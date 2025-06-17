РУС
1 340 24

Барро после атаки РФ на Украину: Кремль хочет мира на Ближнем Востоке - пусть начнет с Украины

Жан-Ноэль Барро о помощи Трампа Украине

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после массированной атаки России на Украину в ночь на 17 июня заявил, что Москва должна начать с прекращения агрессии против Украины, если действительно хочет мира.

Об этом он написал в сети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Убийственная атака на Украину режима Владимира Путина, жестокость и цинизм которого не знают границ. Кремлю, который хотел бы установить мир на Ближнем Востоке - начните с Украины", - отметил Барро.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп поддержал возможное участие российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях для прекращения конфликта между Израилем и Ираном.

Эту идею раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что страна, которая нарушает Устав ООН и ведет войну, не может выступать посредником в мирном урегулировании.

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

кремль (740) война в Украине (6225) Барро Жан-Ноэль (59)
+2
Та заспокойся,чокнутий. Тобі гальмівну сорочку замовити з твоєї Костроми?🤕
17.06.2025 16:43 Ответить
***** здичавило казиться від того, шо його відверто "натягнули" в ірані
17.06.2025 15:28 Ответить
Ну в отличии от Сирии ***** в Иране сам по себе мало что представлял. Но это его важный союзник, наличие которого позволяет ***** устраивать перманентный кипиш на Ближнем Востоке, и например за счет этого поддерживать высокую цену на нефть. Это помимо обмена вооружениями и технологиями. Ну и плюс тенденция которая очень не нравится диктаторам, Ростов же не резиновый, там и так целая куча всяких упырей сидит. Плюс судьба Каддафи не дает покоя.
17.06.2025 15:33 Ответить
до купи: до ***** безліч питань в інших диктаторів як до "надійного стратегічного партнера", а також його вологі мрії про "посередництво" між Штатами та іраном на ядерній тематиці накрилися мідним тазом
17.06.2025 15:52 Ответить
Хочу атомну бомбу з Кацапстану. Дві. На США і на Європу. Інакше ,,санкціями,, засмішать весь світ досмерті.
17.06.2025 15:28 Ответить
Хочу... А нічого що Україна знаходиться в центрі Європи?
17.06.2025 15:41 Ответить
Ти прекрасно розумієш в якому розумінні я вжив слово Європа. Я вивчав географію.
17.06.2025 15:45 Ответить
Дурню , ти зараз прирівняв тих хто нам допомагає у ЄС до ФША
Бевзю , хочеш , щоб і ЄС припинила допомогу ,як це робить ТАКО
Щось від твоїх постів смердить кремлівськими вкидами 🤢
17.06.2025 16:57 Ответить
Ще раз ПНХ, ботяра кацапська.
17.06.2025 17:00 Ответить
Кацап тут тільки ждун Міхал Не ображайся, що українці не поділяєють твоїх анти-європейських тез
17.06.2025 17:02 Ответить
Українці мої дописи лайкають, а тебе нах посилають. Я це бачу.
17.06.2025 17:07 Ответить
Альтернативне обдароване , навіть твої кремлівські боти твоє лайно не лайкають
Бо це зашквар 😜
17.06.2025 18:30 Ответить
До чого взагалі мова про Близький Схід? Для чого це балабольство? Серйозніше для світу ніж те, що зараз відбувається між Україною та територією темряви в світі немає. Що хотять? Щоб реально повзривати пару АЕС? Кончені дебіли?
17.06.2025 16:02 Ответить
ЄС навідмінно від США та українського уряду- збільшує поставки зброї і санкції накладає
Бо там значно меньше приготований кремлем агентів
17.06.2025 16:15 Ответить
Ідіот на "рожевій поні"🤦
17.06.2025 16:20 Ответить
Дуже приємно, а я - Артем , українець з Чехії
17.06.2025 16:24 Ответить
Артем-не будь примітивним. Це не чеснота українця.
17.06.2025 16:32 Ответить
Так саме тому , що мені не притаманна примітивність я і не ведусь на твої вкиди , ідіоте
17.06.2025 16:33 Ответить
Заспокойся,неадекват.
17.06.2025 16:36 Ответить
Та я спокійний. Це ти істериш і перший перейшов на особистоті, коли не знайшов , що заперечити ,ждун підкацапний
17.06.2025 16:40 Ответить
Та заспокойся,чокнутий. Тобі гальмівну сорочку замовити з твоєї Костроми?🤕
17.06.2025 16:43 Ответить
Я навідмінно від тебе не підриваю довіру українців до тих ,хто нам реально допомагає
Бо розумію , що це коштує аж забагато українських життів, кацапський ждуне
17.06.2025 16:55 Ответить
Путіну вигідна війна на близькому сході. Дивно що міністр цього не знає
17.06.2025 17:14 Ответить
 
 