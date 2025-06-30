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Новини Обстріли України
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Сибіга: За півтора року Україна лише двічі не зазнала атак дронів і ракет РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

За останні півтора року Україна перебувала під російськими обстрілами майже щодня - лише двічі не було атак дронами або ракетами.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, під час зустрічі делегацій було представлено статистику щодо інтенсивності російських атак за 2023 рік і частину 2024-го. У візуалізації використовували три кольори: червоний - день удару, жовтий - масований комбінований удар із використанням дронів і різних типів ракет, зелений - день без обстрілів.

"За цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами. Ось така статистика, ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що така статистика - яскрава відповідь РФ на всі мирні ініціативи.

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Автор: 

обстріл (29575) Сибіга Андрій (541)


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а де наші удари у відповідь хоча б 3 рази на місяць, а не один..., якщо не вистачає грошей на ракети, треба виділяти на війну не 25 відсотків бюджету, а 50, 60... все згорнути й тільки війна...., тоді може зупинімо їх хоч по Дніпру...
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30.06.2025 15:30 Відповісти
Ви що з глузду зїхали,якщо виділяти 50-60 відсотків бюджету на ракети,то як будувати дороги,класти бруківку,а маєтки закодоном як " менеджери" купувати будуть,безтурботне життя дітей за кордоном чим тоді забезпечувати будуть? Ви думайте що пишите,шановна.
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30.06.2025 15:37 Відповісти
За півтора року жодного удару у відповідь по ворогу. Ми стали як мішені в тирі. По нам стріляють, а ми бережемо комфорт форога. Це якійсь ідіотізм.
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30.06.2025 15:42 Відповісти
Сибіга: За півтора року Україна лише двічі не зазнала атак дронів і ракет РФ

Напевно, "За півтора року Україна лише двічі два дні/дві доби не зазнала атак дронів і ракет РФ ?
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30.06.2025 16:00 Відповісти
Мало того що по кацапщині немає майже ніякої відповіді ,так саме і окуповані міста чому Київ чи Харків кожну ніч обстрілюють ,зате орки в Донецьку ,Луганську ,Мелітополі спокійно сплять ,а там перебуває майже 600 тисяч рашистів їхні казарми ,склади логістика.
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30.06.2025 16:17 Відповісти
 
 