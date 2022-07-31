Росіяни не пускають Червоний Хрест в Оленівку
У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що поки не отримали дозволу відвідати місце теракту проти українських військовополонених в Оленівці.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву комітету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Поки ми не отримали офіційного підтвердження, яке надає нам доступ для відвідування місця або військовополонених, які постраждали від атаки, і на сьогодні наша пропозиція щодо матеріальної допомоги не прийнята", – йдеться у заяві.
У неділю, 31 серпня, Росія запросила експертів Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста для розслідування інциденту, уточнюють в агентстві.
Групи Червоного Хреста вже були готові до відправлення до Оленівки, і поблизу вже знаходилися медичні, судово-медичні та гуманітарні бригади.
"Вкрай важливо, щоб МКЧХ було надано негайний доступ до об'єкта в Оленівці та інших місцях, куди могли бути перевезені поранені та загиблі, для виконання нашої гуманітарної місії", – заявляють у МКЧХ.
У комітеті додали, що до функцій або мандата МКЧХ не входить проведення публічних розслідувань ймовірних воєнних злочинів.
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в Украине любой парламентарий может затребовать текст телефонных переговоров или документ с переговоров и будет послан нах...
Почему мы до сих пор не в НАТО ?
Навіть вже не знаю що твориться
20:48https://www.unian.ua/war/prorosiyski-boyoviki-ne-puskayut-chervoniy-hrest-v-olenivku-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11924253.html Проросійські бойовики не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Спочатку сожитєль гогіашвілі вигорожує кацапів, потім ОБДОЛБСмен розказує про те що то керівництво колонії вирішило так розтрати приховати, потім те страшило з розставленими ногами позориться на весь світ, а тепер і г+г зі своїми сайтами вже не баче там свинособак бурятських.
Та силу, можливість і волю при перших же натяках не порушення будь-якого із прав України - наносити по такому порушнику атомний удар.
Лише тоді можна буде говорити про чесний та справедливий світ коли кожен гоблін буде знати що за криве слово проти України він буде страчений в справедливому атомному вогні.
Как КК мог гарантировать безопасность там где не имеет контроля
Для этого в колонии должны были постоянно быть их сотрудники
Как минимум
Итог всегда одинаков...
Господь взяток не берет..и на дайот...
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https://youtu.be/sh32GwR3Jfw?fbclid=IwAR32a8o1-TzmsGXRKHeMY7tbdDqkBS8duZY6hcCgnRIGxd7C63RfRsfe0FM ..Ложь Зеленского.. Роль Буданова.. Им очень НЕ хотелось говорить об Оленивке - Тарас Чорновил
Про що Ви говорите?
Щоб вона захищала інтереси та виродків гоблінів?
Ось якби за порушення домовленостей ООН наносило атомний удар по рф, то ніякого б порушення не було. А так рф може підтертись тим ООН, і що їй за це буде? А нічого.
А все тому що домовленності не передбачали покарання.
Злые языки кажуть шо Труплер отказался...
Надбраніч...🌛
Или её надо застрелить - как правильнее ?
потому, что его дипломатические способности такие же, как и пианиста......
и скандал Пороха с Иловайском для гундосого покажется лыжной прогулкой........
все це лайно має називатися москалями, московитами. А мова їх - московська, московитська. А країна їх - Московія. Бо всі поняття, що починаються у москалів на "рус", або "рос", всі вони вкрадені та привласнені !!!