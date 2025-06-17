РУС
Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией, - глава МИД Норвегии Эйде

супруги в Киеве возле разрушенного дома

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на ночную массированную атаку РФ по украинским городам и призвал к давлению на Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.

"Массированные и жестокие российские удары прошлой ночью привели к гибели и ранениям гражданских лиц по всей Украине, в частности в Киеве. Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией. Норвегия прочно объединена с нашими партнерами в нашей поддержке борьбы Украины за свободу", - написал Эйде.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис после обстрела РФ по Украине: 18-й пакет санкций надо принять сейчас. Бить в "сердце" военной экономики России

І головне, що Трамп підбурює кацапів до цих дій....
17.06.2025 13:10 Ответить
Та це просто геноцид і знищення українців - головна мета путлера.
Це почалося з часів появи Московського ханства і Петра 1. По іншому вони існувати не можуть.
17.06.2025 13:21 Ответить
Дякуємо Норвегії, за дієву та безкоштовну допомогу Українцям під час московської війни!
17.06.2025 13:39 Ответить
Європі треба клєпати ракети дального радіусу дії і передавати Україні на тестування. Що б подивитися як в Мацкві і Підєрі зносити багатоповерхівки, там все рівно не люди живуть, а террористична біомаса
17.06.2025 13:51 Ответить
Та яке на фіг ведення війни? Летить все що можна без розбору куди, в мирному місті, де в домівках сплять цивільні люди. Де тут війна? Це звичайний тероризм.
коли у вас терористи підривають людей серед вулиці ніхто не розповідає про якусь війну, яку якийсь іділ веде з демократичним світом
17.06.2025 14:46 Ответить
 
 