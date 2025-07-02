Наразі відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених, - Лубінець

Станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік",- сказав омбудсмен.

Уповноважений наголосив, що страти не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження з вищим керівництвом.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях",- додав Лубінець.

Раніше Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявляв, що з серпня 2024 року кількість страт українських військовополонених російськими окупантами значно зросла.

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