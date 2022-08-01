Россияне до сих пор не пускают Красный Крест в Оленовку, - Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что россияне до сих пор не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Оленовке представителям Международного комитета Красного креста, а ООН не реагирует на запросы омбудсмена по поводу этой ситуации.
Об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Оленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ".
У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – рассказал он.
Лубинец также заявил, что получил "сигнал" о том, что российская сторона рассматривает его запрос о посещении Оленовки и общении с ранеными украинскими пленными.
"Сегодня я получил сигнал, что они рассматривают такую мою инициативу", – сказал омбудсмен. В то же время он не ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.
На вопрос, готова ли Россия вернуть Украине тела погибших в Оленовке пленных, Лубинец сказал: "Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили".
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