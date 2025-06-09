Ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині
Вночі у Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника була пошкоджена лінія електропередач.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії.
Подальші ремонтні роботи заплановані протягом дня, додав очільник ОВА.
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