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Новости Фото Удар россиян по Полтавщине Атака шахедов на Полтаву
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Массированная атака "шахедов" на Полтавщину: уничтожено здание одного из предприятий, травмирован 1 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне осуществили массированную атаку БпЛА на Полтавщину.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Также обломками повреждены линии электропередач, в результате чего в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов.

Сейчас специалисты работают над восстановлением поставок электроэнергии.

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Обстрел Полтавщины 23 мая 2025 года. Последствия
Обстрел Полтавщины 23 мая 2025 года. Последствия
Обстрел Полтавщины 23 мая 2025 года. Последствия
Обстрел Полтавщины 23 мая 2025 года. Последствия
Обстрел Полтавщины 23 мая 2025 года. Последствия

Автор: 

обстрел (27652) Полтавская область (1177) Кременчугский район (15) Полтавский район (48)


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23.05.2025 10:52 Ответить
 
 