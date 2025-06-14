Система Patriot, яку передав Ізраїль, ще не потрапила в Україну, - Зеленський

Україна ще до нападу ХАМАСу домовилася з Ізраїлем про купівлю зенітно-ракетного комплексу "Барак-8". Та після нападу бойовиків тему передачі систем ППО не піднімали, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом Київ отримав інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати – ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра", – розповів Зеленський.

Президент додав, що одна система Patriot була передана Ізраїлем до США для відновлення, проте на територію України її ще не доставили.

"Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав – так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають", – зазначив він.

Нагадаємо, Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.

Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

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