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Новини Ізраїль передав Україні Patriot
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Система Patriot, яку передав Ізраїль, ще не потрапила в Україну, - Зеленський

patriot

Україна ще до нападу ХАМАСу домовилася з Ізраїлем про купівлю зенітно-ракетного комплексу "Барак-8". Та після нападу бойовиків тему передачі систем ППО не піднімали, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом Київ отримав інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати – ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра", – розповів Зеленський.

Президент додав, що одна система Patriot була передана Ізраїлем до США для відновлення, проте на територію України її ще не доставили.

"Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав – так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають", – зазначив він.

Нагадаємо, Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.

Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Patriot (330)


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Топ коментарі
+7
кругообіг брехні в природі
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14.06.2025 16:27 Відповісти
+5
І скоріше за все вже і не потрапить, пока не закінчиться вся ця херня з ірано, і я сподіваюся шо гроші ше не уплачені, бо у разі знищєня системи вони просто спишуть ії і повертати кошти ні хто не буди, війна як ні як!
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14.06.2025 16:20 Відповісти
+4
Урод шашличний не тільки навідник а ще зрадник. "Бийте кацапи по Україні петріот ще не приїхав"
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14.06.2025 16:29 Відповісти
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Кошерні манси Зеленської братви
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14.06.2025 16:17 Відповісти
І скоріше за все вже і не потрапить, пока не закінчиться вся ця херня з ірано, і я сподіваюся шо гроші ше не уплачені, бо у разі знищєня системи вони просто спишуть ії і повертати кошти ні хто не буди, війна як ні як!
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14.06.2025 16:20 Відповісти
В Україну очевидно не потрапить - бо система передана пану Трампу. А той швидше другу Валодьє її підгонить...
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14.06.2025 16:41 Відповісти
Невже сам Бродський збрехав? Кому тепер можна вірити?
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14.06.2025 16:21 Відповісти
А вони обіцяли чи збрехали?
Ну знаєте востока дєло тонкоє, а Ізраїль це взагалі загадка
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14.06.2025 16:22 Відповісти
Ізраїль крім розлогої піз-ші, нічим Україні не допомагав. Була купа фейків типу передали щось, в реалі нуль-зеро. Навскидку можна пригадати "передачу танків" в Грецію а звідти в Україну, - брехня, потім "передачу російської зброї" конфіскованої у ХАМАС - брехня, ну і нарешті петріот - вишенька на торт..
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14.06.2025 16:47 Відповісти
кругообіг брехні в природі
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14.06.2025 16:27 Відповісти
Урод шашличний не тільки навідник а ще зрадник. "Бийте кацапи по Україні петріот ще не приїхав"
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14.06.2025 16:29 Відповісти
Що і треба було довести.
Ніякий Ізраїль нібуя не передавав. А тут деякі тим петріотом уже кінжалів назбивали.
"Обіцяв" щось продати але видно так зорі встали що не вийшло...
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14.06.2025 16:39 Відповісти
Між Україною та Ізраїлем стоїть трамп...
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14.06.2025 16:43 Відповісти
Патріот заблукав. Коли передавали Україні було темно.
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14.06.2025 16:59 Відповісти
Мы требуем дать нам однозначный ответ! Сколько всего этих ракетных комплексов и где они находятся (с точными координатами)?
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14.06.2025 17:08 Відповісти
 
 