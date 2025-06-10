Израиль не передавал Украине системы ПВО Patriot, - МИД страны

Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе МИД страны на запрос израильского медиа Ynet.

"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", - подчеркнули в израильском ведомстве.

Издание также добавляет, что Россия требовала от Израиля разъяснений относительно заявления о передаче Patriot.

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Напомним, накануне Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.