Генсек ООН Гутерриш фиксирует рост преступлений против украинских детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш повторно включил Вооруженные силы Российской Федерации в так называемый "список позора" из-за массовых и систематических нарушений прав детей в ходе вооруженной агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в ежегодном отчете Генсека ООН Антониу Гутерреша, представленном спецпредставителем по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинией Гамба на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

В докладе зафиксирован существенный рост количества грубых нарушений прав детей в зонах вооруженных конфликтов в 2024-2025 годах. В частности, в Украине рост составил 105% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост таких нарушений зарегистрирован в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%), Эфиопии (235%).

"Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы", - указал Генсек в разделе, посвященном Украине.

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"В течение отчетного периода (2024-2025 гг.) ООН задокументировала убийство 94 и ранения 577 детей. Ответственность за это "возлагается на российские вооруженные силы и связанные с ними группы", говорится в отчете. Также зафиксировано 559 атак на школы, 303 - на больницы", - говорится в отчете.

Отдельное внимание в отчете уделяется вопросу депортации украинских детей в Россию. В документе отмечается, что многие из них до сих пор не найдены и не возвращены в семьи.

"Я настоятельно призываю Российскую Федерацию сотрудничать с ООН для возвращения украинских детей и воссоединения их с семьями и/или опекунами", - отметил Гутерреш.

Учитывая систематичность и масштабность нарушений, Генеральный секретарь ООН повторно включил Вооруженные силы РФ в перечень государственных структур, нарушающих права детей (так называемый "список позора").

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