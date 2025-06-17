Санду о ночной атаке РФ: Это хладнокровное, систематическое насилие
Президент Молдовы Мая Санду осудила российскую атаку по украинским городам и призвала к усилению противовоздушной обороны Украины и решительным действиям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы Молдовы.
"Еще одна ночь российского террора в Киеве. Убиты мирные жители, дома превращены в руины. Это хладнокровное, систематическое насилие. Молдова решительно осуждает эту жестокость", - подчеркнула Санду.
Она подчеркнула, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и решительных действий - немедленно, поскольку каждое промедление усиливает агрессора.
Обстрелы Украины
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це, пряме УБИВСТВО, прутіним, населення України!!
Слава Україні!
Ваш вступ до ЕС - гарантія безпеки Одеси