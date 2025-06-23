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Новини Обстріли Одещини
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Гутерріш засудив удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині

генсек оон

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми були й залишаємося дуже чіткими в засудженні всіх атак проти цивільної інфраструктури в Україні, а особливо шкіл. І ми продовжуватимемо це робити практично щодня", - сказав речник генсека ООН.

Коментуючи припущення, що подібні атаки на цивільних можуть бути розраховані на мовчання міжнародної спільноти на тлі воєнної ескалації на Близькому Сході, Дюжаррік наголосив, що в ООН намагаються говорити про Україну щодня, попри перенасичення новинами з інших регіонів.

"Ми не можемо самовдоволено мовчати стосовно криз лише тому, що вони не в топі світових заголовків", - сказав речник. 

Він зазначив, що під час воєнних конфліктів "саме цивільні опиняються на передовій, саме цивільні гинуть, саме вони стають мішенями".

"І ми відчуваємо нашу відповідальність - тримати ці теми в заголовках новин", - додав Дюжаррік.

Раніше повідомлялося, що 23 червня 2025 року, ворог атакував балістикою місто Білгород-Дністровський Одеської області. Зруйновано навчальний заклад, є загиблі та поранені.

Дивіться також: Війська РФ вдарили балістикою по Білгороду-Дністровському: зруйновано навчальний заклад, 3 загиблих, 14 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29527) Одеська область (3344) Гутерріш Антоніу (398) Білгород-Дністровський район (17)


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Топ коментарі
+15
Понимает. А где ему ещё харчеваться? Надуваешь с умным видом щёки, выражаешь озабоченность, и подсчитываешь гешефт.
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23.06.2025 22:17 Відповісти
+13
гуттериш хоть понимает что ООН Бесполезная организация
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23.06.2025 22:13 Відповісти
+7
оце мужній чувак і мудрий та впливовий як й уся його контора
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23.06.2025 22:14 Відповісти
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гуттериш хоть понимает что ООН Бесполезная организация
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23.06.2025 22:13 Відповісти
Понимает. А где ему ещё харчеваться? Надуваешь с умным видом щёки, выражаешь озабоченность, и подсчитываешь гешефт.
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23.06.2025 22:17 Відповісти
точнее и не скажешь
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23.06.2025 22:31 Відповісти
оце мужній чувак і мудрий та впливовий як й уся його контора
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23.06.2025 22:14 Відповісти
Засудив і сказав шо прикладе титанічних зусиль шоб виперти вбивць з ООН - нє?
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23.06.2025 22:17 Відповісти
Ой, ну фсьо, вайнє канєц...
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23.06.2025 22:19 Відповісти
Щось я не можу визначитись з ставленням до гутеріша - він імпОтент чи імпотЕнт, а може, імпОтент імпотЕнт?
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23.06.2025 22:20 Відповісти
взагалі то я впевнений що він мілліонер (вже).
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23.06.2025 22:31 Відповісти
Давно вже пора відправити добрі дрони на Останкіно в московії. Якраз там "кощеєва голка" схована. Причому непогано було б спочатку з пів сотні дронів, а потім вже й перші серійні "Сапсани" випробувати.
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23.06.2025 22:22 Відповісти
Це нагадує вже басню російського Крилова всі ці потужні засудження " А Васька слушает да ест."
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23.06.2025 22:29 Відповісти
не пройшо і 4 роки а жаба вигребла із своєї нірки-схованки
і нарешті ми зможемо почути її квакання.
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23.06.2025 22:30 Відповісти
Ну засудили удар, якій вже не перший і не останній, а далі що???? Ну що далі грьобану ООН???????????? Організація яка проживає гроші всього світу і ні на що не здатна!!!!! Сидять бовдури і занепокоєність обговорюють!!! Повний пісець!!!!
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23.06.2025 22:31 Відповісти
ну як мінімум далі історія.
А ми то не кацапи і чудово
розуміємо що справді те
що написане пером не
вирубати навіть кацапською сокирою
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23.06.2025 22:33 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Це вже просто огидно слухати цих підАрів з оони...
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23.06.2025 22:45 Відповісти
А де дії??? Дії де????
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23.06.2025 23:11 Відповісти
Вранье. Вот сайт ООН, ничего там нет в заявлениях
https://www.un.org/sg/en/latest/sg/statement
https://press.un.org/en/content/secretary-general/press-release
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23.06.2025 23:43 Відповісти
Ооо, точно...
Щеж є гутеріш і оон...
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23.06.2025 23:54 Відповісти
А удар по будинку в Київі не засудив? Мразота *************!
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24.06.2025 06:27 Відповісти
Що раптом сталось ? Гутерреш почав передвиборчу компанію чи вивчив літери букваря й почав читати світову пресу ?
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24.06.2025 09:25 Відповісти
 
 