Россияне не пускают Красный Крест в Оленовку

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что пока не получили разрешения посетить место теракта против украинских военнопленных в Оленовке.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Пока мы не получили официального подтверждения, предоставляющего нам доступ для посещения места или военнопленных, пострадавших от атаки, и на сегодняшний день наше предложение о материальной помощи не принято", - говорится в заявлении.

Читайте также: Варварское обращение с пленными недопустимо, - посол США Бринк отреагировала на теракт в Оленовке и пытки пленных

В воскресенье, 31 августа, Россия пригласила экспертов Организации Объединенных Наций и Красного Креста для расследования инцидента, уточняют в агентстве.

Группы Красного Креста уже были готовы к отправке в Оленовку, и поблизости уже находились медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады.

"Крайне важно, чтобы МККК был предоставлен немедленный доступ к объекту в Оленовке и другим местам, куда могли быть перевезены раненые и погибшие для выполнения нашей гуманитарной миссии", - заявляют в МККК.

В комитете добавили, что в функции или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений.