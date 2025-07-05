Генсек ООН Гутерріш засудив удари РФ по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останню хвилю атак безпілотників і ракет Росії на Україну і наголосив, що удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ.
У заяві, опублікованій його речником, Гутерріш висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.
Він повторив, що атаки на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та безумовного припинення вогню.
"Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки", - наголошується в заяві.
Генеральний секретар повторив свій заклик до повного, негайного та безумовного припинення вогню в Україні "як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".
Нагадаємо, російські загарбники 4 липня спричинили блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Пізніше повідомлялося, що фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.
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