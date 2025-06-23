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Новости Обстрелы Одесчины
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Гутерриш осудил удар РФ по лицею в Белгороде-Днестровском на Одесщине

генсек оон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар РФ по лицею в Белгороде-Днестровском Одесской области, вследствие которого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы были и остаемся очень четкими в осуждении всех атак против гражданской инфраструктуры в Украине, а особенно школ. И мы будем продолжать это делать практически ежедневно", - сказал представитель генсека ООН.

Комментируя предположение, что подобные атаки на гражданских могут быть рассчитаны на молчание международного сообщества на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, Дюжаррик отметил, что в ООН пытаются говорить об Украине ежедневно, несмотря на перенасыщение новостями из других регионов.

"Мы не можем самодовольно молчать относительно кризисов только потому, что они не в топе мировых заголовков", - сказал спикер.

Он отметил, что во время военных конфликтов "именно гражданские оказываются на передовой, именно гражданские гибнут, именно они становятся мишенями".

"И мы чувствуем нашу ответственность - держать эти темы в заголовках новостей", - добавил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что 23 июня 2025 года, враг атаковал баллистикой город Белгород-Днестровский Одесской области. Разрушено учебное заведение, есть погибшие и раненые.

Смотрите также: Войска РФ ударили баллистикой по Белгороду-Днестровскому: разрушено учебное заведение, 3 погибших, 14 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28205) Одесская область (3690) Гутерриш Антониу (344) Белгород-Днестровский район (17)


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Топ комментарии
+15
Понимает. А где ему ещё харчеваться? Надуваешь с умным видом щёки, выражаешь озабоченность, и подсчитываешь гешефт.
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23.06.2025 22:17 Ответить
+13
гуттериш хоть понимает что ООН Бесполезная организация
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23.06.2025 22:13 Ответить
+7
оце мужній чувак і мудрий та впливовий як й уся його контора
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23.06.2025 22:14 Ответить
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гуттериш хоть понимает что ООН Бесполезная организация
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23.06.2025 22:13 Ответить
Понимает. А где ему ещё харчеваться? Надуваешь с умным видом щёки, выражаешь озабоченность, и подсчитываешь гешефт.
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23.06.2025 22:17 Ответить
точнее и не скажешь
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23.06.2025 22:31 Ответить
оце мужній чувак і мудрий та впливовий як й уся його контора
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23.06.2025 22:14 Ответить
Засудив і сказав шо прикладе титанічних зусиль шоб виперти вбивць з ООН - нє?
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23.06.2025 22:17 Ответить
Ой, ну фсьо, вайнє канєц...
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23.06.2025 22:19 Ответить
Щось я не можу визначитись з ставленням до гутеріша - він імпОтент чи імпотЕнт, а може, імпОтент імпотЕнт?
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23.06.2025 22:20 Ответить
взагалі то я впевнений що він мілліонер (вже).
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23.06.2025 22:31 Ответить
Давно вже пора відправити добрі дрони на Останкіно в московії. Якраз там "кощеєва голка" схована. Причому непогано було б спочатку з пів сотні дронів, а потім вже й перші серійні "Сапсани" випробувати.
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23.06.2025 22:22 Ответить
Це нагадує вже басню російського Крилова всі ці потужні засудження " А Васька слушает да ест."
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23.06.2025 22:29 Ответить
не пройшо і 4 роки а жаба вигребла із своєї нірки-схованки
і нарешті ми зможемо почути її квакання.
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23.06.2025 22:30 Ответить
Ну засудили удар, якій вже не перший і не останній, а далі що???? Ну що далі грьобану ООН???????????? Організація яка проживає гроші всього світу і ні на що не здатна!!!!! Сидять бовдури і занепокоєність обговорюють!!! Повний пісець!!!!
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23.06.2025 22:31 Ответить
ну як мінімум далі історія.
А ми то не кацапи і чудово
розуміємо що справді те
що написане пером не
вирубати навіть кацапською сокирою
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23.06.2025 22:33 Ответить
Це вже навіть не смішно. Це вже просто огидно слухати цих підАрів з оони...
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23.06.2025 22:45 Ответить
А де дії??? Дії де????
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23.06.2025 23:11 Ответить
Вранье. Вот сайт ООН, ничего там нет в заявлениях
https://www.un.org/sg/en/latest/sg/statement
https://press.un.org/en/content/secretary-general/press-release
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23.06.2025 23:43 Ответить
Ооо, точно...
Щеж є гутеріш і оон...
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23.06.2025 23:54 Ответить
А удар по будинку в Київі не засудив? Мразота *************!
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24.06.2025 06:27 Ответить
Що раптом сталось ? Гутерреш почав передвиборчу компанію чи вивчив літери букваря й почав читати світову пресу ?
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24.06.2025 09:25 Ответить
 
 