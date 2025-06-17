Санду о ночной атаке РФ: Это хладнокровное, систематическое насилие

Президент Молдовы Мая Санду осудила российскую атаку по украинским городам и призвала к усилению противовоздушной обороны Украины и решительным действиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы Молдовы.

"Еще одна ночь российского террора в Киеве. Убиты мирные жители, дома превращены в руины. Это хладнокровное, систематическое насилие. Молдова решительно осуждает эту жестокость", - подчеркнула Санду.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и решительных действий - немедленно, поскольку каждое промедление усиливает агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией, - глава МИД Норвегии Эйде

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.