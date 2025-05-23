Масована атака "шахедів" на Полтавщину: Знищено будівлю одного з підприємств, травмовано 1 особу. ФОТОрепортаж
Росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Полтавщину.
Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.
Також уламками пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів.
Наразі фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.
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