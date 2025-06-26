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Новини Злочини РФ проти дітей в Україні
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РФ потрібно виключити зі складу миротворчих місій ООН за злочини проти дітей в Україні, - Мельник

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав секретаріат ООН призупинити участь Росії в миротворчих місіях поки не припиняться "серйозні порушення стосовно дітей в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час відкритих дебатів у Радбезі ООН Мельник зауважив, що звіт Генерального секретаря Гутерреша за цей рік засвідчив найвищу кількість порушень прав дітей, відколи вони почали фіксуватися.

Він додав, що кількість серйозних порушень, скоєних російськими військами в Україні, зросла на 105%. РФ посилила атаки на густонаселені райони, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Постпред привітав рішення Генсека включити вже третій рік поспіль Збройні сили РФ до "списку ганьби" за серйозні порушення стосовно дітей в Україні.

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Також він закликав секретаріат ООН призупинити участь Росії в миротворчих місіях, доки її війська не будуть виключені з цього списку.

"Щоб зупинити вбивства й каліцтва дітей в Україні, потрібне одне просте рішення – повне, беззастережне припинення вогню терміном не менш як на 30 днів, що має стати першим кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН", – наголосив Мельник.

При цьому він зауважив, що представники Росії продовжують поширювати брехню в Радбезі, зокрема й щодо дітей.

"Можливо, вони вірять, що чим більша брехня, тим більше людей у неї повірять", – сказав постпред. Однак, за його словами, цей трюк не спрацює, оскільки факти у звіті Генсека – "дуже вперті й говорять самі за себе".

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Автор: 

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рф потрібно виключіти з составу людей.
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26.06.2025 03:40 Відповісти
рф просто потрібно виключити. Як лампочку.
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26.06.2025 04:49 Відповісти
Патужна
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26.06.2025 06:12 Відповісти
Треба після кожного обстрілу в ооні показувти,що раша витворяє...з відео і фотофактами,щоб отой лисий капловухий *** небензя укакувався вночі,а не господарем себе в ооні відчував...
Але це не про Мельника...
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26.06.2025 06:21 Відповісти
Я навіть здивувалась, що він об'явився. Був в літарнічному сні, чи як маркарова облаштовує свій бізнес і часу немає для справжньої роботи в ООН на користь Україні???
Прям здивував цією.х...ею ні про що.
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26.06.2025 09:00 Відповісти
Потрібно, треба, необхідно... 4-й рік виходять із заявами панове з серйозним виразом обличчя, а віз і нині там. "От пакіздєть - ета наш профіль."
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26.06.2025 07:22 Відповісти
17 років війни в Грузії! 11 років війни в Україні! Сирія! Цю недокраїну давно треба було виключити з усіх міжнародних організацій!
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26.06.2025 08:02 Відповісти
Мельник отримує титул Потужник.
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26.06.2025 09:08 Відповісти
 
 