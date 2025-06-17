УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9492 відвідувача онлайн
Новини Обстріли України
852 8

Санду про нічну атаку РФ: Це холоднокровне, систематичне насильство

Мая Санду про обстріл РФ 17 червня

Президентка Молдови Мая Санду засудила російську атаку по українських містах та закликала до посилення протиповітряної оборони України та рішучих дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі очільниці Молдови.

"Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки перетворені на руїни. Це холоднокровне, систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість", – наголосила Санду.

Вона підкреслила, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони і рішучих дій – негайно, оскільки кожне зволікання посилює агресора. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією, - глава МЗС Норвегії Ейде

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку  російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Автор: 

Молдова (2129) обстріл (30991) Україна (6174) Мая Санду (271)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як завжди нас розуміють лише сусідні з вигрібухою малі країни.
показати весь коментар
17.06.2025 13:16 Відповісти
Майя, если вы с Ионом Чабаном не объединитесь и не выиграете парламентские выборы, сформировав проевропейскую коалицию, то через несколько лет параша будет так же бить по Кишинёву и Бельцам. Доказано выбором дебилоголовых в 2019 г.
показати весь коментар
17.06.2025 13:21 Відповісти
Я больше о выборах, а не о ракетах... Не выберут говно- не будет и ракет.
показати весь коментар
17.06.2025 17:24 Відповісти
Яке ж це насильство, жіночко, УБИВАЄ Українців ******, з 2014 року, а ви, про якесь там, насильство!! Ну, не заплакали, то хоть скривилися!
Це, пряме УБИВСТВО, прутіним, населення України!!
Слава Україні!
показати весь коментар
17.06.2025 13:27 Відповісти
Краще б ти скоріше вирішувала проблему з гнидником в придністров'ї. Бо не думай що ***** за Молдову забув. Все що зараз ***** робить з Україною це щоб пробити коридор до Молдови
показати весь коментар
17.06.2025 13:32 Відповісти
Дякуємо , Санду. Вступайте швидше до ЕС, доки раша не розпалила Одеську обл.
Ваш вступ до ЕС - гарантія безпеки Одеси
показати весь коментар
17.06.2025 13:44 Відповісти
Одеса приєднається до Молдови?
показати весь коментар
17.06.2025 15:21 Відповісти
 
 