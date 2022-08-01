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Новини Війна
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Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї: до справи залучили міжнародних експертів, - Костін

оленівка

За попередніми даними міжнародних експертів, українських військовополонених в колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Мені доповідають кожні три години, що відбувається в цьому кримінальному провадженні. Наразі ми залучили наших міжнародних експертів. Є багато міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генпрокурора.

Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів. Тобто це, безперечно, не ракетний обстріл – у цьому вони впевнені.

Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора", - розповів Костін.

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Костін додав, що термобаричну зброю використовує саме Росія.

"Що стосується конкретних осіб (винних у вбивстві полонених – ред.), то невідкладні слідчі дії тривають, але це питання є більш складним. На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі ракетними системами типу "HIMARS", про що вони намагаються стверджувати", – сказав генпрокурор.

Коментуючи відео з катуванням і вбивством українського полоненого російським військовим, Костін заявив, що слідство має інформацію щодо кількох осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

"Є інформація щодо кількох осіб, але зараз ще немає беззаперечної інформації щодо особи, яка скоїла цей злочин. Щойно ми зможемо отримати беззаперечні докази, то цій особі буде повідомлено про підозру і її може бути оголошено в міжнародний розшук", - сказав він.

Автор: 

військовополонені (946) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+9
Відео катування цене доказ.А що ж це потвоєму таке?Постановочне відео?
Це все,що треба знати про нового генпрокурора.
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01.08.2022 21:45
+7
Костін, нам соромно за тебе. нікчема ти. ти нічого сьогодні не зробив для того, щоб вияснити/зрозуміти/полегшити становище 2000 найкращих, найсуперовіших українців, які прямо зараз є в полоні у рашистів, куди здали їх ВИ, ви, ссуки, зелена всрата зекоманда. як тобі спиться, Костін? чи ти теж нюхаєш?
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01.08.2022 22:08
+6
Я казав,що азовців будуть страшно катувати і захопити їх,для москалів було принципово,навіть з великими втратами.Це велика інформаційна перемога,для москалів була.
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01.08.2022 21:45
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01.08.2022 21:40 Відповісти
похоже у чувака iq далеко за две сотни...
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01.08.2022 21:40 Відповісти
Смешно.
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01.08.2022 21:49 Відповісти
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01.08.2022 21:45 Відповісти
Я казав,що азовців будуть страшно катувати і захопити їх,для москалів було принципово,навіть з великими втратами.Це велика інформаційна перемога,для москалів була.
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01.08.2022 21:45 Відповісти
Відео катування цене доказ.А що ж це потвоєму таке?Постановочне відео?
Це все,що треба знати про нового генпрокурора.
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01.08.2022 21:45 Відповісти
Який толк з цих експертиз,якщо москалі домагаються.чого хочуть?Наприклад зернова угода,найвигідніша саме їм.З москалями хочуть домовитися про ядерну зброю,а це означає,що з ними все одно будуть рахуватися.
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01.08.2022 21:48 Відповісти
Параше по барабану все расследования и обвинения. Никто не будет ни за что отвечать...
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01.08.2022 21:48 Відповісти
"... в міжнародний розшук" - чиста комедія. Може, ще й до слєдстєнного камітта в кацапії звернетесь з запитом про видачу? Бог дасть, колись (не прицій владі) створимо свій моссад.
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01.08.2022 21:50 Відповісти
Потому и перевели всех в это здание

Бывший цех без камер и перегородок
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01.08.2022 21:52 Відповісти
Невже ху.ла і шойгу в міжнародний розшук подадуть?
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01.08.2022 21:59 Відповісти
Костін, нам соромно за тебе. нікчема ти. ти нічого сьогодні не зробив для того, щоб вияснити/зрозуміти/полегшити становище 2000 найкращих, найсуперовіших українців, які прямо зараз є в полоні у рашистів, куди здали їх ВИ, ви, ссуки, зелена всрата зекоманда. як тобі спиться, Костін? чи ти теж нюхаєш?
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01.08.2022 22:08 Відповісти
Конечно термобарическим. Это же проще, чем ящиком взрывчатки.
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01.08.2022 22:11 Відповісти
коняка сказав що це укри
і навіть сказав чим
хаймарсами.
більше питання не обговорюється
ну, як кримнаш.
тоді ж весь світ проковтнув
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01.08.2022 22:19 Відповісти
Як це «ми долучаємо міжнародних експертів», якщо москалі нікого в Оленівку не пускають? До чогож ти їх долучаєш?
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02.08.2022 23:01 Відповісти
 
 