Минобороны РФ после массированного обстрела Украины: Цель ударов достигнута
В Министерстве обороны России цинично прокомментировали массированную ночную атаку по Украине 17 июня, заявив о якобы ударах по "объектам военно-промышленного комплекса" в Киевской и Запорожской областях.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", - говорится в заявлении российского ведомства.
В Минобороны РФ также заявили, что цель ударов "достигнута", и "все предназначенные объекты поражены".
Обстрелы Украины
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
- мільярдери не будуть получати нал від оренди
- масквічи будуть незадоволені якістю життя
- багато фірм покине рашу
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Світан розповідав що ПАЛІСА в односторонньому порядку обʼявив що Україна не буде нищити НПЗ. І аж американці офуєлі від цього.
ТОМУ ПАЛІСУ і усіх хто був ініціатором таких дій- у вʼязницю за допомогу ворогу
- Репортер: яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву?
- Трамп: Коли це було?
- Репортер: напередодні
- Трамп: 🤨