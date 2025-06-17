Санду про нічну атаку РФ: Це холоднокровне, систематичне насильство
Президентка Молдови Мая Санду засудила російську атаку по українських містах та закликала до посилення протиповітряної оборони України та рішучих дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі очільниці Молдови.
"Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки перетворені на руїни. Це холоднокровне, систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість", – наголосила Санду.
Вона підкреслила, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони і рішучих дій – негайно, оскільки кожне зволікання посилює агресора.
Обстріли України
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Це, пряме УБИВСТВО, прутіним, населення України!!
Слава Україні!
Ваш вступ до ЕС - гарантія безпеки Одеси