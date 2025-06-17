Украина созывает заседание Совбеза ООН из-за эскалации ракетного террора со стороны РФ
Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российским обстрелом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание СБ в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", - сообщил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.
Дипломат отметил, что только этой ночью массированная атака РФ унесла жизни многих киевлян, более ста получили ранения, снова полностью разрушены жилые дома. "Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", - отметил Мельник.
Представитель Украины добавил, что во вторник будет встреча с президентом Совбеза послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.
"Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля", - сказал Мельник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Максим Дрозд
Реєстрація: 05.06.2025
НЕВЖЕ ЧЕЛЮСТЬ заважає ?
Я знаю нє-нє-нє-нє
Від Вас, з совковими правилами , усі проблеми в Україні .
34 роки країні, а ви усе думаєте що живете в сссре.
США, заблокує все. Стурбовану стурбоність суворо задекларують максимум.
Мы напішем… в «Спортлото»!"
всьо, кіна більше не буде?
у відповідь нічого не буде?
будемо соплі пережовувати в оонах?
кончена зелена хрипата зе!гніда!
ашка та узкоглазі будуть проти резолюціі.
американтоци висловлять занепоєння занекоєння.
І коли вже це гальма людства під назвою оон буде відправленне в унітаз, як в свій час ліга націй, котра сприяла початку другоі світовоі?
Це такий суд, де головний злочинець є одночасно і головним суддєю...
Я розумію що сенсу в ООН з його тупими крадіями-чинушами зараз немає, але повинна бути послідовність у діях влади.