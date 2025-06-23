Гутерріш засудив удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми були й залишаємося дуже чіткими в засудженні всіх атак проти цивільної інфраструктури в Україні, а особливо шкіл. І ми продовжуватимемо це робити практично щодня", - сказав речник генсека ООН.

Коментуючи припущення, що подібні атаки на цивільних можуть бути розраховані на мовчання міжнародної спільноти на тлі воєнної ескалації на Близькому Сході, Дюжаррік наголосив, що в ООН намагаються говорити про Україну щодня, попри перенасичення новинами з інших регіонів.

"Ми не можемо самовдоволено мовчати стосовно криз лише тому, що вони не в топі світових заголовків", - сказав речник.

Він зазначив, що під час воєнних конфліктів "саме цивільні опиняються на передовій, саме цивільні гинуть, саме вони стають мішенями".

"І ми відчуваємо нашу відповідальність - тримати ці теми в заголовках новин", - додав Дюжаррік.

Раніше повідомлялося, що 23 червня 2025 року, ворог атакував балістикою місто Білгород-Дністровський Одеської області. Зруйновано навчальний заклад, є загиблі та поранені.

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