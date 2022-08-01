Пленных в Оленовке могли убить с помощью термобарического оружия: к делу привлекли международных экспертов, - Костин

По предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Сейчас мы привлекли наших международных экспертов. Есть много международных экспертов, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел – в этом они уверены.

Это также подтверждается той информацией, которую прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора", - рассказал Костин.

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Костин добавил, что термобарическое оружие использует именно Россия.

"Что касается конкретных лиц (виновных в убийстве пленных – ред.), то неотложные следственные действия продолжаются, но этот вопрос более сложный. На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа "HIMARS", что они пытаются утверждать", - сказал генпрокурор.

Комментируя видео с пыткой и убийством украинского пленника российским военным, Костин заявил, что следствие располагает информацией о нескольких лицах, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"Есть информация о нескольких лицах, но сейчас еще нет безоговорочной информации о лице, совершившем это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и оно может быть объявлено в международный розыск", - сказал он.