Генсек ООН Гутерріш фіксує зростання злочинів проти українських дітей
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повторно включив Збройні сили Російської Федерації до так званого "списку ганьби" через масові та систематичні порушення прав дітей у ході збройної агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у щорічному звіті Генсека ООН Антоніу Гутерреша, презентованому спецпредставницею з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинією Гамба на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.
У доповіді зафіксовано суттєве зростання кількості грубих порушень прав дітей у зонах збройних конфліктів у 2024–2025 роках. Зокрема, в Україні зростання склало 105% у порівнянні з попереднім періодом. Найбільший приріст таких порушень зареєстровано в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%), Ефіопії (235%).
"Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні", – вказав Генсек у розділі, присвяченому Україні.
"Упродовж звітного періоду (2024–2025 рр.) ООН задокументувала убивство 94 та поранення 577 дітей. Відповідальність за це "покладається на російські збройні сили та пов’язані з ними групи", ідеться у звіті. Також зафіксовано 559 атак на школи, 303 – на лікарні", - йдетья у звіті.
Окрема увага у звіті приділяється питанню депортації українських дітей до Росії. У документі наголошується, що багато з них досі не знайдені та не повернуті до родин.
"Я наполегливо закликаю Російську Федерацію співпрацювати з ООН для повернення українських дітей та возз’єднання їх з родинами та / або опікунами", – зазначив Гутерреш.
З огляду на систематичність і масштабність порушень, Генеральний секретар ООН повторно включив Збройні сили РФ до переліку державних структур, які порушують права дітей (так званого "списку ганьби").
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Геть, одних сліпих і німих, понабирали за гроші московські, в ООН??
Міжнародна Група осіб з обмеженнями…
Альйо, тут є ще бажаючі отримувати таку зарплату і виключно самовіддано фіксувати, фіксувати, і ще раз фіксувати, чур я перший😝😝😝😝😜🤪