Міноборони РФ після масованого обстрілу України: Мета ударів досягнута

Київ після обстрілу

У Міністерстві оборони Росії цинічно прокоментували масовану нічну атаку по Україні 17 червня, заявивши про нібито удари по "об’єктах військово-промислового комплексу" у Київській та Запорізькій областях.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України у Київській області та Запоріжжі", - йдеться в заяві російського відомства.

У Міноборони РФ також заявили, що мета ударів "досягнута", і "всі призначені об’єкти вражені". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду про нічну атаку РФ: Це холоднокровне, систематичне насильство

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ця атака оголює безжалісний спосіб ведення війни Росією, - глава МЗС Норвегії Ейде

+12
Нажаль, всім світом не будуть. Це виключно наше завдання.
17.06.2025 13:55 Відповісти
+7
Україна має завчасно зробити попередження що - Військові злочинці які вбивають мирне населення України є законною ціллю. В будь якому місці, в будь який момент Україна може нанести удар, тому знаходитися рядом з військовими злочинцями смертельно небезпечно. Та після цього почати наносити удари по квартирах цих ублюдків. Щоб від них жінки з дітьми тікали, щоб від них всі шарахалися по кутах, та виганяли їх сцяними тряпками
17.06.2025 13:57 Відповісти
+6
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
17.06.2025 13:52 Відповісти
коли кацапів будуть бомбити всім світом, я куплю попкорн і буду насолоджуватись як це гівно руйнується під 0
17.06.2025 13:53 Відповісти
Нажаль, всім світом не будуть. Це виключно наше завдання.
17.06.2025 13:55 Відповісти
Цього не буде, ніхто не ризикне лізти на державу з ЯЗ, якою б вона там не була.
17.06.2025 14:10 Відповісти
Попкорн може бути спокійним.
17.06.2025 14:17 Відповісти
Де удари по мацкві ?
17.06.2025 13:54 Відповісти
Вважаю, що пора пощекотати активи мільярдерів, що наповнюють бюджет мацкви - ночью бити по торгових центрах до повного руйнування
- мільярдери не будуть получати нал від оренди
- масквічи будуть незадоволені якістю життя
- багато фірм покине рашу
17.06.2025 13:57 Відповісти
До чого Москва? Досить копіпастити цю маячню. Бити треба по тому, що завдає нам ударів. А на хом'ячків військово-політичному керівництву плювати. Якщо б ви не копіпастили цю фігню, а трохи погуглили, то побачили б, що удари по агресору завдаються і доволі такі не слабі. У нас немає такої кількості ракет, щоб потішити ваше его і бити по будинкам. Військового ефекту від цього нуль. Тим більше для спостерігачів ми перетворимося на агресора
17.06.2025 14:33 Відповісти
Досить писати тут кацапську фігню І захищати мацкву
Все так. Треба тільки по війскових обьектах,заводах,логістиці і не распорошувати цінний ресурс. Якщо б ще балістикою,але...
17.06.2025 14:41 Відповісти
Україна має завчасно зробити попередження що - Військові злочинці які вбивають мирне населення України є законною ціллю. В будь якому місці, в будь який момент Україна може нанести удар, тому знаходитися рядом з військовими злочинцями смертельно небезпечно. Та після цього почати наносити удари по квартирах цих ублюдків. Щоб від них жінки з дітьми тікали, щоб від них всі шарахалися по кутах, та виганяли їх сцяними тряпками
17.06.2025 13:57 Відповісти
Там 140 чи 120 млн злочинців 😡
17.06.2025 13:59 Відповісти
І наступного дня стурбовані таким дикунством так звані партнери з полегшенням видохнуть, що нарешті з'явився привід нам більше не допомагати і повністю припинять будь-яку допомогу. А потім радісно повернуться до business as usual з кацапією.
17.06.2025 14:13 Відповісти
Коли з рейок злетить скорий Москва-Пітєр ми скажемо що в вагоні бачили російського війського. обто законну ціль.
17.06.2025 13:57 Відповісти
І це буде правильно.
17.06.2025 13:58 Відповісти
Хто б сумнівався що метою Терроросії є терор мирного населення України
17.06.2025 14:02 Відповісти
Для забезпечення існування України та українського народу, треба невідкладно почати виробництво ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї. Інакше русня нас захопить та влаштує другий холокост - геноцид українців з тотальним заміщенням населення.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
17.06.2025 14:04 Відповісти
Треба нищити кацапські НПЗ. Бо ціна на нафту росте і кацапія получає гроші на війну ‼️‼️‼️
Світан розповідав що ПАЛІСА в односторонньому порядку обʼявив що Україна не буде нищити НПЗ. І аж американці офуєлі від цього.
ТОМУ ПАЛІСУ і усіх хто був ініціатором таких дій- у вʼязницю за допомогу ворогу
17.06.2025 14:04 Відповісти
Палиса ничего не решает, он просто про*изделся.
17.06.2025 14:44 Відповісти
Весь світ шокований сьогоднішнім обстрілом України, тим часом Трамп:

- Репортер: яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву?
- Трамп: Коли це було?
- Репортер: напередодні
- Трамп: 🤨
17.06.2025 14:07 Відповісти
Трамп-Два тижні даю!
17.06.2025 14:09 Відповісти
Хто б сумнівався, що мета була саме такою і вона досягнута!
17.06.2025 14:33 Відповісти
Террор и убийства мирного населения - вот их задачи. Но тут они просчитались это работает только против кацапогнид. Сегодня нужно выбрать город и пустить на него все что есть, как они любят - движуха.
17.06.2025 14:36 Відповісти
 
 