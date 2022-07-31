РФ заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, - Bellingcat. ФОТОрепортаж
Росіяни щонайменше за тиждень до вибуху в Оленівській колонії викопали на території могили для поховання українських військовополонених.
Про це заявив засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс, опублікувавши відповідне відео з супутника у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", — написав Хіггінс.
Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ— Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022
Раніше супутникові знімки з Оленівської колонії опублікував OSINT-дослідник Александер Олівер, зазначивши, що на знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили біля північної стіни колонії ще порожні, а засипали їх 29 липня, у день вибуху.
"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного воєнного злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг", — написав Олівер.
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це - вагнеровцы, рашисти, орки...
а ті самі чи інші - то вже без різниці,
вагнеровці мають бути мертвими і тільки мертвими !
і полізли при ЗЄлі, який обхезався їх арештувати
таки схоже, що путін і його банда замордували азовців і потім влаштували "попадання ракети", від якого залишився цілим навіть ******** дах, але всередені все вигоріло.
інакше кажучи, спалили тіла
пригадайте, Буданов ствержує, що це діло рук лише вагнеровців
злочин такого масштабу - катування та вбивство 50 чоловік
і тут ЗЄлєнський бреше та вигороджує ***** !
виходити з Марика треба було вже в перших числах березня,
і то вийшли б з велики втратами
Не треба було триматися того Маріуполю. Прориватися треба було в сторону Волновахи до своїх. Але хтось запевнив їх, що буде підкріплення.
Азовці із своїм досвідом корисніші були б при підготовці нових бійців на полігонах. А не в оточенні.
ЗЄ-льоні, або ще якісь перефарбовані
І багато людей не цікавилися бувальщиною, бо їм втокмачили, що це не їх родичі терпіли наругу.
Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностей з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.