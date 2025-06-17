РУС
Санду о ночной атаке РФ: Это хладнокровное, систематическое насилие

Президент Молдовы Мая Санду осудила российскую атаку по украинским городам и призвала к усилению противовоздушной обороны Украины и решительным действиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы Молдовы.

"Еще одна ночь российского террора в Киеве. Убиты мирные жители, дома превращены в руины. Это хладнокровное, систематическое насилие. Молдова решительно осуждает эту жестокость", - подчеркнула Санду.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и решительных действий - немедленно, поскольку каждое промедление усиливает агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией, - глава МИД Норвегии Эйде

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Як завжди нас розуміють лише сусідні з вигрібухою малі країни.
17.06.2025 13:16 Ответить
Майя, если вы с Ионом Чабаном не объединитесь и не выиграете парламентские выборы, сформировав проевропейскую коалицию, то через несколько лет параша будет так же бить по Кишинёву и Бельцам. Доказано выбором дебилоголовых в 2019 г.
17.06.2025 13:21 Ответить
Я больше о выборах, а не о ракетах... Не выберут говно- не будет и ракет.
17.06.2025 17:24 Ответить
Яке ж це насильство, жіночко, УБИВАЄ Українців ******, з 2014 року, а ви, про якесь там, насильство!! Ну, не заплакали, то хоть скривилися!
Це, пряме УБИВСТВО, прутіним, населення України!!
Слава Україні!
17.06.2025 13:27 Ответить
Краще б ти скоріше вирішувала проблему з гнидником в придністров'ї. Бо не думай що ***** за Молдову забув. Все що зараз ***** робить з Україною це щоб пробити коридор до Молдови
17.06.2025 13:32 Ответить
Дякуємо , Санду. Вступайте швидше до ЕС, доки раша не розпалила Одеську обл.
Ваш вступ до ЕС - гарантія безпеки Одеси
17.06.2025 13:44 Ответить
Одеса приєднається до Молдови?
