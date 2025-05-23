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Новости Обстрелы Черновицкой области
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Атака "шахедов" на Буковину: возник пожар на железнодорожной станции (обновлено)

РФ обстреляла железную дорогу на Буковине. Что известно

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру на Буковине.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет", - говорится в сообщении.

Сейчас движение продолжается.

Глава ОВА Запарнюк заявил, что в результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области. Пожар оперативно локализован подразделениями ГСЧС.

Травмированных или погибших нет.

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Автор: 

обстрел (27652) Укрзализныця (2758) Черновицкая область (36)


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Раніше к@ц@пи повторювали мантру про "падіння уламків", тепер наші будуть.
Конашенкова з його "потерь нєт, "вже пробують потроху копіювати.
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23.05.2025 09:00 Ответить
 
 