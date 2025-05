РФ заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Росіяни щонайменше за тиждень до вибуху в Оленівській колонії викопали на території могили для поховання українських військовополонених.

Про це заявив засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс, опублікувавши відповідне відео з супутника у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", — написав Хіггінс.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ