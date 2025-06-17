Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією, - глава МЗС Норвегії Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відреагував на нічну масовану атаку РФ по українських містах та закликав до тиску на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі у Х.

"Масовані та жорстокі російські удари минулої ночі призвели до загибелі та поранення цивільних осіб по всій Україні, зокрема в Києві. Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією. Норвегія міцно об'єднана з нашими партнерами в нашій підтримці боротьби України за свободу", – написав Ейде.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей.

