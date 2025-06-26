РФ нужно исключить из состава миротворческих миссий ООН за преступления против детей в Украине, - Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал секретариат ООН приостановить участие России в миротворческих миссиях пока не прекратятся "серьезные нарушения в отношении детей в Украине".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время открытых дебатов в Совбезе ООН Мельник отметил, что отчет Генерального секретаря Гутерреша за этот год показал самое высокое количество нарушений прав детей, с тех пор как они начали фиксироваться.

Он добавил, что количество серьезных нарушений, совершенных российскими войсками в Украине, выросло на 105%. РФ усилила атаки на густонаселенные районы, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Постпред приветствовал решение Генсека включить уже третий год подряд Вооруженные силы РФ в "список позора" за серьезные нарушения в отношении детей в Украине.

Читайте: Украина созывает заседание Совбеза ООН из-за эскалации ракетного террора со стороны РФ

Также он призвал секретариат ООН приостановить участие России в миротворческих миссиях, пока ее войска не будут исключены из этого списка.

"Чтобы остановить убийства и увечья детей в Украине, нужно одно простое решение - полное, безоговорочное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней, что должно стать первым шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул Мельник.

При этом он отметил, что представители России продолжают распространять ложь в Совбезе, в том числе и в отношении детей.

"Возможно, они верят, что чем больше ложь, тем больше людей в нее поверят", - сказал постпред. Однако, по его словам, этот трюк не сработает, поскольку факты в отчете Генсека - "очень упрямые и говорят сами за себя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред Украины в ООН Мельник призвал Мерца передать ВСУ 30% техники Бундесвера и ракеты Taurus