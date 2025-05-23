Атака "шахедов" на Буковину: возник пожар на железнодорожной станции (обновлено)
Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру на Буковине.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет", - говорится в сообщении.
Сейчас движение продолжается.
Глава ОВА Запарнюк заявил, что в результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области. Пожар оперативно локализован подразделениями ГСЧС.
Травмированных или погибших нет.
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Конашенкова з його "потерь нєт, "вже пробують потроху копіювати.