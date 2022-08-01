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Новости Война
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Пленных в Оленовке могли убить с помощью термобарического оружия: к делу привлекли международных экспертов, - Костин

оленівка

По предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Сейчас мы привлекли наших международных экспертов. Есть много международных экспертов, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел – в этом они уверены.

Это также подтверждается той информацией, которую прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора", - рассказал Костин.

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Костин добавил, что термобарическое оружие использует именно Россия.

"Что касается конкретных лиц (виновных в убийстве пленных – ред.), то неотложные следственные действия продолжаются, но этот вопрос более сложный. На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа "HIMARS", что они пытаются утверждать", - сказал генпрокурор.

Комментируя видео с пыткой и убийством украинского пленника российским военным, Костин заявил, что следствие располагает информацией о нескольких лицах, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"Есть информация о нескольких лицах, но сейчас еще нет безоговорочной информации о лице, совершившем это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и оно может быть объявлено в международный розыск", - сказал он.

военнопленные (1080) Костин Андрей (181) военные преступления (1440)


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Топ комментарии
+9
Відео катування цене доказ.А що ж це потвоєму таке?Постановочне відео?
Це все,що треба знати про нового генпрокурора.
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01.08.2022 21:45
+7
Костін, нам соромно за тебе. нікчема ти. ти нічого сьогодні не зробив для того, щоб вияснити/зрозуміти/полегшити становище 2000 найкращих, найсуперовіших українців, які прямо зараз є в полоні у рашистів, куди здали їх ВИ, ви, ссуки, зелена всрата зекоманда. як тобі спиться, Костін? чи ти теж нюхаєш?
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01.08.2022 22:08
+6
Я казав,що азовців будуть страшно катувати і захопити їх,для москалів було принципово,навіть з великими втратами.Це велика інформаційна перемога,для москалів була.
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01.08.2022 21:45
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01.08.2022 21:40 Ответить
похоже у чувака iq далеко за две сотни...
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01.08.2022 21:40 Ответить
Смешно.
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01.08.2022 21:49 Ответить
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01.08.2022 21:45 Ответить
Я казав,що азовців будуть страшно катувати і захопити їх,для москалів було принципово,навіть з великими втратами.Це велика інформаційна перемога,для москалів була.
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01.08.2022 21:45 Ответить
Відео катування цене доказ.А що ж це потвоєму таке?Постановочне відео?
Це все,що треба знати про нового генпрокурора.
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01.08.2022 21:45 Ответить
Який толк з цих експертиз,якщо москалі домагаються.чого хочуть?Наприклад зернова угода,найвигідніша саме їм.З москалями хочуть домовитися про ядерну зброю,а це означає,що з ними все одно будуть рахуватися.
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01.08.2022 21:48 Ответить
Параше по барабану все расследования и обвинения. Никто не будет ни за что отвечать...
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01.08.2022 21:48 Ответить
"... в міжнародний розшук" - чиста комедія. Може, ще й до слєдстєнного камітта в кацапії звернетесь з запитом про видачу? Бог дасть, колись (не прицій владі) створимо свій моссад.
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01.08.2022 21:50 Ответить
Потому и перевели всех в это здание

Бывший цех без камер и перегородок
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01.08.2022 21:52 Ответить
Невже ху.ла і шойгу в міжнародний розшук подадуть?
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01.08.2022 21:59 Ответить
Костін, нам соромно за тебе. нікчема ти. ти нічого сьогодні не зробив для того, щоб вияснити/зрозуміти/полегшити становище 2000 найкращих, найсуперовіших українців, які прямо зараз є в полоні у рашистів, куди здали їх ВИ, ви, ссуки, зелена всрата зекоманда. як тобі спиться, Костін? чи ти теж нюхаєш?
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01.08.2022 22:08 Ответить
Конечно термобарическим. Это же проще, чем ящиком взрывчатки.
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01.08.2022 22:11 Ответить
коняка сказав що це укри
і навіть сказав чим
хаймарсами.
більше питання не обговорюється
ну, як кримнаш.
тоді ж весь світ проковтнув
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01.08.2022 22:19 Ответить
Як це «ми долучаємо міжнародних експертів», якщо москалі нікого в Оленівку не пускають? До чогож ти їх долучаєш?
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02.08.2022 23:01 Ответить
 
 