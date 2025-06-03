Війська РФ атакували "шахедами" Полтавщину: пошкоджено підприємство

Вночі 3 червня 2025 року війська РФ вчергове атакували Україну. На Полтавщині працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую надзвичайникам та Силам оборони за роботу.

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