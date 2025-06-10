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Новости Patriot для Украины Израиль передал Украине Patriot
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Израиль не передавал Украине системы ПВО Patriot, - МИД страны

В Израиле опровергли информацию о передаче Украине систем Patriot

Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе МИД страны на запрос израильского медиа Ynet.

"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", - подчеркнули в израильском ведомстве.

Издание также добавляет, что Россия требовала от Израиля разъяснений относительно заявления о передаче Patriot.

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Напомним, накануне Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Автор: 

Израиль (1942) ПВО (2844) Patriot (294)


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Топ комментарии
+14
"По-перше Іраїль не передавав Україні комплекси Patriot. По-друге, якщо буде в тому потреба, то не передаст ще раз."
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10.06.2025 15:42 Ответить
+10
мудра позиція мудрої країни
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10.06.2025 15:40 Ответить
+10
а табуни дурників що жеруть єврейську пропаганду учора люто лайкали новину про єврейські петріоти.
хоч би головою подумали - у євреїв не випросиш снігу взимку а ви на халяву від них петріоти очікуєте, губу закатайте.
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10.06.2025 15:47 Ответить
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мудра позиція мудрої країни
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10.06.2025 15:40 Ответить
національна держава, це не прохідний дввр для виродків усіх мастей який влаштували в Україні , наслідком якого оце все є
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10.06.2025 15:42 Ответить
В чому мудрість?
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10.06.2025 15:43 Ответить
багато кндр чи іран звиздить за те, шо надало підарам для вбивств Українців?
підари кацапські сильно розповідають, шо отримали від цих гандонів та китайських *******?
"це не ми"
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10.06.2025 15:45 Ответить
Різниця в тому що Іран передав зброю і не пи'здить. А Ізраїль не передавав нічого а пи'здить...
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10.06.2025 15:47 Ответить
най так і буде...
якось Сергій Ауслєндер сказав: "я багато знаю та можу розповісти, що зробив та робить Ізраїль для України, але не буду по одній причині - а для чого? Нехай усі думають, що нічого не робить, менше буде воні на болотах"

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10.06.2025 15:50 Ответить
Поки що точно відомо - Ізраїль не відмовився від 20.000 протишахідних детонаторів, які мали піти в Україну. Вони їм потрібніші.
А оця тюлька про "передачу петріотів" мала приглушити ефект від такого повороту...
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10.06.2025 15:55 Ответить
Ну не передав той не передав. Головне , що всі іскандери збили непереданими патріот.
Нехай продовжують непередавати.
Хотілося б щоб непередали щось для збиття шахедів. По типу тих лазерних установок , які не збивали іранські шахеди які запускав Хамас
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10.06.2025 16:05 Ответить
Ізраільскі Петріоти 20 річної давнини не можуть збивати балістику...збивається вона тільки новітніми модифікаціями Петріотів.
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10.06.2025 16:51 Ответить
бродський троха "затриндівся"
на болотах після його "зізнань" почався не тіко дикий вий, а ще й купа погроз озброїти ворогів Ізраїля
кому він зробив гірше? правильно - Україні та Ізраїлю
тіко от питання - для чого? та чому?
навряд чи, щоби "прикрити" згадане
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10.06.2025 16:08 Ответить
Ну "для чого" очевидно - перекрити негатив від передачі детонаторів. На які Україна розраховувала але ті чомусь опинились в Ізраїлі.
Тому зараз в кожному прильоті шахідів по Києву є і Ізраїлю заслуга...
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10.06.2025 16:25 Ответить
Чого б то він мав відмовлятись від того, що йому не давали? Американці залишили їх своїм військовим, які шаряться на Близькому Сході.
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10.06.2025 17:12 Ответить
невже вонь боліт така токсична
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10.06.2025 16:20 Ответить
як озброять хусітів іскандерами, бастіонами та іншим лайном - нашо то Ізраїлю?
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10.06.2025 16:25 Ответить
Взагалі-то пи'здиш ти, Andrew Moon, оскільки Ізраїль передав близько 90 ракет у Петріот у січні-лютому цього року.

Близько 90 ракет Patriot відправлені з Ізраїлю в Україну.

https://www.holosameryky.com/a/izrail-patriots-scha-ukraina/7955081.html
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10.06.2025 16:10 Ответить
Якби ти читав шо постиш то побачив би що там не "Ізраїль передав" а США зі свого складу в Ізраїлі. Це трохи різні речі.
І наскільки я пам'ятаю, ту передачу ракет Трамп одразу після інавгурації блоканув...
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10.06.2025 16:18 Ответить
Ти крутишся як вуж на сковорідці і придумуєш нову брехню, а міг би витратити пару хвилин і погуглити.
По-перше, це ізраїльські ракети, а, по-друге, ніякий Трамп нічого не блокував, і ракети доставили з ізраїльської військово-повітряної бази Неватім у Жешув.
"The missiles in question had previously been in storage in Israel, after the withdrawal of the Patriot system from Israel Defense Forces (IDF) service last year. The interceptors were reportedly transported by U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft, which flew between Nevatim Air Base in southern Israel and Rzeszów in eastern Poland, which serves as a hub for moving weapons into Ukraine.

"Десятки ізраїльських ракет Patriot відправлено на Україну
Зняті з озброєння ізраїльські перехоплювачі Patriot PAC-2 вкрай необхідні Україні, і за ними можуть послідувати нові ракети і навіть надлишкові ракетні батареї."

https://www.twz.com/land/dozens-of-israeli-patriot-missiles-sent-to-ukraine


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10.06.2025 16:40 Ответить
Ти читать умієш, вуж?
Там чітко написано передали США зі свого складу в Ізраїлі. І перевезли на свій склад в Жешув. По твоїй логіці ці ракети передала Польша.
Це ще якщо вони встигли переїхати в Україну, поки Трамп не заблокував...
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10.06.2025 16:51 Ответить
Ти нормальна людина взагалі? Петріоти і ракети до них є власністю Ізраїлю і були передані з ізраїльської бази Неватім. Або ти просто печерний антисеміт, який не хоче визнавати реальність.

Жешув це логістичний хаб для допомоги Україні, невже в тебе не вистачає мізків зрозуміти, що американці перевезли ізраїльські ракети Петріот до Жешува, а звідти їх доставили в Україну як будь-яку техніку, яка прибуває до Жешува.

"По твоїй логіці ці ракети передала Польша" - фу, гидко бачити твої дурні трольові понти.

" поки Трамп не заблокував" - наприкінці січня-початку лютого не було жодних проблем. Проблеми були лише протягом одного тижня після тієї зустрічі в Білому Домі, але це було протягом першого тижня березня.
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10.06.2025 17:10 Ответить
Мудрість в тому, що тримають язик за зубами, а наші всьо **********.
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10.06.2025 17:05 Ответить
А ще більша мудрість це нічого не робити, але змовницьки підморгувать шо це ти побудував піраміду Хеопса...
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10.06.2025 17:13 Ответить
Ізраїль, після обрання Трампа, фактично союзник русні. Тому інформація Бродського з самого початку була в рубриці фантастика...
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10.06.2025 15:41 Ответить
Типу до того він не був союзником русні, коли продавав ліцензію на виробництво деяких типів озброєння, та програмне забезпечення для взлому мобільних телефонів. Іран ж також не союзник фактично він продає озброєння в обмін на ядерні технології, літаки та ППО.
Чим це відрізняється, обидві країни продають озброєння.
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10.06.2025 15:58 Ответить
Дегенеративна антисемітська маячня.

A Patriot air-defense system that was based in Israel will be sent to Ukraine after it is refurbished, four current and former U.S. officials said in recent days

Система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після її ремонту, заявили чотири нинішні і колишні американські чиновники за останні дні.

https://www.nytimes.com/2025/05/04/world/europe/ukraine-russia-war-patriot-systems.html
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10.06.2025 16:16 Ответить
По перше - буде відправлена, а тут деякі вже нею Іскадерів назбивали.
По друге - Трамп швидше її росії передасть.
По третє - якшо щось здохне а лісі і трамп погодиться, то це аж ніяк не "Ізраїль передав"...
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10.06.2025 16:32 Ответить
По-перше, - у тексті статті (яку, як не важко помітити, опублікували 4 травня) прямо йдеться про те, що "Ukraine will receive one American Patriot air defense system from Israel by summer", тобто "Україна отримає одну американську систему протиповітряної оборони Patriot від Ізраїлю до літа"
По-друге, - це просто пук у калюжу.
По-третє, - Петріоти передаються саме Ізраїлем, тому що навіть якщо американці беруть участь у схемі, відповідно до законодавства Ізраїлю, зброя, що є власністю Ізраїлю, може бути передана іншій стороні тільки за згодою уряду Ізраїлю.
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10.06.2025 16:53 Ответить
"American Patriot air defense system from Israel"

в данном случае from не "от" а "из"
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10.06.2025 17:03 Ответить
Це не їхні системи. Їх поставили США та ФРН ще в 90-х проти садамівських Скадів. Якби були їхні то вони їх швидше в морі потопили чим передали б Україні.
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10.06.2025 17:07 Ответить
"По-перше Іраїль не передавав Україні комплекси Patriot. По-друге, якщо буде в тому потреба, то не передаст ще раз."
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10.06.2025 15:42 Ответить
Він і не передавав...
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10.06.2025 15:48 Ответить
Все вірно. Тепер хотілося б щоб продовжував не передавати , ще більше
А то нам ще треба декілька областей від шахедів прикрити
Для цього ідеально підійдуть ті лазерні установки , які не збивали шахеди які запускали по Ізраілю Хамас
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10.06.2025 16:07 Ответить
******* ЗМІ в дії, брехня, брехня, фейк,фейк...
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10.06.2025 15:43 Ответить
непередасти...
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10.06.2025 15:46 Ответить
Что не говори а не зря видимо народ израильский очень любим всеми остальными народами во все времена...
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10.06.2025 15:47 Ответить
а табуни дурників що жеруть єврейську пропаганду учора люто лайкали новину про єврейські петріоти.
хоч би головою подумали - у євреїв не випросиш снігу взимку а ви на халяву від них петріоти очікуєте, губу закатайте.
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10.06.2025 15:47 Ответить
а, куди ж поділися кинджали та всілякі ххх, що летіли на дубно оминаючи київське ппо?
от, кляті ізраїльтани.
дякуємо за непередані патріоти.
як що є ще, не передавайте більше.
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10.06.2025 15:51 Ответить
для розуміння чому не відповідаю бидлу хоча відповідь маю - мені просто ліньки.
ось так.
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10.06.2025 15:55 Ответить
розумію!
валяєшся, такий перед дзеркалом, запливший жиром, милуєшся собою та не відповідаєш сам собі.
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10.06.2025 16:00 Ответить
Сашуль , злив - зарахован. Видихай
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10.06.2025 16:08 Ответить
Ця технологія називається реб.

реб якраз збивається непереданим патріотом.
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10.06.2025 16:27 Ответить
Я от одного не можу зрозуміти. А хіба русня не бачить, скільки у нас петріотів працює під час відбиття нами повітряних атак? У кожної системи ППО є ж свій унікальний "почерк", за яким його легко відрізнити. Якщо б з'явилися якісь додаткові батареї петріотів, то їх би миттєво ідентифікували за характерним випроміненням та пусками ракет-перехоплювачів.
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10.06.2025 15:50 Ответить
точно не знаю, як працює саме патріот, але є системи дальнього виявлення, середнього виявлення і патріоти.
то, як мені розказували, патріот вмикається на долі секунди, що б захопити ціль, та вистрелити.
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10.06.2025 15:54 Ответить
Санта-Барбара 2.
Перша була про Шольца і ракети Taurus.
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10.06.2025 15:50 Ответить
Скоріш за все схема була інша. Продали музейний експонат до третьої країни, яка, в свою чергу, передала його Україні. Все решта - піар посла посла.
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10.06.2025 15:53 Ответить
Зачем этот Бродский врет. Понятно же что сразу опровергнут. Дебил.
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10.06.2025 15:57 Ответить
І не кажи. І взагалі у тих Іскандерів і кінджалів просто строк придатності вийшов прямо у повітрі ось і попадали
"У Ізраіля нема ядерною зброї , але якщо треба - вони її застосують" (с)
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10.06.2025 16:09 Ответить
На скільки мені відомо у Ізраїля були на складах застарілі системи , які він передав назад до США для модернізації, та подальшій передачі Україні.
Тому, у залежності від того хто питає, Ізраїль може завжди відповідати "так" чи "ні", при чому абсолютно правдиво
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10.06.2025 15:57 Ответить
Ці здатні зректися не лише України....
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10.06.2025 15:59 Ответить
За деякими джерелами, Ізраїль повернув ці системи до США, а ті (за різними версіями - "за згодою" чи без) передали їх Україні... Тому фактично так - Ізраїль "не передавав".
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10.06.2025 16:03 Ответить
Майже у всіх керівників КДБ на стлі були статуетки з трьома мавпами, які зажимали рот,закривали очі і закривали вуха Була ЧІТКА наука---нічого нікому не скажу,нічого не бачив,нічого не чув А наші хлопчики роблять все навпаки--все скажу і все розкажу. І Розголошення "павутини" це злочин,який приносить більше шкоди,особливо у відносинах зі США,як політичної допомоги,так і військової,а звідси і загиблі мирні люди і розруха Замість "нічого не знаємо,нічого не чули.нічого не робили"---піар на піару. Навіть і Малюка заставили грати в цю гру---ПІАРИТИСЬ Прийде час (довгий) і Україна узнає своїх героїв. Спецслужби--на цьому і тримаються---на розкривають своїх секретів,особливо під час військових дій.
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10.06.2025 16:05 Ответить
ну може спочатку надали, а потім забрали...
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10.06.2025 16:09 Ответить
Я думав, равіни не брешуть...
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10.06.2025 16:10 Ответить
Израилю можно и нужно верить - если он говорит, что ядерного оружия у него нет, значит, его нет и быть не может.
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10.06.2025 16:15 Ответить
Одна із особливостей єврейської нації---вміти брехати і "навіть не сміятись"
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10.06.2025 16:23 Ответить
Чисто по-єврейськи - щоб так, таки ні.
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10.06.2025 16:26 Ответить
Патріоти були передані з Америки.Їх вивезли з Ізраєлю(за Байдена думаю) бо вони були зняті із озброєня.В Америці вони були перооснащенні.Говорять що Ізраєль отримав ********* ППО THAAD
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10.06.2025 16:27 Ответить
У Талмуді є дуже правильний вираз: "Словом, яке у тебе на язику, володієш ти. Слово, яке зійшло з твого язика, володіє тобою".
Я розумію цей вислів посла двома способами - або він отримав санкцію і це узгоджено на верхах (не зрозуміло для чого), або просто словесне нетримання. Посол він посол, але й просто людина з усіма людськими недоліками.
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10.06.2025 16:27 Ответить
Коментарі просто вогонь!
Та не передавав Ізраїль Україні ППО. Він міг його лише повернути назад в США. А от Америка, могла передати Україні. Або не могла. Але це зовсім інша історія, в немає ніякого Ізраїля.
Але вже фанати євреїв, радо рвуть на грудях сорочку в захопленні.
Але разом з тим вони не наші вороги. Не треба тут антисемітизму. Але вони і не друзі. Їм загалом абсолютно плювати на долю України. І що цікаво - плювати і на долю євреїв, що проживають в Україні і теж гинуть від обстрілів.
От і вся правда в цій історії. Військової допомоги від них не буде. Може хіба після війни щось продадуть за солідний прайс. І то не факт.
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10.06.2025 16:36 Ответить
Бродський вже наїзджав на Бандеру, вирішив ще із з Петріотами поднасрать.
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10.06.2025 16:37 Ответить
то ти вася то не вася
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10.06.2025 16:41 Ответить
 
 