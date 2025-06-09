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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 499 повітряних цілей по Україні. ППО знищила 479 з них. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 9 червня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакували окупанти

Ворог здійснив атаку:

  • 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. – РФ;
  • 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. – РФ;
  • 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
  • 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

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Результат роботи ППО

Станом на 10:30 сили протиповітряної оборони знешкодили 479 цілей: 292 - збито вогневими засобами, 187 - локаційно втрачено.

  • 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;
  • 10 крилатих ракет Х-101;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • 1 крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Читайте: Росіяни повторно атакували Рівненщину. Працювала ППО

Обстріл 9 червня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29206) ППО (3279) Повітряні сили (2765)


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Топ коментарі
+7
нічого собі, по ракетам взагалі дуже гарний результат, навіть не пам'ятаю такого.... наше ППО супер, молодці хлопці та дівчата...
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09.06.2025 10:59 Відповісти
+4
Чудовий результат Дякуємо !
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09.06.2025 10:55 Відповісти
+4
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

весь обстрел был по очередному аэродрому

всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала

энергетическую инфраструктуру не трогали

есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет

Дубно красавцы 🫡

ждём очередные вбросы в виде «это не была атветка, а вот следующая !!!!!!»
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09.06.2025 11:08 Відповісти
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Чудовий результат Дякуємо !
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09.06.2025 10:55 Відповісти
нічого собі, по ракетам взагалі дуже гарний результат, навіть не пам'ятаю такого.... наше ППО супер, молодці хлопці та дівчата...
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09.06.2025 10:59 Відповісти
Ого, 4%... А таке можливо?
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09.06.2025 11:00 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

весь обстрел был по очередному аэродрому

всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала

энергетическую инфраструктуру не трогали

есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет

Дубно красавцы 🫡

ждём очередные вбросы в виде «это не была атветка, а вот следующая !!!!!!»
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09.06.2025 11:08 Відповісти
Ваньок пише 2 кінжала,
ібігнат 4
Дуже часто колишні радянські,або радянські за складом розуму,як у їбігната-перебільшують.
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09.06.2025 11:16 Відповісти
То Ваньок писав ще до девʼятої години, коли два вночі випустили, а після девʼятої ще були два, тому все правильно написано, чотири кінжали
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09.06.2025 11:19 Відповісти
Ванек написал этот пост еще до того, как утром запустили еще 2 кинжала... Итого было 4.
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09.06.2025 11:19 Відповісти
Ого, як і Ванток казав, красавці, 4 кінджала з 4 збили, Дубно серйозно прикрито
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09.06.2025 11:09 Відповісти
Збили 4 Кинжали? Хєрасє...
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09.06.2025 11:10 Відповісти
свинособачи "кинжали" летіли сьогодні на Рівнинщину...Невже збили/знешкодили?
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09.06.2025 11:11 Відповісти
Так
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09.06.2025 11:13 Відповісти
Місцеві ЗМІ повідомляють, що під атакою був військовий аеродром біля міста Дубно.

Всього застосовано: біля 10 крилатих ракет Х-101/555, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та десятки шахедів.
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09.06.2025 11:16 Відповісти
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09.06.2025 11:42 Відповісти
 
 