Израиль не передавал Украине системы ПВО Patriot, - МИД страны
Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе МИД страны на запрос израильского медиа Ynet.
"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", - подчеркнули в израильском ведомстве.
Издание также добавляет, что Россия требовала от Израиля разъяснений относительно заявления о передаче Patriot.
Напомним, накануне Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.
Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.
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підари кацапські сильно розповідають, шо отримали від цих гандонів та китайських *******?
"це не ми"
якось Сергій Ауслєндер сказав: "я багато знаю та можу розповісти, що зробив та робить Ізраїль для України, але не буду по одній причині - а для чого? Нехай усі думають, що нічого не робить, менше буде воні на болотах"
А оця тюлька про "передачу петріотів" мала приглушити ефект від такого повороту...
Нехай продовжують непередавати.
Хотілося б щоб непередали щось для збиття шахедів. По типу тих лазерних установок , які не збивали іранські шахеди які запускав Хамас
на болотах після його "зізнань" почався не тіко дикий вий, а ще й купа погроз озброїти ворогів Ізраїля
кому він зробив гірше? правильно - Україні та Ізраїлю
тіко от питання - для чого? та чому?
навряд чи, щоби "прикрити" згадане
Тому зараз в кожному прильоті шахідів по Києву є і Ізраїлю заслуга...
Близько 90 ракет Patriot відправлені з Ізраїлю в Україну.
https://www.holosameryky.com/a/izrail-patriots-scha-ukraina/7955081.html
І наскільки я пам'ятаю, ту передачу ракет Трамп одразу після інавгурації блоканув...
По-перше, це ізраїльські ракети, а, по-друге, ніякий Трамп нічого не блокував, і ракети доставили з ізраїльської військово-повітряної бази Неватім у Жешув.
"The missiles in question had previously been in storage in Israel, after the withdrawal of the Patriot system from Israel Defense Forces (IDF) service last year. The interceptors were reportedly transported by U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft, which flew between Nevatim Air Base in southern Israel and Rzeszów in eastern Poland, which serves as a hub for moving weapons into Ukraine.
"Десятки ізраїльських ракет Patriot відправлено на Україну
Зняті з озброєння ізраїльські перехоплювачі Patriot PAC-2 вкрай необхідні Україні, і за ними можуть послідувати нові ракети і навіть надлишкові ракетні батареї."
https://www.twz.com/land/dozens-of-israeli-patriot-missiles-sent-to-ukraine
Там чітко написано передали США зі свого складу в Ізраїлі. І перевезли на свій склад в Жешув. По твоїй логіці ці ракети передала Польша.
Це ще якщо вони встигли переїхати в Україну, поки Трамп не заблокував...
Жешув це логістичний хаб для допомоги Україні, невже в тебе не вистачає мізків зрозуміти, що американці перевезли ізраїльські ракети Петріот до Жешува, а звідти їх доставили в Україну як будь-яку техніку, яка прибуває до Жешува.
"По твоїй логіці ці ракети передала Польша" - фу, гидко бачити твої дурні трольові понти.
" поки Трамп не заблокував" - наприкінці січня-початку лютого не було жодних проблем. Проблеми були лише протягом одного тижня після тієї зустрічі в Білому Домі, але це було протягом першого тижня березня.
Чим це відрізняється, обидві країни продають озброєння.
A Patriot air-defense system that was based in Israel will be sent to Ukraine after it is refurbished, four current and former U.S. officials said in recent days
Система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після її ремонту, заявили чотири нинішні і колишні американські чиновники за останні дні.
https://www.nytimes.com/2025/05/04/world/europe/ukraine-russia-war-patriot-systems.html
По друге - Трамп швидше її росії передасть.
По третє - якшо щось здохне а лісі і трамп погодиться, то це аж ніяк не "Ізраїль передав"...
По-друге, - це просто пук у калюжу.
По-третє, - Петріоти передаються саме Ізраїлем, тому що навіть якщо американці беруть участь у схемі, відповідно до законодавства Ізраїлю, зброя, що є власністю Ізраїлю, може бути передана іншій стороні тільки за згодою уряду Ізраїлю.
в данном случае from не "от" а "из"
А то нам ще треба декілька областей від шахедів прикрити
Для цього ідеально підійдуть ті лазерні установки , які не збивали шахеди які запускали по Ізраілю Хамас
хоч би головою подумали - у євреїв не випросиш снігу взимку а ви на халяву від них петріоти очікуєте, губу закатайте.
от, кляті ізраїльтани.
дякуємо за непередані патріоти.
як що є ще, не передавайте більше.
ось так.
валяєшся, такий перед дзеркалом, запливший жиром, милуєшся собою та не відповідаєш сам собі.
реб якраз збивається непереданим патріотом.
то, як мені розказували, патріот вмикається на долі секунди, що б захопити ціль, та вистрелити.
Перша була про Шольца і ракети Taurus.
"У Ізраіля нема ядерною зброї , але якщо треба - вони її застосують" (с)
Тому, у залежності від того хто питає, Ізраїль може завжди відповідати "так" чи "ні", при чому абсолютно правдиво
Я розумію цей вислів посла двома способами - або він отримав санкцію і це узгоджено на верхах (не зрозуміло для чого), або просто словесне нетримання. Посол він посол, але й просто людина з усіма людськими недоліками.
Та не передавав Ізраїль Україні ППО. Він міг його лише повернути назад в США. А от Америка, могла передати Україні. Або не могла. Але це зовсім інша історія, в немає ніякого Ізраїля.
Але вже фанати євреїв, радо рвуть на грудях сорочку в захопленні.
Але разом з тим вони не наші вороги. Не треба тут антисемітизму. Але вони і не друзі. Їм загалом абсолютно плювати на долю України. І що цікаво - плювати і на долю євреїв, що проживають в Україні і теж гинуть від обстрілів.
От і вся правда в цій історії. Військової допомоги від них не буде. Може хіба після війни щось продадуть за солідний прайс. І то не факт.