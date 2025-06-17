Міноборони РФ після масованого обстрілу України: Мета ударів досягнута
У Міністерстві оборони Росії цинічно прокоментували масовану нічну атаку по Україні 17 червня, заявивши про нібито удари по "об’єктах військово-промислового комплексу" у Київській та Запорізькій областях.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України у Київській області та Запоріжжі", - йдеться в заяві російського відомства.
У Міноборони РФ також заявили, що мета ударів "досягнута", і "всі призначені об’єкти вражені".
Обстріли України
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
- мільярдери не будуть получати нал від оренди
- масквічи будуть незадоволені якістю життя
- багато фірм покине рашу
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Світан розповідав що ПАЛІСА в односторонньому порядку обʼявив що Україна не буде нищити НПЗ. І аж американці офуєлі від цього.
ТОМУ ПАЛІСУ і усіх хто був ініціатором таких дій- у вʼязницю за допомогу ворогу
- Репортер: яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву?
- Трамп: Коли це було?
- Репортер: напередодні
- Трамп: 🤨