Барро после атаки РФ на Украину: Кремль хочет мира на Ближнем Востоке - пусть начнет с Украины

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после массированной атаки России на Украину в ночь на 17 июня заявил, что Москва должна начать с прекращения агрессии против Украины, если действительно хочет мира.

Об этом он написал в сети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Убийственная атака на Украину режима Владимира Путина, жестокость и цинизм которого не знают границ. Кремлю, который хотел бы установить мир на Ближнем Востоке - начните с Украины", - отметил Барро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ после массированного обстрела Украины: Цель ударов достигнута

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп поддержал возможное участие российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях для прекращения конфликта между Израилем и Ираном.

Эту идею раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что страна, которая нарушает Устав ООН и ведет войну, не может выступать посредником в мирном урегулировании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду о ночной атаке РФ: Это хладнокровное, систематическое насилие

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эта атака обнажает безжалостный способ ведения войны Россией, - глава МИД Норвегии Эйде