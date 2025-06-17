Барро після атаки РФ на Україну: Кремль хоче миру на Близькому Сході - хай почне з України

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після масованої атаки Росії на Україну в ніч проти 17 червня заявив, що Москва повинна почати з припинення агресії проти України, якщо справді прагне миру.

Про це він написав у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивча атака на Україну режиму Володимира Путіна, жорстокість і цинізм якого не знають меж. Кремлю, який хотів би встановити мир на Близькому Сході - почніть із України", - зазначив Барро.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп підтримав можливу участь російського диктатора Володимира Путіна у посередницьких зусиллях для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Цю ідею розкритикував президент Франції Еммануель Макрон, зазначивши, що країна, яка порушує Статут ООН і веде війну, не може виступати посередником у мирному врегулюванні.

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

