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Новини Обстріли Чернівецької області
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Атака "шахедів" на Буковину: виникла пожежа на залізничній станції (оновлено)

РФ обстріляла залізницю на Буковині. Що відомо

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Буковині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі рух продовжується.

Глава ОВА Запарнюк заявив, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС.

Травмованих чи загиблих немає.

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Автор: 

обстріл (28973) Укрзалізниця (6892) Чернівецька область (38)


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Раніше к@ц@пи повторювали мантру про "падіння уламків", тепер наші будуть.
Конашенкова з його "потерь нєт, "вже пробують потроху копіювати.
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23.05.2025 09:00 Відповісти
 
 