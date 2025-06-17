МЗС України після ударів РФ по Україні: Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту G7

Міністерство закордонних справ України після масованого ракетного удару РФ в ніч на 17 червня закликало міжнародну спільноту рішуче засудити дії Росії, посилити санкції та пришвидшити надання Україні систем ППО.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві МЗС зазначається, що нічна атака стала однією з наймасштабніших за весь період повномасштабної війни. У Києві - десятки загиблих і сотні поранених, ще одна жінка загинула в Одесі. Рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих може зрости.

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США", - заявили в МЗС.

Україна наголошує на безальтернативності посилення тиску на РФ. Йдеться про розширення санкцій у банківському й енергетичному секторах, зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 30 доларів за барель, прискорення постачання систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, а також боєприпасів до них.

Також Україна закликає конфіскувати заморожені російські активи для фінансування оборонного сектору й відбудови країни. МЗС наголошує: "Мир завдяки силі" - це максимальний економічний тиск, ізоляція РФ, відключення її від фінансових систем та повна заборона співпраці з російським ОПК.

Особливо цинічними у відомстві назвали спроби Путіна позиціонувати себе як "посередника" на Близькому Сході. Там наголосили, що Москва, Тегеран і Пхеньян діють спільно задля дестабілізації світу.

Україна очікує від саміту G7, ЄС і НАТО конкретних рішень для зміцнення української обороноздатності та притягнення Росії до відповідальності.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

