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Новости Преступления РФ против детей в Украине
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РФ нужно исключить из состава миротворческих миссий ООН за преступления против детей в Украине, - Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал секретариат ООН приостановить участие России в миротворческих миссиях пока не прекратятся "серьезные нарушения в отношении детей в Украине".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время открытых дебатов в Совбезе ООН Мельник отметил, что отчет Генерального секретаря Гутерреша за этот год показал самое высокое количество нарушений прав детей, с тех пор как они начали фиксироваться.

Он добавил, что количество серьезных нарушений, совершенных российскими войсками в Украине, выросло на 105%. РФ усилила атаки на густонаселенные районы, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Постпред приветствовал решение Генсека включить уже третий год подряд Вооруженные силы РФ в "список позора" за серьезные нарушения в отношении детей в Украине.

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Также он призвал секретариат ООН приостановить участие России в миротворческих миссиях, пока ее войска не будут исключены из этого списка.

"Чтобы остановить убийства и увечья детей в Украине, нужно одно простое решение - полное, безоговорочное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней, что должно стать первым шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул Мельник.

При этом он отметил, что представители России продолжают распространять ложь в Совбезе, в том числе и в отношении детей.

"Возможно, они верят, что чем больше ложь, тем больше людей в нее поверят", - сказал постпред. Однако, по его словам, этот трюк не сработает, поскольку факты в отчете Генсека - "очень упрямые и говорят сами за себя".

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Автор: 

дети (6606) миротворцы (1185) россия (96420) Мельник Андрей (231)


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рф потрібно виключіти з составу людей.
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26.06.2025 03:40 Ответить
рф просто потрібно виключити. Як лампочку.
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26.06.2025 04:49 Ответить
Патужна
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26.06.2025 06:12 Ответить
Треба після кожного обстрілу в ооні показувти,що раша витворяє...з відео і фотофактами,щоб отой лисий капловухий *** небензя укакувався вночі,а не господарем себе в ооні відчував...
Але це не про Мельника...
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26.06.2025 06:21 Ответить
Я навіть здивувалась, що він об'явився. Був в літарнічному сні, чи як маркарова облаштовує свій бізнес і часу немає для справжньої роботи в ООН на користь Україні???
Прям здивував цією.х...ею ні про що.
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26.06.2025 09:00 Ответить
Потрібно, треба, необхідно... 4-й рік виходять із заявами панове з серйозним виразом обличчя, а віз і нині там. "От пакіздєть - ета наш профіль."
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26.06.2025 07:22 Ответить
17 років війни в Грузії! 11 років війни в Україні! Сирія! Цю недокраїну давно треба було виключити з усіх міжнародних організацій!
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26.06.2025 08:02 Ответить
Мельник отримує титул Потужник.
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26.06.2025 09:08 Ответить
 
 