Гутерриш осудил удар РФ по лицею в Белгороде-Днестровском на Одесщине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар РФ по лицею в Белгороде-Днестровском Одесской области, вследствие которого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы были и остаемся очень четкими в осуждении всех атак против гражданской инфраструктуры в Украине, а особенно школ. И мы будем продолжать это делать практически ежедневно", - сказал представитель генсека ООН.
Комментируя предположение, что подобные атаки на гражданских могут быть рассчитаны на молчание международного сообщества на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, Дюжаррик отметил, что в ООН пытаются говорить об Украине ежедневно, несмотря на перенасыщение новостями из других регионов.
"Мы не можем самодовольно молчать относительно кризисов только потому, что они не в топе мировых заголовков", - сказал спикер.
Он отметил, что во время военных конфликтов "именно гражданские оказываются на передовой, именно гражданские гибнут, именно они становятся мишенями".
"И мы чувствуем нашу ответственность - держать эти темы в заголовках новостей", - добавил Дюжаррик.
Ранее сообщалось, что 23 июня 2025 года, враг атаковал баллистикой город Белгород-Днестровский Одесской области. Разрушено учебное заведение, есть погибшие и раненые.
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і нарешті ми зможемо почути її квакання.
А ми то не кацапи і чудово
розуміємо що справді те
що написане пером не
вирубати навіть кацапською сокирою
https://www.un.org/sg/en/latest/sg/statement
https://press.un.org/en/content/secretary-general/press-release
Щеж є гутеріш і оон...