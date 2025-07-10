ООН не признала, что РФ ответственна за теракт в Оленовке: в офисе Лубинца извинились за ошибку

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал информацию, что ООН пришла к выводу, что теракт в Оленовской колонии спланировала и осуществила Россия. Однако в первоисточнике - сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict - отмечается, что расследование "не является докладом ООН".

Об этом пишет Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Первоисточник, где был опубликован материал - сайт Центра по правам человека в вооруженных конфликтах (Centre for Human Rights in Armed Conflict). Как выяснило "Слідство.Інфо", он был создан 22 мая 2025 года, а уже через несколько дней там появился текст расследования о теракте в Еленовке. При этом никаких других текстов на сайте нет.

Центр также отрицает любую причастность к ООН, а под расследованием о теракте в Оленовке сказано: "Доклад не является докладом ООН".

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Издание обратилось к команде омбудсмена Дмитрия Лубинца, там признали, что допустили ошибку.

"Был обнародован материал, который базировался, в частности, на данных, предоставленных общественными активистами. К сожалению, со стороны Секретариата Уполномоченного не было проведено надлежащей проверки указанной информации. После выявления недостоверности, публикация была удалена. Выражаем Вам свою благодарность за проявленное внимание и обеспокоенность. Приносим извинения за допущенную ошибку", - говорится в ответе от Уполномоченного по правам человека на запрос.

Кроме того, у Лубинца заверили, что в дальнейшем "будет обеспечен усиленный контроль за информацией, которая обнародуется".

Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.