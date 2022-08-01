Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї: до справи залучили міжнародних експертів, - Костін

За попередніми даними міжнародних експертів, українських військовополонених в колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Мені доповідають кожні три години, що відбувається в цьому кримінальному провадженні. Наразі ми залучили наших міжнародних експертів. Є багато міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генпрокурора.

Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів. Тобто це, безперечно, не ракетний обстріл – у цьому вони впевнені.

Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора", - розповів Костін.

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Костін додав, що термобаричну зброю використовує саме Росія.

"Що стосується конкретних осіб (винних у вбивстві полонених – ред.), то невідкладні слідчі дії тривають, але це питання є більш складним. На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі ракетними системами типу "HIMARS", про що вони намагаються стверджувати", – сказав генпрокурор.

Коментуючи відео з катуванням і вбивством українського полоненого російським військовим, Костін заявив, що слідство має інформацію щодо кількох осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

"Є інформація щодо кількох осіб, але зараз ще немає беззаперечної інформації щодо особи, яка скоїла цей злочин. Щойно ми зможемо отримати беззаперечні докази, то цій особі буде повідомлено про підозру і її може бути оголошено в міжнародний розшук", - сказав він.