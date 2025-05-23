Массированная атака "шахедов" на Полтавщину: уничтожено здание одного из предприятий, травмирован 1 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне осуществили массированную атаку БпЛА на Полтавщину.
Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Также обломками повреждены линии электропередач, в результате чего в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов.
Сейчас специалисты работают над восстановлением поставок электроэнергии.
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