РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
5 154 23

Минобороны РФ после массированного обстрела Украины: Цель ударов достигнута

Киев после обстрела

В Министерстве обороны России цинично прокомментировали массированную ночную атаку по Украине 17 июня, заявив о якобы ударах по "объектам военно-промышленного комплекса" в Киевской и Запорожской областях.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", - говорится в заявлении российского ведомства.

В Минобороны РФ также заявили, что цель ударов "достигнута", и "все предназначенные объекты поражены".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду о ночной атаке РФ: Это хладнокровное, систематическое насилие

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией, - глава МИД Норвегии Эйде

Автор: 

МИД РФ (1686) обстрел (29640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Нажаль, всім світом не будуть. Це виключно наше завдання.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:55 Ответить
+7
Україна має завчасно зробити попередження що - Військові злочинці які вбивають мирне населення України є законною ціллю. В будь якому місці, в будь який момент Україна може нанести удар, тому знаходитися рядом з військовими злочинцями смертельно небезпечно. Та після цього почати наносити удари по квартирах цих ублюдків. Щоб від них жінки з дітьми тікали, щоб від них всі шарахалися по кутах, та виганяли їх сцяними тряпками
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
+6
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показать весь комментарий
17.06.2025 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показать весь комментарий
17.06.2025 13:52 Ответить
коли кацапів будуть бомбити всім світом, я куплю попкорн і буду насолоджуватись як це гівно руйнується під 0
показать весь комментарий
17.06.2025 13:53 Ответить
Нажаль, всім світом не будуть. Це виключно наше завдання.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:55 Ответить
Цього не буде, ніхто не ризикне лізти на державу з ЯЗ, якою б вона там не була.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:10 Ответить
Попкорн може бути спокійним.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:17 Ответить
Де удари по мацкві ?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:54 Ответить
Вважаю, що пора пощекотати активи мільярдерів, що наповнюють бюджет мацкви - ночью бити по торгових центрах до повного руйнування
- мільярдери не будуть получати нал від оренди
- масквічи будуть незадоволені якістю життя
- багато фірм покине рашу
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
До чого Москва? Досить копіпастити цю маячню. Бити треба по тому, що завдає нам ударів. А на хом'ячків військово-політичному керівництву плювати. Якщо б ви не копіпастили цю фігню, а трохи погуглили, то побачили б, що удари по агресору завдаються і доволі такі не слабі. У нас немає такої кількості ракет, щоб потішити ваше его і бити по будинкам. Військового ефекту від цього нуль. Тим більше для спостерігачів ми перетворимося на агресора
показать весь комментарий
17.06.2025 14:33 Ответить
Досить писати тут кацапську фігню І захищати мацкву
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показать весь комментарий
17.06.2025 14:37 Ответить
Все так. Треба тільки по війскових обьектах,заводах,логістиці і не распорошувати цінний ресурс. Якщо б ще балістикою,але...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:41 Ответить
Україна має завчасно зробити попередження що - Військові злочинці які вбивають мирне населення України є законною ціллю. В будь якому місці, в будь який момент Україна може нанести удар, тому знаходитися рядом з військовими злочинцями смертельно небезпечно. Та після цього почати наносити удари по квартирах цих ублюдків. Щоб від них жінки з дітьми тікали, щоб від них всі шарахалися по кутах, та виганяли їх сцяними тряпками
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
Там 140 чи 120 млн злочинців 😡
показать весь комментарий
17.06.2025 13:59 Ответить
І наступного дня стурбовані таким дикунством так звані партнери з полегшенням видохнуть, що нарешті з'явився привід нам більше не допомагати і повністю припинять будь-яку допомогу. А потім радісно повернуться до business as usual з кацапією.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:13 Ответить
Коли з рейок злетить скорий Москва-Пітєр ми скажемо що в вагоні бачили російського війського. обто законну ціль.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
І це буде правильно.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:58 Ответить
Хто б сумнівався що метою Терроросії є терор мирного населення України
показать весь комментарий
17.06.2025 14:02 Ответить
Для забезпечення існування України та українського народу, треба невідкладно почати виробництво ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї. Інакше русня нас захопить та влаштує другий холокост - геноцид українців з тотальним заміщенням населення.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
17.06.2025 14:04 Ответить
Треба нищити кацапські НПЗ. Бо ціна на нафту росте і кацапія получає гроші на війну ‼️‼️‼️
Світан розповідав що ПАЛІСА в односторонньому порядку обʼявив що Україна не буде нищити НПЗ. І аж американці офуєлі від цього.
ТОМУ ПАЛІСУ і усіх хто був ініціатором таких дій- у вʼязницю за допомогу ворогу
показать весь комментарий
17.06.2025 14:04 Ответить
Палиса ничего не решает, он просто про*изделся.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:44 Ответить
Весь світ шокований сьогоднішнім обстрілом України, тим часом Трамп:

- Репортер: яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву?
- Трамп: Коли це було?
- Репортер: напередодні
- Трамп: 🤨
показать весь комментарий
17.06.2025 14:07 Ответить
Трамп-Два тижні даю!
показать весь комментарий
17.06.2025 14:09 Ответить
Хто б сумнівався, що мета була саме такою і вона досягнута!
показать весь комментарий
17.06.2025 14:33 Ответить
Террор и убийства мирного населения - вот их задачи. Но тут они просчитались это работает только против кацапогнид. Сегодня нужно выбрать город и пустить на него все что есть, как они любят - движуха.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:36 Ответить
 
 