33 БпЛА знищено над Черкащиною: є пошкодження цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка, 9 червня 2025 року, під час масованої атаки ворога на Черкащині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах території області знешкоджено 33 російські БпЛА.

Травмованих немає, втім є пошкодження через падіння уламків.

Зокрема, за словами Табурця, у Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарську споруду, понівечено автомобіль. Також було займання лісу на площі 2 га. Воно оперативно ліквідоване.

У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж, а також їдальня на території приватного підприємства.

Також читайте: "Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено будинок











"Ці дані попередні. Працюємо", - уточнив очільник ОВА.

Як повідомлялося, вночі окупанти масово атакували Рівненську область: били "шахедами" та ракетами, є поранений. Також Росія атакувала Київ, пошкоджено офісну будівлю. Окрім того, повідомлялося, що ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині.