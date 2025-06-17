УКР
Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією, - глава МЗС Норвегії Ейде

подружжя у Києві біля зруйнованого будинку

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відреагував на нічну масовану атаку РФ по українських містах та закликав до тиску на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  йдеться в його дописі у Х.

"Масовані та жорстокі російські удари минулої ночі призвели до загибелі та поранення цивільних осіб по всій Україні, зокрема в Києві. Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією. Норвегія міцно об'єднана з нашими партнерами в нашій підтримці боротьби України за свободу", – написав Ейде.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс після обстрілу РФ по Україні: 18-й пакет санкцій треба ухвалити зараз. Бити у "серце" воєнної економіки Росії

І головне, що Трамп підбурює кацапів до цих дій....
17.06.2025 13:10 Відповісти
Та це просто геноцид і знищення українців - головна мета путлера.
Це почалося з часів появи Московського ханства і Петра 1. По іншому вони існувати не можуть.
17.06.2025 13:21 Відповісти
Дякуємо Норвегії, за дієву та безкоштовну допомогу Українцям під час московської війни!
17.06.2025 13:39 Відповісти
Європі треба клєпати ракети дального радіусу дії і передавати Україні на тестування. Що б подивитися як в Мацкві і Підєрі зносити багатоповерхівки, там все рівно не люди живуть, а террористична біомаса
17.06.2025 13:51 Відповісти
Та яке на фіг ведення війни? Летить все що можна без розбору куди, в мирному місті, де в домівках сплять цивільні люди. Де тут війна? Це звичайний тероризм.
коли у вас терористи підривають людей серед вулиці ніхто не розповідає про якусь війну, яку якийсь іділ веде з демократичним світом
17.06.2025 14:46 Відповісти
 
 