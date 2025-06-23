Гутерріш засудив удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині, внаслідок якого є загиблі та поранені.
Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми були й залишаємося дуже чіткими в засудженні всіх атак проти цивільної інфраструктури в Україні, а особливо шкіл. І ми продовжуватимемо це робити практично щодня", - сказав речник генсека ООН.
Коментуючи припущення, що подібні атаки на цивільних можуть бути розраховані на мовчання міжнародної спільноти на тлі воєнної ескалації на Близькому Сході, Дюжаррік наголосив, що в ООН намагаються говорити про Україну щодня, попри перенасичення новинами з інших регіонів.
"Ми не можемо самовдоволено мовчати стосовно криз лише тому, що вони не в топі світових заголовків", - сказав речник.
Він зазначив, що під час воєнних конфліктів "саме цивільні опиняються на передовій, саме цивільні гинуть, саме вони стають мішенями".
"І ми відчуваємо нашу відповідальність - тримати ці теми в заголовках новин", - додав Дюжаррік.
Раніше повідомлялося, що 23 червня 2025 року, ворог атакував балістикою місто Білгород-Дністровський Одеської області. Зруйновано навчальний заклад, є загиблі та поранені.
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і нарешті ми зможемо почути її квакання.
А ми то не кацапи і чудово
розуміємо що справді те
що написане пером не
вирубати навіть кацапською сокирою
https://www.un.org/sg/en/latest/sg/statement
https://press.un.org/en/content/secretary-general/press-release
Щеж є гутеріш і оон...