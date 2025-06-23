Гутерриш осудил удар РФ по лицею в Белгороде-Днестровском на Одесщине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар РФ по лицею в Белгороде-Днестровском Одесской области, вследствие которого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы были и остаемся очень четкими в осуждении всех атак против гражданской инфраструктуры в Украине, а особенно школ. И мы будем продолжать это делать практически ежедневно", - сказал представитель генсека ООН.

Комментируя предположение, что подобные атаки на гражданских могут быть рассчитаны на молчание международного сообщества на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, Дюжаррик отметил, что в ООН пытаются говорить об Украине ежедневно, несмотря на перенасыщение новостями из других регионов.

"Мы не можем самодовольно молчать относительно кризисов только потому, что они не в топе мировых заголовков", - сказал спикер.

Он отметил, что во время военных конфликтов "именно гражданские оказываются на передовой, именно гражданские гибнут, именно они становятся мишенями".

"И мы чувствуем нашу ответственность - держать эти темы в заголовках новостей", - добавил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что 23 июня 2025 года, враг атаковал баллистикой город Белгород-Днестровский Одесской области. Разрушено учебное заведение, есть погибшие и раненые.

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