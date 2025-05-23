УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар росіян по Полтавщині Атака шахедів на Полтаву
2 442 1

Масована атака "шахедів" на Полтавщину: Знищено будівлю одного з підприємств, травмовано 1 особу. ФОТОрепортаж

Росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Полтавщину.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Також уламками пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів.

Наразі фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.

Читайте: Рашисти атакували залізницю в Чернівецькій області

Обстріл Полтавщини 23 травня 2025 року. Наслідки
Обстріл Полтавщини 23 травня 2025 року. Наслідки
Обстріл Полтавщини 23 травня 2025 року. Наслідки
Обстріл Полтавщини 23 травня 2025 року. Наслідки
Обстріл Полтавщини 23 травня 2025 року. Наслідки

Автор: 

обстріл (28973) Полтавська область (1133) Кременчуцький район (15) Полтавський район (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Искандером по хлебзаводу..
показати весь коментар
23.05.2025 10:52 Відповісти
 
 