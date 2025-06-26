РФ потрібно виключити зі складу миротворчих місій ООН за злочини проти дітей в Україні, - Мельник

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав секретаріат ООН призупинити участь Росії в миротворчих місіях поки не припиняться "серйозні порушення стосовно дітей в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час відкритих дебатів у Радбезі ООН Мельник зауважив, що звіт Генерального секретаря Гутерреша за цей рік засвідчив найвищу кількість порушень прав дітей, відколи вони почали фіксуватися.

Він додав, що кількість серйозних порушень, скоєних російськими військами в Україні, зросла на 105%. РФ посилила атаки на густонаселені райони, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Постпред привітав рішення Генсека включити вже третій рік поспіль Збройні сили РФ до "списку ганьби" за серйозні порушення стосовно дітей в Україні.

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Також він закликав секретаріат ООН призупинити участь Росії в миротворчих місіях, доки її війська не будуть виключені з цього списку.

"Щоб зупинити вбивства й каліцтва дітей в Україні, потрібне одне просте рішення – повне, беззастережне припинення вогню терміном не менш як на 30 днів, що має стати першим кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН", – наголосив Мельник.

При цьому він зауважив, що представники Росії продовжують поширювати брехню в Радбезі, зокрема й щодо дітей.

"Можливо, вони вірять, що чим більша брехня, тим більше людей у неї повірять", – сказав постпред. Однак, за його словами, цей трюк не спрацює, оскільки факти у звіті Генсека – "дуже вперті й говорять самі за себе".

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