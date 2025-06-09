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РФ випустила 499 повітряних цілей по Україні. ППО знищила 479 з них. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакували окупанти
Ворог здійснив атаку:
- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. – РФ;
- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. – РФ;
- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.
Результат роботи ППО
Станом на 10:30 сили протиповітряної оборони знешкодили 479 цілей: 292 - збито вогневими засобами, 187 - локаційно втрачено.
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
Топ коментарі
+7 Hanka Panyanka
показати весь коментар09.06.2025 10:59 Відповісти Посилання
+4 Володимир Омельянов
показати весь коментар09.06.2025 10:55 Відповісти Посилання
+4 Виталий #548501
показати весь коментар09.06.2025 11:08 Відповісти Посилання
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весь обстрел был по очередному аэродрому
всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала
энергетическую инфраструктуру не трогали
есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет
Дубно красавцы 🫡
ждём очередные вбросы в виде «это не была атветка, а вот следующая !!!!!!»
ібігнат 4
Дуже часто колишні радянські,або радянські за складом розуму,як у їбігната-перебільшують.
Всього застосовано: біля 10 крилатих ракет Х-101/555, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та десятки шахедів.