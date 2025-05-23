Атака "шахедів" на Буковину: виникла пожежа на залізничній станції (оновлено)

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Буковині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі рух продовжується.

Глава ОВА Запарнюк заявив, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС.

Травмованих чи загиблих немає.

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