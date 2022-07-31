Россияне не пускают Красный Крест в Оленовку
В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что пока не получили разрешения посетить место теракта против украинских военнопленных в Оленовке.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"Пока мы не получили официального подтверждения, предоставляющего нам доступ для посещения места или военнопленных, пострадавших от атаки, и на сегодняшний день наше предложение о материальной помощи не принято", - говорится в заявлении.
В воскресенье, 31 августа, Россия пригласила экспертов Организации Объединенных Наций и Красного Креста для расследования инцидента, уточняют в агентстве.
Группы Красного Креста уже были готовы к отправке в Оленовку, и поблизости уже находились медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады.
"Крайне важно, чтобы МККК был предоставлен немедленный доступ к объекту в Оленовке и другим местам, куда могли быть перевезены раненые и погибшие для выполнения нашей гуманитарной миссии", - заявляют в МККК.
В комитете добавили, что в функции или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений.
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в Украине любой парламентарий может затребовать текст телефонных переговоров или документ с переговоров и будет послан нах...
Почему мы до сих пор не в НАТО ?
Навіть вже не знаю що твориться
20:48https://www.unian.ua/war/prorosiyski-boyoviki-ne-puskayut-chervoniy-hrest-v-olenivku-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11924253.html Проросійські бойовики не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Спочатку сожитєль гогіашвілі вигорожує кацапів, потім ОБДОЛБСмен розказує про те що то керівництво колонії вирішило так розтрати приховати, потім те страшило з розставленими ногами позориться на весь світ, а тепер і г+г зі своїми сайтами вже не баче там свинособак бурятських.
Та силу, можливість і волю при перших же натяках не порушення будь-якого із прав України - наносити по такому порушнику атомний удар.
Лише тоді можна буде говорити про чесний та справедливий світ коли кожен гоблін буде знати що за криве слово проти України він буде страчений в справедливому атомному вогні.
Как КК мог гарантировать безопасность там где не имеет контроля
Для этого в колонии должны были постоянно быть их сотрудники
Как минимум
Итог всегда одинаков...
Господь взяток не берет..и на дайот...
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https://youtu.be/sh32GwR3Jfw?fbclid=IwAR32a8o1-TzmsGXRKHeMY7tbdDqkBS8duZY6hcCgnRIGxd7C63RfRsfe0FM ..Ложь Зеленского.. Роль Буданова.. Им очень НЕ хотелось говорить об Оленивке - Тарас Чорновил
Про що Ви говорите?
Щоб вона захищала інтереси та виродків гоблінів?
Ось якби за порушення домовленостей ООН наносило атомний удар по рф, то ніякого б порушення не було. А так рф може підтертись тим ООН, і що їй за це буде? А нічого.
А все тому що домовленності не передбачали покарання.
Злые языки кажуть шо Труплер отказался...
Надбраніч...🌛
Или её надо застрелить - как правильнее ?
потому, что его дипломатические способности такие же, как и пианиста......
и скандал Пороха с Иловайском для гундосого покажется лыжной прогулкой........
все це лайно має називатися москалями, московитами. А мова їх - московська, московитська. А країна їх - Московія. Бо всі поняття, що починаються у москалів на "рус", або "рос", всі вони вкрадені та привласнені !!!