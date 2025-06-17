Барро после атаки РФ на Украину: Кремль хочет мира на Ближнем Востоке - пусть начнет с Украины
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после массированной атаки России на Украину в ночь на 17 июня заявил, что Москва должна начать с прекращения агрессии против Украины, если действительно хочет мира.
Об этом он написал в сети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Убийственная атака на Украину режима Владимира Путина, жестокость и цинизм которого не знают границ. Кремлю, который хотел бы установить мир на Ближнем Востоке - начните с Украины", - отметил Барро.
Что предшествовало?
Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.
В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп поддержал возможное участие российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях для прекращения конфликта между Израилем и Ираном.
Эту идею раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что страна, которая нарушает Устав ООН и ведет войну, не может выступать посредником в мирном урегулировании.
Обстрелы Украины
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бевзю , хочеш , щоб і ЄС припинила допомогу ,як це робить ТАКО
Щось від твоїх постів смердить кремлівськими вкидами 🤢
Бо це зашквар 😜
Бо там значно меньше приготований кремлем агентів
Бо розумію , що це коштує аж забагато українських життів, кацапський ждуне