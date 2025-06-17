Україна скликає засідання Радбезу ООН через ескалацію ракетного терору з боку РФ

Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", - повідомив постпред України при ООН Андрій Мельник.

Дипломат зазначив, що лише цієї ночі масована атака РФ забрала життя багатьох киян, більше ста зазнали поранень, знову вщент зруйновано житлові будинки. "Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", - зазначив Мельник.

Представник України додав, що у вівторок матиме зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки у відповідності до Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", - сказав Мельник.

