Сибіга: За півтора року Україна лише двічі не зазнала атак дронів і ракет РФ

За останні півтора року Україна перебувала під російськими обстрілами майже щодня - лише двічі не було атак дронами або ракетами.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, під час зустрічі делегацій було представлено статистику щодо інтенсивності російських атак за 2023 рік і частину 2024-го. У візуалізації використовували три кольори: червоний - день удару, жовтий - масований комбінований удар із використанням дронів і різних типів ракет, зелений - день без обстрілів.

"За цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами. Ось така статистика, ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що така статистика - яскрава відповідь РФ на всі мирні ініціативи.

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