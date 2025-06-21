Жоден Patriot не постраждав через останні масовані удари РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію, що під час останніх масованих російських ударів по Україні нібито були пошкоджені системи ППО Patriot.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок останніх масованих ударів жодна із систем "Patriot" не була ні знищена, ні пошкоджена. Те, що було в медіа, не відповідає дійсності", - зазначив він.
Також, за словами президента, приблизно третину "шахедів" збивають мобільні вогневі групи.
"Ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві – дуже успішно. Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни", - додав він.
Крім того, Україна почала програми Build with Ukraine, і влітку вже буде підписано відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи.
"Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили.
У цьому році ми знайшли для ОПК 43 мільярди доларів. Це гроші на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК. Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - розповів Зеленський.
Зазначимо, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 6 червня інформував, що російська пропаганда намагалася виправдати масовану атаку по Україні, зокрема тим, що "ракета "Іскандер" нібито знищила ЗРК Patriot під Києвом".
Росіяни підкріплювали цю новину відео, однак жодного підтвердження, що це відбувалося неподалік столиці, немає.
Довгі Нептуни, терміти, трембіти...
Тільки хєром на роялі грати вмієш. Йди вже нах, забембав
Тепер серуть проти зе
Я був і є за Пороха.
Естественно, мы должны дальше ее планировать потому, что росия пытается захватить Украину. Может у Вас есть другие предложения как остановить путина невоенным способом?
Бо страждають виключно живі патріоти!
А гої Українці нехай гинуть від москальських ракет - то неважливо...
Велика команда ППО разом з ''Патріотом'' постійно охороняють повітряну безпеку ОП на Банковій, щоб раптово хтось не постраждав з банди Єрмака-Татарова-Зеленського.
А те що в той самий час від москальських ракет гинуть Українці - це питання для банди Зеленського другорядне.
Головне це захистити задниці Єрмака-Татарова-Зеленського.
Не кисло так. Знову буде бум покупки преміальних автівок,недвіги та кріпти-з такими суммами можливо поб'ємо всі рекорди по новим-старим мільйонерам