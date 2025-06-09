33 БпЛА знищено над Черкащиною: є пошкодження цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
У ніч проти понеділка, 9 червня 2025 року, під час масованої атаки ворога на Черкащині працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у межах території області знешкоджено 33 російські БпЛА.
Травмованих немає, втім є пошкодження через падіння уламків.
Зокрема, за словами Табурця, у Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарську споруду, понівечено автомобіль. Також було займання лісу на площі 2 га. Воно оперативно ліквідоване.
У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж, а також їдальня на території приватного підприємства.
"Ці дані попередні. Працюємо", - уточнив очільник ОВА.
Як повідомлялося, вночі окупанти масово атакували Рівненську область: били "шахедами" та ракетами, є поранений. Також Росія атакувала Київ, пошкоджено офісну будівлю. Окрім того, повідомлялося, що ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині.
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