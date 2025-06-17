УКР
1 340 24

Барро після атаки РФ на Україну: Кремль хоче миру на Близькому Сході - хай почне з України

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після масованої атаки Росії на Україну в ніч проти 17 червня заявив, що Москва повинна почати з припинення агресії проти України, якщо справді прагне миру.

Про це він написав у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивча атака на Україну режиму Володимира Путіна, жорстокість і цинізм якого не знають меж. Кремлю, який хотів би встановити мир на Близькому Сході - почніть із України", - зазначив Барро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ після масованого обстрілу України: Мета ударів досягнута

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп підтримав можливу участь російського диктатора Володимира Путіна у посередницьких зусиллях для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Цю ідею розкритикував президент Франції Еммануель Макрон, зазначивши, що країна, яка порушує Статут ООН і веде війну, не може виступати посередником у мирному врегулюванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду про нічну атаку РФ: Це холоднокровне, систематичне насильство

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією, - глава МЗС Норвегії Ейде

Автор: 

кремль (539) війна в Україні (6273) Барро Жан-Ноель (59)
+2
Та заспокойся,чокнутий. Тобі гальмівну сорочку замовити з твоєї Костроми?🤕
показати весь коментар
17.06.2025 16:43 Відповісти
***** здичавило казиться від того, шо його відверто "натягнули" в ірані
показати весь коментар
17.06.2025 15:28 Відповісти
Ну в отличии от Сирии ***** в Иране сам по себе мало что представлял. Но это его важный союзник, наличие которого позволяет ***** устраивать перманентный кипиш на Ближнем Востоке, и например за счет этого поддерживать высокую цену на нефть. Это помимо обмена вооружениями и технологиями. Ну и плюс тенденция которая очень не нравится диктаторам, Ростов же не резиновый, там и так целая куча всяких упырей сидит. Плюс судьба Каддафи не дает покоя.
показати весь коментар
17.06.2025 15:33 Відповісти
до купи: до ***** безліч питань в інших диктаторів як до "надійного стратегічного партнера", а також його вологі мрії про "посередництво" між Штатами та іраном на ядерній тематиці накрилися мідним тазом
показати весь коментар
17.06.2025 15:52 Відповісти
Хочу атомну бомбу з Кацапстану. Дві. На США і на Європу. Інакше ,,санкціями,, засмішать весь світ досмерті.
показати весь коментар
17.06.2025 15:28 Відповісти
Хочу... А нічого що Україна знаходиться в центрі Європи?
показати весь коментар
17.06.2025 15:41 Відповісти
Ти прекрасно розумієш в якому розумінні я вжив слово Європа. Я вивчав географію.
показати весь коментар
17.06.2025 15:45 Відповісти
Дурню , ти зараз прирівняв тих хто нам допомагає у ЄС до ФША
Бевзю , хочеш , щоб і ЄС припинила допомогу ,як це робить ТАКО
Щось від твоїх постів смердить кремлівськими вкидами 🤢
показати весь коментар
17.06.2025 16:57 Відповісти
Ще раз ПНХ, ботяра кацапська.
показати весь коментар
17.06.2025 17:00 Відповісти
Кацап тут тільки ждун Міхал Не ображайся, що українці не поділяєють твоїх анти-європейських тез
показати весь коментар
17.06.2025 17:02 Відповісти
Українці мої дописи лайкають, а тебе нах посилають. Я це бачу.
показати весь коментар
17.06.2025 17:07 Відповісти
Альтернативне обдароване , навіть твої кремлівські боти твоє лайно не лайкають
Бо це зашквар 😜
показати весь коментар
17.06.2025 18:30 Відповісти
До чого взагалі мова про Близький Схід? Для чого це балабольство? Серйозніше для світу ніж те, що зараз відбувається між Україною та територією темряви в світі немає. Що хотять? Щоб реально повзривати пару АЕС? Кончені дебіли?
показати весь коментар
17.06.2025 16:02 Відповісти
ЄС навідмінно від США та українського уряду- збільшує поставки зброї і санкції накладає
Бо там значно меньше приготований кремлем агентів
показати весь коментар
17.06.2025 16:15 Відповісти
Ідіот на "рожевій поні"🤦
показати весь коментар
17.06.2025 16:20 Відповісти
Дуже приємно, а я - Артем , українець з Чехії
показати весь коментар
17.06.2025 16:24 Відповісти
Артем-не будь примітивним. Це не чеснота українця.
показати весь коментар
17.06.2025 16:32 Відповісти
Так саме тому , що мені не притаманна примітивність я і не ведусь на твої вкиди , ідіоте
показати весь коментар
17.06.2025 16:33 Відповісти
Заспокойся,неадекват.
показати весь коментар
17.06.2025 16:36 Відповісти
Та я спокійний. Це ти істериш і перший перейшов на особистоті, коли не знайшов , що заперечити ,ждун підкацапний
показати весь коментар
17.06.2025 16:40 Відповісти
Та заспокойся,чокнутий. Тобі гальмівну сорочку замовити з твоєї Костроми?🤕
показати весь коментар
17.06.2025 16:43 Відповісти
Я навідмінно від тебе не підриваю довіру українців до тих ,хто нам реально допомагає
Бо розумію , що це коштує аж забагато українських життів, кацапський ждуне
показати весь коментар
17.06.2025 16:55 Відповісти
Путіну вигідна війна на близькому сході. Дивно що міністр цього не знає
показати весь коментар
17.06.2025 17:14 Відповісти
 
 