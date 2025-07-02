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Новости Казни украинских военнопленных Военные преступления россиян
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На данный момент известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных, - Лубинец

Лубинец о статусе украинских пленных оккупантами

По состоянию на начало июля известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по поводу третьей годовщины пребывания в должности, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально возросла в последний год",- сказал омбудсмен.

Уполномоченный подчеркнул, что казни не могут происходить на территории РФ без системного согласования с высшим руководством.

"Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом "верху", так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях",- добавил Лубинец.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что с августа 2024 года количество казней украинских военнопленных российскими оккупантами значительно возросло.

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Автор: 

военнопленные (1150) казнь (124) Лубинец Дмитрий (484)


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Хай зроблять її своєю заставкою.
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02.07.2025 16:31 Ответить
А скільки Україна стратила кацапів? Потрібно відповідати так само тільки за кожного українського страчувати 5 або 10 кацапів!
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02.07.2025 16:36 Ответить
Не став на одну дошку людей, і, нелюдів.
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02.07.2025 16:45 Ответить
І це лише підтверджені факти. А скільки ще незадокументованих? І де західні гуманісти, які так ревно виборюють загальнолюдські цінності? Сидять у своїх інернетах і роблять вигляд, що їх це не обходить? Чи вигадують виправдання типу "обидві сторони однаково жорстокі"?
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02.07.2025 16:36 Ответить
Ровно стільки треба знищити полонених рассіан.
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02.07.2025 16:39 Ответить
ти хоч розумієш яка це хєрня..., Україна не воює з полоненими, знищувати треба ворогів на полі бою якомога більше й все...
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02.07.2025 17:40 Ответить
звідки ти,ухилянтська шкура,так все знаєш???
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02.07.2025 17:50 Ответить
Більше+.
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02.07.2025 17:16 Ответить
В виховних закладах-пансіонатах для росполонених,на виконання дорученьЛідора, йде підготовка до закінчення дня: на вечерю: каша гречана з підливою,котлета домашня,сала олів"є ,масло,чай,сирна ватрушка (можна брати добавку!),потім культурна програма,перегляд Марафону та серіалу Свати на росмові,о 22-00 обов"язкова склянка кефіру на ніч...ОПА презика Зінки та Червоний Хрест суворо слідкують за дотриманням Віденської конвенції щодо полонених
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02.07.2025 17:49 Ответить
 
 