УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 931 14

Росіяни досі не пускають Червоний Хрест в Оленівку, - Лубінець

оленівка

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста, а ООН не реагує на запити омбудсмена щодо цієї ситуації.

Про це Лубінець повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ.

У нас є комунікація з МКЧХ, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Я зробив це в перший день зразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Лубінець також заявив, що отримав "сигнал" про те, що російська сторона розглядає його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими.

"Сьогодні я отримав сигнал, що вони розглядають таку мою ініціативу", - сказав омбудсмен. Водночас він не очікує, що це станеться найближчими днями.

На питання, чи готова Росія повернути Україні тіла загиблих в Оленівці полонених, Лубінець сказав: "Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв. Але "після закінчення розслідування". На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали".

Автор: 

росія (65415) Червоний Хрест (403) полонені (2267) Лубінець Дмитро (602) воєнні злочини (1866)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
боже, яке воно безпорадне. яке воно ніяке. піднімай хвилю на весь світ, горлай, кричи, пиши, викликай світові ЗМІ, давай інтерв'ю, виступай на ВВС в прайм-тайм.
іди до Гутерріша на сторінки - я там вчора була, там гутерріш постить свої фотки в підтяжках і обговорює глобальне потепління, що це таке??
залучай партнерів якихось пристойних, анджеліні джолі пиши, вірусне відео роби, які там сьогодні є заходи - будь там, виступай там, кричи!
хай подоляк тобі своїх ботів дасть, та що ж це таке!
боже, ну як так можна!!!!!!!!
отака вона вся, ця зекоманда, му-му. я писав, мені не відповідають. ну то звільняйся, чортове помело, як ти професійно непридатний, *****!
показати весь коментар
01.08.2022 21:36
+5
я не можу просто, ну як так, зелені, ви віддали людей на поталу, їх там катують, убивають просто зараз, 2000 людей як мінімум, ви сидите, язик в жопу засунули. ви брехали, ви не дозволяли нікому говорити про це - і що далі????
показати весь коментар
01.08.2022 21:54
+3
ООН ні на що не реагує, поки негри ситі, треба кораблі з зерном пригальмувати - і в Гутерріша одразу спрацює нічний будильник.
показати весь коментар
01.08.2022 21:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оон і червоний хрест мають від кацапів великі дотації.
показати весь коментар
01.08.2022 21:15 Відповісти
мож концы вправо завернуть?
хреста канешно...шоб жыдоугрофиннобуряты не путались в яку сторону зиговать...якщо ***** не рядом.
показати весь коментар
01.08.2022 21:18 Відповісти
А ти і дальше спостерігай. В нього з ООН нема комунікації ! Та хто ти такий ? Що в Україні немає представництва в ООН ? А де агрохімія, чолго мовчить, комунікатор хренов ? В кущах вже і біїться показуватись, підлота зелена.
показати весь коментар
01.08.2022 21:27 Відповісти
представництво то є але очолює його Матільда Богнер, яка товаришує з "обмбудсменкою" з днр, і бачить в русскіх окупантах страждальців, а нашіх страждань не бачить в упор.
показати весь коментар
01.08.2022 22:39 Відповісти
ООН ні на що не реагує, поки негри ситі, треба кораблі з зерном пригальмувати - і в Гутерріша одразу спрацює нічний будильник.
показати весь коментар
01.08.2022 21:29 Відповісти
це неправда, оон реагує. На гроші.
показати весь коментар
01.08.2022 22:40 Відповісти
боже, яке воно безпорадне. яке воно ніяке. піднімай хвилю на весь світ, горлай, кричи, пиши, викликай світові ЗМІ, давай інтерв'ю, виступай на ВВС в прайм-тайм.
іди до Гутерріша на сторінки - я там вчора була, там гутерріш постить свої фотки в підтяжках і обговорює глобальне потепління, що це таке??
залучай партнерів якихось пристойних, анджеліні джолі пиши, вірусне відео роби, які там сьогодні є заходи - будь там, виступай там, кричи!
хай подоляк тобі своїх ботів дасть, та що ж це таке!
боже, ну як так можна!!!!!!!!
отака вона вся, ця зекоманда, му-му. я писав, мені не відповідають. ну то звільняйся, чортове помело, як ти професійно непридатний, *****!
показати весь коментар
01.08.2022 21:36 Відповісти
мені не відповіли - "убіжала вся в слізах", тьфу
колеги, закликаю вас, ідіть до нього на фб сторінку, пишіть там, тисніть на нього
показати весь коментар
01.08.2022 21:50 Відповісти
я не можу просто, ну як так, зелені, ви віддали людей на поталу, їх там катують, убивають просто зараз, 2000 людей як мінімум, ви сидите, язик в жопу засунули. ви брехали, ви не дозволяли нікому говорити про це - і що далі????
показати весь коментар
01.08.2022 21:54 Відповісти
Після Бучі, Ірпіня, ....,Маріуполя. для Зелі і Ко - це просто цифри, емпатії ніякої., бо профі. Мертві не розповідають і питань не задають, в ОПі вже давно зрозуміли.
показати весь коментар
02.08.2022 11:53 Відповісти
а вам, Цензор, я висловлюю свій захват і повагу, за те, що не забуваєте про наших, за те, що постите саме ці новини, що створюєте актуальний, по-справжньому важливий порядок денний, на відміну від багатьох убогих майданчиків ніачьом.
показати весь коментар
01.08.2022 22:26 Відповісти
Для москалей - это явка с повинной, так как есть что скрывать.
показати весь коментар
01.08.2022 22:37 Відповісти
сигнали він отримує від русскіх. і скільки нулів у того сигнала, пан "Я Люблю Незаконні Збагачення"?
показати весь коментар
01.08.2022 22:41 Відповісти
Підери зелені звільнили Денисову, а з призначенням цього омбудспоца тягнули, щоб з азовцями остаточно все похоронити і їм таки вдалося, бо з полону рашисти повертають тільки мертвих.
показати весь коментар
02.08.2022 11:48 Відповісти
 
 