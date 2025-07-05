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Новини Заяви ООН про війну в Україні
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Генсек ООН Гутерріш засудив удари РФ по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки

Гутерріш заявив про ризик для ядерної безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останню хвилю атак безпілотників і ракет Росії на Україну і наголосив, що удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ.

У заяві, опублікованій його речником, Гутерріш висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Він повторив, що атаки на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

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"Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки", - наголошується в заяві.

Генеральний секретар повторив свій заклик до повного, негайного та безумовного припинення вогню в Україні "як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

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Нагадаємо, російські загарбники 4 липня спричинили блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Пізніше повідомлялося, що фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Автор: 

ООН (3402) Гутерріш Антоніу (400) Запорізька АЕС (1438) війна в Україні (5108)


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Топ коментарі
+1
Чесно? До сраки твої занепокоєння
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05.07.2025 19:31 Відповісти
+1
Це буває рідко!
Спішіть усі бачити і чути!
Срана жаба путлера знову квакнула!
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05.07.2025 19:48 Відповісти
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Я не знаю, чи зможу знайти спосіб для закінчення війни в Україні - Трамп (https://www.politico.com/news/2025/07/05/trump-russia-ukraine-war-00440027)
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05.07.2025 19:24 Відповісти
І що? 🤔
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05.07.2025 19:28 Відповісти
Чесно? До сраки твої занепокоєння
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05.07.2025 19:31 Відповісти
🤡🤡🤡
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05.07.2025 19:33 Відповісти
Вже пуйло не може лякати ядрьоною булавою, то песдюку Гутерешу доручив.
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05.07.2025 19:42 Відповісти
Це буває рідко!
Спішіть усі бачити і чути!
Срана жаба путлера знову квакнула!
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05.07.2025 19:48 Відповісти
Наче ж ООН було створено для запобігання та припинення збройних конфліктів та воєн, нє?
І яким чином заяви старих маразматиків-пенсіонерів можуть це зробити? Особливо при умові, що постійним членом Ради Безпеки цієї "шаражки" є агресор! Вони туди б ще талібів запросили або ХАМАС, який спонсорували...
"патякати язиком - не мішки носити" (с)
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05.07.2025 20:12 Відповісти
Дівчинка Гуттіере обісцялася!
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05.07.2025 20:32 Відповісти
Ризикну переформулювати: «Ризик втрати роботи, через закриття шахрайського підприємства із надання неіснуючих послуг».
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05.07.2025 21:06 Відповісти
 
 