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Новини Страти українських військовополонених Воєнні злочини російських окупантів
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Наразі відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених, - Лубінець

лубінець про стату українських полонених окупантами

Станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік",- сказав омбудсмен.

Уповноважений наголосив, що страти не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження з вищим керівництвом.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях",- додав Лубінець.

Раніше Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявляв, що з серпня 2024 року кількість страт українських військовополонених російськими окупантами значно зросла.

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Автор: 

військовополонені (1016) страта (82) Лубінець Дмитро (619)


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Хай зроблять її своєю заставкою.
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02.07.2025 16:31 Відповісти
А скільки Україна стратила кацапів? Потрібно відповідати так само тільки за кожного українського страчувати 5 або 10 кацапів!
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02.07.2025 16:36 Відповісти
Не став на одну дошку людей, і, нелюдів.
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02.07.2025 16:45 Відповісти
І це лише підтверджені факти. А скільки ще незадокументованих? І де західні гуманісти, які так ревно виборюють загальнолюдські цінності? Сидять у своїх інернетах і роблять вигляд, що їх це не обходить? Чи вигадують виправдання типу "обидві сторони однаково жорстокі"?
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02.07.2025 16:36 Відповісти
Ровно стільки треба знищити полонених рассіан.
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02.07.2025 16:39 Відповісти
ти хоч розумієш яка це хєрня..., Україна не воює з полоненими, знищувати треба ворогів на полі бою якомога більше й все...
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02.07.2025 17:40 Відповісти
звідки ти,ухилянтська шкура,так все знаєш???
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02.07.2025 17:50 Відповісти
Більше+.
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02.07.2025 17:16 Відповісти
В виховних закладах-пансіонатах для росполонених,на виконання дорученьЛідора, йде підготовка до закінчення дня: на вечерю: каша гречана з підливою,котлета домашня,сала олів"є ,масло,чай,сирна ватрушка (можна брати добавку!),потім культурна програма,перегляд Марафону та серіалу Свати на росмові,о 22-00 обов"язкова склянка кефіру на ніч...ОПА презика Зінки та Червоний Хрест суворо слідкують за дотриманням Віденської конвенції щодо полонених
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02.07.2025 17:49 Відповісти
 
 