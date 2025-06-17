РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости Срочное заседание совбеза ООН Заседание Совбеза ООН
3 318 53

Украина созывает заседание Совбеза ООН из-за эскалации ракетного террора со стороны РФ

оон,радбез

Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание СБ в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", - сообщил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что только этой ночью массированная атака РФ унесла жизни многих киевлян, более ста получили ранения, снова полностью разрушены жилые дома. "Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", - отметил Мельник.

Представитель Украины добавил, что во вторник будет встреча с президентом Совбеза послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

"Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля", - сказал Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины после ударов РФ по Украине: Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита G7

Автор: 

Совбез ООН (1149) Мельник Андрей (231) война в Украине (6225)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
17.06.2025 18:37 Ответить
+11
а с Мухосранска удобно писать?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:44 Ответить
+10
яка ти кіянка. Судячі із лексіки - тамбовська шмара
показать весь комментарий
17.06.2025 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.06.2025 18:37 Ответить
а с Мухосранска удобно писать?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:44 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
Тоже в Европу хочется? Хочется, подальше от всего этого хочется ))
показать весь комментарий
17.06.2025 18:55 Ответить
Кацапюра , пиши українською
Максим Дрозд

Реєстрація: 05.06.2025
показать весь комментарий
17.06.2025 18:48 Ответить
А ты возвращайся в Украину, а не обзывайся.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:50 Ответить
а чому під впн, мокша?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:52 Ответить
Вже підтягнулася закордонна підарасня. В Україну ********, в Київ, під ракети, подивимося ми, які ви тоді картинки постити будете!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:54 Ответить
що ти розмовляєш як руцька курва? Тобі прапор Японії не подобається? То піди, зроби "приємно" вашому *****
показать весь комментарий
17.06.2025 18:57 Ответить
Не соромно українську мову КАЦАПСЬКИМИ МАТЮКАМИ пересипати
показать весь комментарий
17.06.2025 18:58 Ответить
3 роки війна - а ти українську не вивчив - ЯКИЙ СОРОМ
НЕВЖЕ ЧЕЛЮСТЬ заважає ?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:52 Ответить
Мабуть все-таки щелепа, а не ЧЕЛЮСТЬ.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:46 Ответить
Щелепа у українців , а АЗИК І ЧЕЛЮСТЬ у кацапів
показать весь комментарий
18.06.2025 09:18 Ответить
Чий Крим, максімка?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:50 Ответить
А чиї курили? Згинь.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:53 Ответить
Курили Японські. Та ти не сострибуй с питання,, мокша. Чий Крим?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:59 Ответить
Мокша іноземна тут ти. А Крим укріїнський. Не хочешь повернутись щоб того?
Я знаю нє-нє-нє-нє
показать весь комментарий
17.06.2025 19:01 Ответить
не-не-не це на руцьком, як вівця бє-бє-бє. Але справа пішла. То хто такий *****?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:05 Ответить
Єто твой парень, он мне фотки скидывал как ты отрабатываешь, ухилянт ты попонский.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:42 Ответить
Єто ? твой? парень? фотки? твому язіку місце в дупі. якась мокшанська, ще не здохла істота, зо базікати буде. Твій номер шістка, твоє місце болота
показать весь комментарий
17.06.2025 20:02 Ответить
А давайте ви не будете, сидячи в Європі, за киян розпинатися? Совітсь би взагалі мали - паскідні пропагандонські картинки постити, коли люди з під завалів своїх рідних витягають! Добре що у вас там, в жирних Євіропках, настрій не змінився! Фріки кончені!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:53 Ответить
А давайте ви не будете мені вказівки давати , що робити.
Від Вас, з совковими правилами , усі проблеми в Україні .
34 роки країні, а ви усе думаєте що живете в сссре.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:56 Ответить
Якщо звалили з України, сцикуни, то або повертайтеся сюди, під ракети, або заваліть свої лицемірні *******! Нам не потрібні ваші лицемірні падлючі пафосні картинки, в сраку їх собі засуньте! Це я вам як КИЯНКА кажу!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:58 Ответить
яка ти кіянка. Судячі із лексіки - тамбовська шмара
показать весь комментарий
17.06.2025 19:00 Ответить
Норм картинка. Що не так?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:01 Ответить
Не розписуйся за всіх, совкова курка . Не путай вільну Україну з совком , понаіхавша з рашки
показать весь комментарий
17.06.2025 19:04 Ответить
Тебе, балакуча підкацапська прошм@нда, ніхто не уповноважував розписуватися ані за киян, ані за українців взагалі.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:22 Ответить
Представник Тромбо-США знову заявить, що потрібно сьоронам конфлікту домовлятись, тобто Україні слід капітулювати перед пітьмою.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:42 Ответить
Ну і з ким же будуть трампісти ,невже як минулого разу з маргіналами ?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:43 Ответить
В черговий раз оона виразить занепокоєння, нєбєнзя буде розповідати байки про те шо в цих будинках був правий сєктор та бандєравци. Нічого нового... На жаль...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:43 Ответить
Козломордия с косоглазией опять блокирнут, а ********* воздержаться.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
Чекаємо.
США, заблокує все. Стурбовану стурбоність суворо задекларують максимум.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:52 Ответить
Глухуюватий! тебе спитали "Чий Крим?"
показать весь комментарий
17.06.2025 18:54 Ответить
У тебя там ничего не чешется?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:56 Ответить
обісрався холуй? Ні. То відповідай - чий Крим? І хто такий *****?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:01 Ответить
Ти, сумоіст на мінімалках. Тут є вакансії в ТЦК. Шо ти такий грозний?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:03 Ответить
та ні, птаха. Я кат. Приде час і ми з тобою обв'язково "познаймимся". на відміну від ЗСУ, мокшан до полону не беру. Так хто такий *****, з'ясував
показать весь комментарий
17.06.2025 19:10 Ответить
В Будапештському меморандумі також записано право України звернутися до Радбезу ООН в разі порушення того меморандуму країнами що його підписали. Дуже допомогло таке звернення? Отож. Голос волаючого в пустелі якого добивають злочинці-варвари
показать весь комментарий
17.06.2025 18:53 Ответить
******** Трамп,і його представник в Радбезі звинуватять у всьому Україну,типа ***** оборонятись,,пора капітулювати!!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:54 Ответить
Як мертвому компрес це допоможе😡"Еслі вы не отзовётесь,
Мы напішем… в «Спортлото»!"
показать весь комментарий
17.06.2025 18:58 Ответить
Треба на постійній основі довбати балістикою, крилатими ракетами та дронами по інфраструктурі мозькви та будинках, де засів феесбешний спецназ та грушні агенти та із задоволенням слухати як оонівські толерасти висловлюють глибоке занепокоєння. Де балістика в космічній державі з великим досвідом ракетобудування?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:01 Ответить
Накінець то правильний крок.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:02 Ответить
Цілий день на форумі волали "Чому Україна не скликає радбез ООН?", в тепер " навіщо він здався, все одно ніякого толку". Клоуни....,🤡🤡🤡
показать весь комментарий
17.06.2025 19:04 Ответить
тобто, подрочили на павутиння і розходимось по хатам?
всьо, кіна більше не буде?
у відповідь нічого не буде?
будемо соплі пережовувати в оонах?
кончена зелена хрипата зе!гніда!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:05 Ответить
Правильно, але треба мати й "зуби" - ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброю. русня має знати, що отримає страшне покарання, інакше діла не буде.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:13 Ответить
Якщо хочете мати потужний арсенал хімічної зброї,- можу підказати. До війни на російському сайті "Як помститись начальнику" люди подавали десятки ідей. Хтось написав технологію, як на кухні з залізосинеродистого калію зробити цианістий калій, а потім синільну кислоту. Це хімічна зброя.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:55 Ответить
Якщо вже готувати хім. зброю, то краще VX - один дрон зможе нормально так прорідити мацкву.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:01 Ответить
Буде як завжди!
ашка та узкоглазі будуть проти резолюціі.
американтоци висловлять занепоєння занекоєння.
І коли вже це гальма людства під назвою оон буде відправленне в унітаз, як в свій час ліга націй, котра сприяла початку другоі світовоі?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:17 Ответить
На жаль, поки в Радбезі ООН сидять і мають право вето (!!!) злодії та агресори, для жертви це лише струс повітря. Але ці дії необхідно робити, щоб хоча б інші бачили, що Україні не байдуже, що смерть людей болить. Але на якусь допомогу розраховувати не має сенсу.
Це такий суд, де головний злочинець є одночасно і головним суддєю...
показать весь комментарий
17.06.2025 19:19 Ответить
А по нещодавньому удару рашистів: по Сумах, по супермаркету в Кременчузі, по похоронах в селищі Гроза, коли знесли підїзд дому в Дніпрі - чому раду безпеки ООН не скликали?
Я розумію що сенсу в ООН з його тупими крадіями-чинушами зараз немає, але повинна бути послідовність у діях влади.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:47 Ответить
Ну нарешті. Тепер росії мало не покажеться.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:27 Ответить
 
 