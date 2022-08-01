Росіяни досі не пускають Червоний Хрест в Оленівку, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста, а ООН не реагує на запити омбудсмена щодо цієї ситуації.
Про це Лубінець повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ.
У нас є комунікація з МКЧХ, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Я зробив це в перший день зразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити", - розповів він.
Лубінець також заявив, що отримав "сигнал" про те, що російська сторона розглядає його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими.
"Сьогодні я отримав сигнал, що вони розглядають таку мою ініціативу", - сказав омбудсмен. Водночас він не очікує, що це станеться найближчими днями.
На питання, чи готова Росія повернути Україні тіла загиблих в Оленівці полонених, Лубінець сказав: "Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв. Але "після закінчення розслідування". На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали".
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хреста канешно...шоб жыдоугрофиннобуряты не путались в яку сторону зиговать...якщо ***** не рядом.
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хай подоляк тобі своїх ботів дасть, та що ж це таке!
боже, ну як так можна!!!!!!!!
отака вона вся, ця зекоманда, му-му. я писав, мені не відповідають. ну то звільняйся, чортове помело, як ти професійно непридатний, *****!
колеги, закликаю вас, ідіть до нього на фб сторінку, пишіть там, тисніть на нього