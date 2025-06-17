748 6
Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией, - глава МИД Норвегии Эйде
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на ночную массированную атаку РФ по украинским городам и призвал к давлению на Москву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.
"Массированные и жестокие российские удары прошлой ночью привели к гибели и ранениям гражданских лиц по всей Украине, в частности в Киеве. Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией. Норвегия прочно объединена с нашими партнерами в нашей поддержке борьбы Украины за свободу", - написал Эйде.
Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.
Це почалося з часів появи Московського ханства і Петра 1. По іншому вони існувати не можуть.
коли у вас терористи підривають людей серед вулиці ніхто не розповідає про якусь війну, яку якийсь іділ веде з демократичним світом