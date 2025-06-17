Минобороны РФ после массированного обстрела Украины: Цель ударов достигнута

В Министерстве обороны России цинично прокомментировали массированную ночную атаку по Украине 17 июня, заявив о якобы ударах по "объектам военно-промышленного комплекса" в Киевской и Запорожской областях.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", - говорится в заявлении российского ведомства.

В Минобороны РФ также заявили, что цель ударов "достигнута", и "все предназначенные объекты поражены".

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

