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РФ заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Росіяни щонайменше за тиждень до вибуху в Оленівській колонії викопали на території могили для поховання українських військовополонених.

Про це заявив засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс, опублікувавши відповідне відео з супутника у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", — написав Хіггінс.

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Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Раніше супутникові знімки з Оленівської колонії опублікував OSINT-дослідник Александер Олівер, зазначивши, що на знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили біля північної стіни колонії ще порожні, а засипали їх 29 липня, у день вибуху.

"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного воєнного злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг", — написав Олівер.

РФ заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, - Bellingcat 01
РФ заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, - Bellingcat 02

Автор: 

росія (65415) полонені (2267) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+95
Запам'ятайте один раз назавжди, ті самі вагнерівці яких відпустив Зе, стратили азовців. Є ще питання?
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31.07.2022 22:45
+57
Більш огиднішої за кацапа істоти цей світ ніколи не бачив.
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31.07.2022 22:45
+47
...все ж масквачкала повинна виглядати тільки так
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31.07.2022 22:45
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Боріться за тих хто ще живий, робіть щось, а не констатуйте постфактум.
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31.07.2022 22:44 Відповісти
Як? навчіть..
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01.08.2022 08:05 Відповісти
Ви до кого звертаєтесь?
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01.08.2022 10:42 Відповісти
...все ж масквачкала повинна виглядати тільки так
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31.07.2022 22:45 Відповісти
Запам'ятайте один раз назавжди, ті самі вагнерівці яких відпустив Зе, стратили азовців. Є ще питання?
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31.07.2022 22:45 Відповісти
А, що їх всього 30 чи 50 чоловік?
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31.07.2022 22:46 Відповісти
Чи 30, чи 50, проте один з відпущених Зе страчував населення у Бучі.
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31.07.2022 22:48 Відповісти
Конченьіх головорезов-вагнеровцев , со стажем по живодерству с 2014 , человек 30-50, не более
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31.07.2022 22:54 Відповісти
да их вообще один, откуда 30-50! все остальные - "харошие рузкие"!
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31.07.2022 23:11 Відповісти
Звідки такі дані, що це ТІ САМІ ?
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31.07.2022 23:10 Відповісти
Нізвідки . Треба запам"ятати і вірити .
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31.07.2022 23:58 Відповісти
ти тупий ?

це - вагнеровцы, рашисти, орки...
а ті самі чи інші - то вже без різниці,
вагнеровці мають бути мертвими і тільки мертвими !
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01.08.2022 02:07 Відповісти
саме ті вагнеровці , які сцялися на ЛУГАНДі поки був Петро
і полізли при ЗЄлі, який обхезався їх арештувати
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01.08.2022 02:09 Відповісти
Уточнюю: ті самі вагнерівці яких відпустив Зе, стратили тих самих азовців, яким було наказно наказом Зе здатися у полон після майже 3 місяців оточення, яке стало можливим тільки після розмінування Чонгару за наказом посіпак Зе.
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01.08.2022 11:53 Відповісти
Більш огиднішої за кацапа істоти цей світ ніколи не бачив.
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31.07.2022 22:45 Відповісти
У кого-то Параша до сих пор не ассоциируется с говном?
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31.07.2022 22:51 Відповісти
у совкодрочерів, для них гівно це вау!
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31.07.2022 23:05 Відповісти
Після того що надивились на тортури сирійців цими Вагінами аж нехочиться уявлять що вони робили з нашими воїнами до того як їхні тіла спалили
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31.07.2022 22:51 Відповісти
Судячи з цих фото тіла спалили, щоб приховати, що вони були мертвими задовго до 29 числа.
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31.07.2022 23:20 Відповісти
Концлагеря в 21 веке ето пздц. Рашисты это нелюди. Они все должны исчезнуть с нашей земли и нашей планеты
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31.07.2022 22:53 Відповісти
ага, а наука, технічний прогрес, інституції міжнародні пашуть на людожерів як останні шлюхі.
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31.07.2022 23:07 Відповісти
За этими нельюдями в очереди на передел мира претендуют Аллахакбары... там в головах ещё более дремучие идеи. Они не только за границей цивилизованного мира но и в каждом городе и в каждой доревеньке Европы. К тому-же на полном содержание ими же призераемых безбожников...
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01.08.2022 10:56 Відповісти
Це все, приїхали! Смерть оркам та *****!
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31.07.2022 22:53 Відповісти
А что по єтому поводу говорят зеленые эвакуаторы?
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31.07.2022 22:55 Відповісти
тільки одне важко забагнути - як мужні і сильні АЗОВці могли повестися на цю уйню з полоном...
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31.07.2022 22:55 Відповісти
Они военные. Им приказал Верховный Главнокомандующий.
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31.07.2022 23:00 Відповісти
та это понятно...
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31.07.2022 23:10 Відповісти
Максе, вони були у безвихідному положенні і повірили ЗЄ-ленському, ООН, Ердогану...

таки схоже, що путін і його банда замордували азовців і потім влаштували "попадання ракети", від якого залишився цілим навіть ******** дах, але всередені все вигоріло.
інакше кажучи, спалили тіла

пригадайте, Буданов ствержує, що це діло рук лише вагнеровців
злочин такого масштабу - катування та вбивство 50 чоловік
і тут ЗЄлєнський бреше та вигороджує ***** !
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01.08.2022 02:19 Відповісти
Тем более в плен здались около 2тыс защитников Мариуполя. С таким количеством они могли с боем прорваться в любом направлении. По крайней мере уверен что больше бы прорвалось чем тех кто переживет рашистский плен
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31.07.2022 23:00 Відповісти
Не впевнений. Кацапів під Маріуполем стояло щонайменше 20т. Дотого ж, на чому прориватись? У наших було тільки БТРи та неброньовані вантажівки. Кацапи спалили б вантажівки одразу
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31.07.2022 23:08 Відповісти
на той час вже не могли.
виходити з Марика треба було вже в перших числах березня,
і то вийшли б з велики втратами
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01.08.2022 02:20 Відповісти
Не пиши дурниці !
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01.08.2022 10:51 Відповісти
линия фронта была в ста километрах или даже стадвадцати если к азовстали считать, какой прорыв? и гражданских с ними под тысячу, и еще 300 как минимум совсем тяжелых, с травматическими ампутациями, без надлежащего лечения месяц лежащие, они чудом то живы были, а Вы прорыв....Мариуполь и так стоит в опасном месте, и неплохо было бы спросить, почему у Мариуполя не был прикрыт запад, почему Бердянск пал за несколько часов и что за херня вообще произошла со всем южным направлением, знаете почему Мариуполь не пал в 15 году? потому что с крымского направления в спину ему не били, они попробовали нахрапом, получили люлей и отползли зализывать раны и отращивать когти, только дебилу было не ясным, что прорыв из крыма отрежет Мариуполь от снабжения и тыла у Мариуполя не будет, никакого.....Вне всяких сомнений, было еще море, и они бы по нему поперлись, но без этих ********* на суше, да еще в таком количестве было бы несравненно легче.....
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01.08.2022 12:08 Відповісти
коли більшість ранених і нема чим битись. Бо літаками ********. Я впевнений: якби в них досить було стінгерів, то дуже б їх не бомбили б. Хіба б ракетами як Миколаїв.
Не треба було триматися того Маріуполю. Прориватися треба було в сторону Волновахи до своїх. Але хтось запевнив їх, що буде підкріплення.
Азовці із своїм досвідом корисніші були б при підготовці нових бійців на полігонах. А не в оточенні.
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01.08.2022 13:55 Відповісти
А что Европа трусливо молчит которая только за геев жопу рвет которых якобы притесняют и не дают голыми маршировать по улицам? Убивать и пытать людей нормально? При этом Европа давала гарантию безопасности этим пленным.
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31.07.2022 22:57 Відповісти
Європа мовчить, бо Америка зараз переговорюється з рашистами про обмін їхнього торгівця озброєнням на американську спортсменку, яку, начебто, піймали в апропорту з наркотиками у валізі.
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31.07.2022 23:02 Відповісти
Гарантию давали Красный Крест и ООН, которые никакого отношения к геям не имеют. Намешали всё в кучу и свалили на какую-то Европу, которая вся разная и вся в своих проблемах.
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31.07.2022 23:06 Відповісти
взагалі-то мають, бо ці всі нездорові рухи тілом - це все ліволіберальщина, та сама, яка так любить харошіх русскіх і ще більше їх гроші. і борються вони не за права людей з нетрадиційною орієнтацією, а за право з гівном змішати христиан і націоналістів. Тих самих християн і націоналістів які зараз гинуть, захищаючі людей, всіх людей, якіми б вони вже не були. Там повно тих фріків, і грантожерів, якім по-цимбалах доля тих, кого вони ніби захищають.
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31.07.2022 23:12 Відповісти
Чому мовчать Євросоюз та уряди європейських країн?!
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01.08.2022 00:01 Відповісти
А чому наш ГУР каже що цей теракт не був узгоджений з Мінооборони рф і головна його мета це прикрити розкрадання? Для чого це каже ГУР???
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31.07.2022 22:59 Відповісти
підігрують ерефії щоб списати все на вагіновців
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31.07.2022 23:01 Відповісти
а хто у нас керує ГУР?
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31.07.2022 23:14 Відповісти
судя по загиблим азовцям, якийсь підарас
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31.07.2022 23:24 Відповісти
ЗЄлєнський через Буданова бреше та вигороджує ***** !
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01.08.2022 02:23 Відповісти
Скоро говорящие чьи то головы начнут заявлять, это наш сосед нам с ним жить..у них газ, у них пушкин, у них великая культура..все не так однозначно..
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31.07.2022 23:05 Відповісти
відправити би їх на рашку, буде їм там і пушкін і велика культура і газ і труба одразу.
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31.07.2022 23:15 Відповісти
якщо ми не будемо памятати все що натворили кацапи в Україні не лише зараз, але й під час Голодомору, різні в Батурині і т.п., то дійсно вилізуть "какая разница...."
ЗЄ-льоні, або ще якісь перефарбовані
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01.08.2022 02:27 Відповісти
так одна із беніного кодла заявила, що історик В'ятрович - гад. Бо нагадує українцям про голодомор, Батурин та інші лихі моменти нашої історії.
І багато людей не цікавилися бувальщиною, бо їм втокмачили, що це не їх родичі терпіли наругу.
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01.08.2022 14:01 Відповісти
Ни разу не сомневалась, что это дело рук путенских палачей-садистов! 🤬
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31.07.2022 23:31 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 23:34 Відповісти
Чому офіційний Київ Президент Зеленський та Офіс Президента, МЗС України мовчить про необхідність повернути з полону РФ ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!?!

Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностей з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.
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31.07.2022 23:56 Відповісти
а кремль хіба не ложить на офіційний Київ?
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01.08.2022 14:02 Відповісти
если до линии фронта 10 км, то нужно пленных освобождать
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01.08.2022 06:53 Відповісти
Які ж холоднокровні істоти ці рашики.
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01.08.2022 09:16 Відповісти
Катынь v.2.0
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01.08.2022 10:49 Відповісти
 
 