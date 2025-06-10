Ізраїль не передавав Україні системи ППО Patriot, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді МЗС країни на запит ізраїльського медіа Ynet.

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", - наголосили в ізраїльському відомстві.

Видання також додає, що Росія вимагала від Ізраїлю розʼяснень щодо заяви про передачу Patriot.

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Нагадаємо, напередодні Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.