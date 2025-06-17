МИД Украины после ударов РФ по Украине: Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита G7

Министерство иностранных дел Украины после массированного ракетного удара РФ в ночь на 17 июня призвало международное сообщество решительно осудить действия России, усилить санкции и ускорить предоставление Украине систем ПВО.

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении МИД отмечается, что ночная атака стала одной из самых масштабных за весь период полномасштабной войны. В Киеве - десятки погибших и сотни раненых, еще одна женщина погибла в Одессе. Спасательные работы продолжаются, количество пострадавших может возрасти.

"Убеждены, что Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита "Группы семи", чтобы выставить лидеров стран "Группы семи" слабыми. Он сознательно демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям, прежде всего к усилиям США", - заявили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные дипломаты посетили место удара РФ по дому в Киеве. ФОТОрепортаж

Украина подчеркивает безальтернативность усиления давления на РФ. Речь идет о расширении санкций в банковском и энергетическом секторах, снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель, ускорение поставок систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, а также боеприпасов к ним.

Также Украина призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования оборонного сектора и восстановления страны. МИД подчеркивает: "Мир благодаря силе - это максимальное экономическое давление, изоляция РФ, отключение ее от финансовых систем и полный запрет сотрудничества с российским ОПК".

Особенно циничными в ведомстве назвали попытки Путина позиционировать себя как "посредника" на Ближнем Востоке. Там отметили, что Москва, Тегеран и Пхеньян действуют совместно для дестабилизации мира.

Украина ожидает от саммита G7, ЕС и НАТО конкретных решений для укрепления украинской обороноспособности и привлечения России к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Барро после атаки РФ на Украину: Кремль хочет мира на Ближнем Востоке - пусть начнет с Украины

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцев призывают покинуть территорию Израиля и Ирана, - МИД