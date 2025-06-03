Войска РФ атаковали "шахедами" Полтавщину: повреждено предприятие
Ночью 3 июня 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали Украину. На Полтавщине работала ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.
В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо чрезвычайникам и Силам обороны за работу.
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