Росіяни не пускають Червоний Хрест в Оленівку

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що поки не отримали дозволу відвідати місце теракту проти українських військовополонених в Оленівці.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву комітету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Поки ми не отримали офіційного підтвердження, яке надає нам доступ для відвідування місця або військовополонених, які постраждали від атаки, і на сьогодні наша пропозиція щодо матеріальної допомоги не прийнята", – йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Варварське поводження з полоненими неприпустиме, - посол США Брінк відреагувала на теракт в Оленівці та катування полонених

У неділю, 31 серпня, Росія запросила експертів Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста для розслідування інциденту, уточнюють в агентстві.

Групи Червоного Хреста вже були готові до відправлення до Оленівки, і поблизу вже знаходилися медичні, судово-медичні та гуманітарні бригади.

"Вкрай важливо, щоб МКЧХ було надано негайний доступ до об'єкта в Оленівці та інших місцях, куди могли бути перевезені поранені та загиблі, для виконання нашої гуманітарної місії", – заявляють у МКЧХ.

У комітеті додали, що до функцій або мандата МКЧХ не входить проведення публічних розслідувань ймовірних воєнних злочинів.