УКР
Термінове засідання Радбезу ООН
3 318 53

Україна скликає засідання Радбезу ООН через ескалацію ракетного терору з боку РФ

оон,радбез

Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", - повідомив постпред України при ООН Андрій Мельник.

Дипломат зазначив, що лише цієї ночі масована атака РФ забрала життя багатьох киян, більше ста зазнали поранень, знову вщент зруйновано житлові будинки. "Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", - зазначив Мельник.

Представник України додав, що у вівторок матиме зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки у відповідності до Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", - сказав Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України після ударів РФ по Україні: Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту G7

Автор: 

Радбез ООН (897) Мельник Андрій (236) війна в Україні (6273)
+16
17.06.2025 18:37 Відповісти
17.06.2025 18:37 Відповісти
+11
а с Мухосранска удобно писать?
17.06.2025 18:44 Відповісти
17.06.2025 18:44 Відповісти
+10
яка ти кіянка. Судячі із лексіки - тамбовська шмара
17.06.2025 19:00 Відповісти
17.06.2025 19:00 Відповісти
17.06.2025 18:37 Відповісти
17.06.2025 18:37 Відповісти
а с Мухосранска удобно писать?
17.06.2025 18:44 Відповісти
17.06.2025 18:44 Відповісти
17.06.2025 18:49 Відповісти
17.06.2025 18:49 Відповісти
Тоже в Европу хочется? Хочется, подальше от всего этого хочется ))
17.06.2025 18:55 Відповісти
17.06.2025 18:55 Відповісти
Кацапюра , пиши українською
Максим Дрозд

Реєстрація: 05.06.2025
17.06.2025 18:48 Відповісти
17.06.2025 18:48 Відповісти
А ты возвращайся в Украину, а не обзывайся.
17.06.2025 18:50 Відповісти
17.06.2025 18:50 Відповісти
а чому під впн, мокша?
17.06.2025 18:52 Відповісти
17.06.2025 18:52 Відповісти
Вже підтягнулася закордонна підарасня. В Україну ********, в Київ, під ракети, подивимося ми, які ви тоді картинки постити будете!
17.06.2025 18:54 Відповісти
17.06.2025 18:54 Відповісти
що ти розмовляєш як руцька курва? Тобі прапор Японії не подобається? То піди, зроби "приємно" вашому *****
17.06.2025 18:57 Відповісти
17.06.2025 18:57 Відповісти
Не соромно українську мову КАЦАПСЬКИМИ МАТЮКАМИ пересипати
17.06.2025 18:58 Відповісти
17.06.2025 18:58 Відповісти
3 роки війна - а ти українську не вивчив - ЯКИЙ СОРОМ
НЕВЖЕ ЧЕЛЮСТЬ заважає ?
17.06.2025 18:52 Відповісти
17.06.2025 18:52 Відповісти
Мабуть все-таки щелепа, а не ЧЕЛЮСТЬ.
18.06.2025 00:46 Відповісти
18.06.2025 00:46 Відповісти
Щелепа у українців , а АЗИК І ЧЕЛЮСТЬ у кацапів
18.06.2025 09:18 Відповісти
18.06.2025 09:18 Відповісти
Чий Крим, максімка?
17.06.2025 18:50 Відповісти
17.06.2025 18:50 Відповісти
А чиї курили? Згинь.
17.06.2025 18:53 Відповісти
17.06.2025 18:53 Відповісти
Курили Японські. Та ти не сострибуй с питання,, мокша. Чий Крим?
17.06.2025 18:59 Відповісти
17.06.2025 18:59 Відповісти
Мокша іноземна тут ти. А Крим укріїнський. Не хочешь повернутись щоб того?
Я знаю нє-нє-нє-нє
17.06.2025 19:01 Відповісти
17.06.2025 19:01 Відповісти
не-не-не це на руцьком, як вівця бє-бє-бє. Але справа пішла. То хто такий *****?
17.06.2025 19:05 Відповісти
17.06.2025 19:05 Відповісти
Єто твой парень, он мне фотки скидывал как ты отрабатываешь, ухилянт ты попонский.
17.06.2025 19:42 Відповісти
17.06.2025 19:42 Відповісти
Єто ? твой? парень? фотки? твому язіку місце в дупі. якась мокшанська, ще не здохла істота, зо базікати буде. Твій номер шістка, твоє місце болота
17.06.2025 20:02 Відповісти
17.06.2025 20:02 Відповісти
А давайте ви не будете, сидячи в Європі, за киян розпинатися? Совітсь би взагалі мали - паскідні пропагандонські картинки постити, коли люди з під завалів своїх рідних витягають! Добре що у вас там, в жирних Євіропках, настрій не змінився! Фріки кончені!
17.06.2025 18:53 Відповісти
17.06.2025 18:53 Відповісти
А давайте ви не будете мені вказівки давати , що робити.
Від Вас, з совковими правилами , усі проблеми в Україні .
34 роки країні, а ви усе думаєте що живете в сссре.
17.06.2025 18:56 Відповісти
17.06.2025 18:56 Відповісти
Якщо звалили з України, сцикуни, то або повертайтеся сюди, під ракети, або заваліть свої лицемірні *******! Нам не потрібні ваші лицемірні падлючі пафосні картинки, в сраку їх собі засуньте! Це я вам як КИЯНКА кажу!
17.06.2025 18:58 Відповісти
17.06.2025 18:58 Відповісти
яка ти кіянка. Судячі із лексіки - тамбовська шмара
17.06.2025 19:00 Відповісти
17.06.2025 19:00 Відповісти
Норм картинка. Що не так?
17.06.2025 19:01 Відповісти
17.06.2025 19:01 Відповісти
Не розписуйся за всіх, совкова курка . Не путай вільну Україну з совком , понаіхавша з рашки
17.06.2025 19:04 Відповісти
17.06.2025 19:04 Відповісти
Тебе, балакуча підкацапська прошм@нда, ніхто не уповноважував розписуватися ані за киян, ані за українців взагалі.
17.06.2025 23:22 Відповісти
17.06.2025 23:22 Відповісти
Представник Тромбо-США знову заявить, що потрібно сьоронам конфлікту домовлятись, тобто Україні слід капітулювати перед пітьмою.
17.06.2025 18:42 Відповісти
17.06.2025 18:42 Відповісти
Ну і з ким же будуть трампісти ,невже як минулого разу з маргіналами ?
17.06.2025 18:43 Відповісти
17.06.2025 18:43 Відповісти
В черговий раз оона виразить занепокоєння, нєбєнзя буде розповідати байки про те шо в цих будинках був правий сєктор та бандєравци. Нічого нового... На жаль...
17.06.2025 18:43 Відповісти
17.06.2025 18:43 Відповісти
Козломордия с косоглазией опять блокирнут, а ********* воздержаться.
17.06.2025 18:49 Відповісти
17.06.2025 18:49 Відповісти
Чекаємо.
США, заблокує все. Стурбовану стурбоність суворо задекларують максимум.
17.06.2025 18:52 Відповісти
17.06.2025 18:52 Відповісти
Глухуюватий! тебе спитали "Чий Крим?"
17.06.2025 18:54 Відповісти
17.06.2025 18:54 Відповісти
У тебя там ничего не чешется?
17.06.2025 18:56 Відповісти
17.06.2025 18:56 Відповісти
обісрався холуй? Ні. То відповідай - чий Крим? І хто такий *****?
17.06.2025 19:01 Відповісти
17.06.2025 19:01 Відповісти
Ти, сумоіст на мінімалках. Тут є вакансії в ТЦК. Шо ти такий грозний?
17.06.2025 19:03 Відповісти
17.06.2025 19:03 Відповісти
та ні, птаха. Я кат. Приде час і ми з тобою обв'язково "познаймимся". на відміну від ЗСУ, мокшан до полону не беру. Так хто такий *****, з'ясував
17.06.2025 19:10 Відповісти
17.06.2025 19:10 Відповісти
В Будапештському меморандумі також записано право України звернутися до Радбезу ООН в разі порушення того меморандуму країнами що його підписали. Дуже допомогло таке звернення? Отож. Голос волаючого в пустелі якого добивають злочинці-варвари
17.06.2025 18:53 Відповісти
17.06.2025 18:53 Відповісти
******** Трамп,і його представник в Радбезі звинуватять у всьому Україну,типа ***** оборонятись,,пора капітулювати!!
17.06.2025 18:54 Відповісти
17.06.2025 18:54 Відповісти
Як мертвому компрес це допоможе😡"Еслі вы не отзовётесь,
Мы напішем… в «Спортлото»!"
17.06.2025 18:58 Відповісти
17.06.2025 18:58 Відповісти
Треба на постійній основі довбати балістикою, крилатими ракетами та дронами по інфраструктурі мозькви та будинках, де засів феесбешний спецназ та грушні агенти та із задоволенням слухати як оонівські толерасти висловлюють глибоке занепокоєння. Де балістика в космічній державі з великим досвідом ракетобудування?
17.06.2025 19:01 Відповісти
17.06.2025 19:01 Відповісти
Накінець то правильний крок.
17.06.2025 19:02 Відповісти
17.06.2025 19:02 Відповісти
Цілий день на форумі волали "Чому Україна не скликає радбез ООН?", в тепер " навіщо він здався, все одно ніякого толку". Клоуни....,🤡🤡🤡
17.06.2025 19:04 Відповісти
17.06.2025 19:04 Відповісти
тобто, подрочили на павутиння і розходимось по хатам?
всьо, кіна більше не буде?
у відповідь нічого не буде?
будемо соплі пережовувати в оонах?
кончена зелена хрипата зе!гніда!
17.06.2025 19:05 Відповісти
17.06.2025 19:05 Відповісти
Правильно, але треба мати й "зуби" - ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброю. русня має знати, що отримає страшне покарання, інакше діла не буде.
17.06.2025 19:13 Відповісти
17.06.2025 19:13 Відповісти
Якщо хочете мати потужний арсенал хімічної зброї,- можу підказати. До війни на російському сайті "Як помститись начальнику" люди подавали десятки ідей. Хтось написав технологію, як на кухні з залізосинеродистого калію зробити цианістий калій, а потім синільну кислоту. Це хімічна зброя.
17.06.2025 19:55 Відповісти
17.06.2025 19:55 Відповісти
Якщо вже готувати хім. зброю, то краще VX - один дрон зможе нормально так прорідити мацкву.
17.06.2025 20:01 Відповісти
17.06.2025 20:01 Відповісти
Буде як завжди!
ашка та узкоглазі будуть проти резолюціі.
американтоци висловлять занепоєння занекоєння.
І коли вже це гальма людства під назвою оон буде відправленне в унітаз, як в свій час ліга націй, котра сприяла початку другоі світовоі?
17.06.2025 19:17 Відповісти
17.06.2025 19:17 Відповісти
На жаль, поки в Радбезі ООН сидять і мають право вето (!!!) злодії та агресори, для жертви це лише струс повітря. Але ці дії необхідно робити, щоб хоча б інші бачили, що Україні не байдуже, що смерть людей болить. Але на якусь допомогу розраховувати не має сенсу.
Це такий суд, де головний злочинець є одночасно і головним суддєю...
17.06.2025 19:19 Відповісти
17.06.2025 19:19 Відповісти
А по нещодавньому удару рашистів: по Сумах, по супермаркету в Кременчузі, по похоронах в селищі Гроза, коли знесли підїзд дому в Дніпрі - чому раду безпеки ООН не скликали?
Я розумію що сенсу в ООН з його тупими крадіями-чинушами зараз немає, але повинна бути послідовність у діях влади.
17.06.2025 19:47 Відповісти
17.06.2025 19:47 Відповісти
Ну нарешті. Тепер росії мало не покажеться.
17.06.2025 22:27 Відповісти
17.06.2025 22:27 Відповісти
 
 