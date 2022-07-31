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Новости Война
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Россияне не пускают Красный Крест в Оленовку

оленівка

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что пока не получили разрешения посетить место теракта против украинских военнопленных в Оленовке.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Пока мы не получили официального подтверждения, предоставляющего нам доступ для посещения места или военнопленных, пострадавших от атаки, и на сегодняшний день наше предложение о материальной помощи не принято", - говорится в заявлении.

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В воскресенье, 31 августа, Россия пригласила экспертов Организации Объединенных Наций и Красного Креста для расследования инцидента, уточняют в агентстве.

Группы Красного Креста уже были готовы к отправке в Оленовку, и поблизости уже находились медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады.

"Крайне важно, чтобы МККК был предоставлен немедленный доступ к объекту в Оленовке и другим местам, куда могли быть перевезены раненые и погибшие для выполнения нашей гуманитарной миссии", - заявляют в МККК.

В комитете добавили, что в функции или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений.

Автор: 

армия РФ (19387) Красный Крест (441) пленные (2143) военные преступления (1439)


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Топ комментарии
+28
ой...никогда такого не было и вот опять..
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31.07.2022 21:29
+25
Червоний хрест визнав, що наїбав Україну з гарантіями на прохання Єрмака зі згоди Зе. Чекаємо на зізнання ООН і Туреччини.
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31.07.2022 21:35
+24
Та пацани почекайте, ну шо ви. Ще не готово. Ще уламки хімарсовських снарядів не підвезли.
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31.07.2022 21:29
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ой...никогда такого не было и вот опять..
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31.07.2022 21:29 Ответить
Та пацани почекайте, ну шо ви. Ще не готово. Ще уламки хімарсовських снарядів не підвезли.
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31.07.2022 21:29 Ответить
Підвезли одразу. Вони у них заздалегідь зібрані вже були.
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31.07.2022 21:32 Ответить
вкопать надо
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31.07.2022 21:57 Ответить
это было очевидно..орки зверски пытали пленных..
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31.07.2022 21:31 Ответить
Не всі докази ще приховали...
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31.07.2022 21:31 Ответить
Вот такие это "гарантии"
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31.07.2022 21:32 Ответить
Ось такими були б і т. з. "гаранти безпеки", якщо б Україна натомість відмовилась від НАТО. Кацапи чинили б звірства, "гаранти безпеки" виказували б обурення і глибоке занопокоєння, об яке орки тупо витирали б ***.
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31.07.2022 22:05 Ответить
так нам пропонували то Італію в гаранти то Китай, ото були б гаранти, всім гарантам гаранти.
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31.07.2022 23:29 Ответить
Так я не зрозумів, що за гарантії були від ООН та Червоного Хреста? Гарантували, що, як що, "велику занепокоєність?
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31.07.2022 21:33 Ответить
в США любой парламентарий может затребовать текст телефонных переговоров президента или его представителей и получит их.

в Украине любой парламентарий может затребовать текст телефонных переговоров или документ с переговоров и будет послан нах...

Почему мы до сих пор не в НАТО ?
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31.07.2022 22:00 Ответить
Забули добавити ще на запит показати Указ де лишили громадянства Коломойського ....всі також послані на х....
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31.07.2022 22:36 Ответить
тому що граємо крапленою колодою з чортом в дурня: всі ці депутати, кандидати, вся ця п..та - це все краплена колода, тому ми завжди в дурнях. Вже аж волає: плюнь в карти!
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31.07.2022 23:30 Ответить
А що у когось були сумніви щодо дій кацапів?
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31.07.2022 21:33 Ответить
у Верещук
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31.07.2022 21:37 Ответить
та там большой список верящих в мир в глазах *****
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31.07.2022 22:02 Ответить
Та хоть мкчх хоть гкчп - договор с московией - тулетная бумага
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31.07.2022 21:35 Ответить
Червоний хрест визнав, що наїбав Україну з гарантіями на прохання Єрмака зі згоди Зе. Чекаємо на зізнання ООН і Туреччини.
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31.07.2022 21:35 Ответить
Я дивилась тільки що репортаж про Азов і в коментарях написав дід про свого онука ....що йшла допомога щоб визволити азовців, їх здали, ешелон розбили внук ранений чи вбитий в груди ...не уточнюеться
Навіть вже не знаю що твориться
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31.07.2022 22:39 Ответить
не палятся ни капли
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31.07.2022 21:37 Ответить
А тепер подивіться як цю новину подають на сайті хазяїна бубонного шашличника "УНІАН"

20:48https://www.unian.ua/war/prorosiyski-boyoviki-ne-puskayut-chervoniy-hrest-v-olenivku-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11924253.html Проросійські бойовики не пускають Червоний Хрест в Оленівку

Спочатку сожитєль гогіашвілі вигорожує кацапів, потім ОБДОЛБСмен розказує про те що то керівництво колонії вирішило так розтрати приховати, потім те страшило з розставленими ногами позориться на весь світ, а тепер і г+г зі своїми сайтами вже не баче там свинособак бурятських.
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31.07.2022 21:38 Ответить
І жертв там багато
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31.07.2022 21:38 Ответить
Этого следовало ожидать. Сколько лет Параша не возвращает обломки самолета президента Польши? Уже более 12 лет И что Расею как-то наказали?
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31.07.2022 21:39 Ответить
Україні треба атомну зброю.

Та силу, можливість і волю при перших же натяках не порушення будь-якого із прав України - наносити по такому порушнику атомний удар.

Лише тоді можна буде говорити про чесний та справедливий світ коли кожен гоблін буде знати що за криве слово проти України він буде страчений в справедливому атомному вогні.
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31.07.2022 22:02 Ответить
Україні перш за все треба навчитись думати головою і не голосувати "по пріколу".
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31.07.2022 22:07 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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31.07.2022 22:29 Ответить
тільки це не допоможе: всі інститути які мають слідкувати щоб не було зловживань на виборах займаються прихованням зловживань. як там, не важливо як проголосують, головне як підрахують. А для чого передвиборча компанія? а щоб створити інформфон ніби за цього кандидата мало не вся країна вписується. Ну а далі у кого грошей більше. А у кого їх більше? у того хто з харошімі людьмі співпрацює звісно.
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31.07.2022 23:33 Ответить
от на приклад дивіться як з Кім Чен Ином носяться. Бо у нього є ядерна зброя і він всім виглядом показує що в будь-який момент її застосує. Тепер подивіться на нас, нас всі прогинають під свої хотілки, бо у нас немає ядерної зброї. Це не означає що я хочу тут Корею північну, це означає, що задовбало що нас прогинає усіляка продажна наволоч. Чи наші хлопці ще недостатньо жертвували, щоб заслужити на повагу від цього довбаного Світу?!
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31.07.2022 23:36 Ответить
головне, що кроваожадну рашистську звірину (турецько оонівське і зелене продажне збіговисько) допустили до українського зерна, та зняли з нього частину санкцій.А "червоний хрест " і ООН -це шараги імпотенти,котрі практичної вигоди Україні з часів рашистської окупаціїУкраїни(2014 рік) ніякої не принесли.що вказує на їх корупційну залежність від рашистських грошей.
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31.07.2022 21:40 Ответить
Цікаво, у ІДІЛ ці довбо%оби теж беруть дозвіл на огляд місця теракту??? 🤔
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31.07.2022 21:41 Ответить
а то, не сумнівайтеся, вони ж чік-чік можуть зробити.
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31.07.2022 23:37 Ответить
Яка несподіванка. А чому ніхто не знає?
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31.07.2022 21:42 Ответить
путинские у#баны следы заметеют...
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31.07.2022 21:45 Ответить
только Порох !
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31.07.2022 21:46 Ответить
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31.07.2022 21:47 Ответить
Вообще сразу было понятно

Как КК мог гарантировать безопасность там где не имеет контроля

Для этого в колонии должны были постоянно быть их сотрудники

Как минимум
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31.07.2022 21:48 Ответить
На воре шапка всегда сгорает до тла...будь то малацзийский Боинг..или самолет президента Польши Леха Качинского...
Итог всегда одинаков...
Господь взяток не берет..и на дайот...
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31.07.2022 21:48 Ответить


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..

https://youtu.be/sh32GwR3Jfw?fbclid=IwAR32a8o1-TzmsGXRKHeMY7tbdDqkBS8duZY6hcCgnRIGxd7C63RfRsfe0FM ..Ложь Зеленского.. Роль Буданова.. Им очень НЕ хотелось говорить об Оленивке - Тарас Чорновил
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31.07.2022 21:52 Ответить
Раз относительно быстро приехал Красный крест---значит знали что не пустят. Ведь касабы там. Это формальная поездка для чиновников К к. Все равно экспертиза будет длинной и результаты к общему сведенью как бы. Не для суда железные факты.
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31.07.2022 21:52 Ответить
Червоний хрест не робить жодних експертиз!

Про що Ви говорите?
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31.07.2022 23:07 Ответить
Єто кацапія, синок.
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31.07.2022 21:52 Ответить
Червоний хрест уже "допоміг" азовцям. ООН, ОБСЄ, Червоний хрест - марні міжнародні бюрократи.
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31.07.2022 21:52 Ответить
Ти сам себе ще не засексав своїми "умствуваннями"? "Червоний хрест" і ООН, у даному випадку, НЕЙТРАЛЬНІ посередники з гуманітарних питань. У них немає ніяких владних функцій, щоб когось до чогось примусити. Але, за їхніми висновками і діями РФ відносно них, міжнародна спільнота держав буде формувати свою політику відносно РФ та України. Відносно РФ будуть санкції, відносно України - підтримка.
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31.07.2022 22:44 Ответить
не для всіх вони марні, для русскіх зовсім навіть не марні.
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31.07.2022 23:39 Ответить
І навіщо тоді така уродська немічна організація???

Щоб вона захищала інтереси та виродків гоблінів?
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31.07.2022 21:58 Ответить
Ни каких гарантий. Всё обман и профанация, международные институты ни чего не гарантируют.
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31.07.2022 22:01 Ответить
Гарантувати щось може тільки сила та невідворотнє тотальне покарання.

Ось якби за порушення домовленостей ООН наносило атомний удар по рф, то ніякого б порушення не було. А так рф може підтертись тим ООН, і що їй за це буде? А нічого.

А все тому що домовленності не передбачали покарання.
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31.07.2022 22:05 Ответить
РФ отримає санкції, які й без ядерного удару зведуть її в могилу, як і СРСР.
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31.07.2022 22:46 Ответить
По супутникових знімках могили поряд з в'язницею вирили за тиждень до вибоху, закопали в день вибуху. Можна гарантовано сказати що це буде повторюватися, можливо не в такому вигляді, ще можливі "бунти", "самогубства" й т.д..
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31.07.2022 22:02 Ответить
США куларно предложили путлеру обменять двух американцеві находящихся в концлагере рабZZeя на подонка Виктора Бута сидящего в американской тюрьме 25 лет...
Злые языки кажуть шо Труплер отказался...
Надбраніч...🌛
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31.07.2022 22:08 Ответить
Верещук должна застрелиться. Это на её совести.
Или её надо застрелить - как правильнее ?
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31.07.2022 22:11 Ответить
единственный шанс вытянуть Азовцев был Эрдоган - зеля его "*******".....
потому, что его дипломатические способности такие же, как и пианиста......
и скандал Пороха с Иловайском для гундосого покажется лыжной прогулкой........
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31.07.2022 22:15 Ответить
Які к бісам "россіянє"??? Треба вже вибудовувати свій глоссарій, свій, новітній, понятійний "словничок" щодо колишніх "росіян", "русссскіх".. Всі, хто на 24.02.22. вважав себе "русскімі", "росіянами", "носітєлямі рускава міра", нащадками "дєдиваєватєлєй", "савєцкімі", "совкамі", "ватнікамі", "сєпарамі", "сєпарастамі", "імпєрцамі" та іншими про-кацапськими "під@стамі",
все це лайно має називатися москалями, московитами. А мова їх - московська, московитська. А країна їх - Московія. Бо всі поняття, що починаються у москалів на "рус", або "рос", всі вони вкрадені та привласнені !!!
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31.07.2022 22:17 Ответить
І зараз вони не вельми поспішають, хочуть замовчати звірства бабуїнів. Якось само собою по світу почали говорити, що це головорізи садиста -поварьонка Пригожина. а в них "хрестий тато сам дерьмак" він же за ними ласту тягнув у 2020. А вони двом сіамцям таку свиню підклали. Знали ж що ці два прохвости навіть не поворухнуть, щось зробити. Шось там за кулісами мамлить Кирило із слів Елдака про якусь ревізію в колонії. Дитячий шепіт. Ермачок, тебе макнуло в гівно твої ж підопічні, за яких ти рвав дупу, і вони знають, що Ви з Зелею так і залишитесь обісраними і нічого їм не зробите, вони з Вас сміються.
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31.07.2022 22:31 Ответить
 
 