На данный момент известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных, - Лубинец
По состоянию на начало июля известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по поводу третьей годовщины пребывания в должности, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально возросла в последний год",- сказал омбудсмен.
Уполномоченный подчеркнул, что казни не могут происходить на территории РФ без системного согласования с высшим руководством.
"Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом "верху", так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях",- добавил Лубинец.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что с августа 2024 года количество казней украинских военнопленных российскими оккупантами значительно возросло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай зроблять її своєю заставкою.