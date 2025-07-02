На данный момент известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных, - Лубинец

По состоянию на начало июля известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по поводу третьей годовщины пребывания в должности, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально возросла в последний год",- сказал омбудсмен.

Уполномоченный подчеркнул, что казни не могут происходить на территории РФ без системного согласования с высшим руководством.

"Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом "верху", так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях",- добавил Лубинец.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что с августа 2024 года количество казней украинских военнопленных российскими оккупантами значительно возросло.

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