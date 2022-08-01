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Новости Война
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Россияне до сих пор не пускают Красный Крест в Оленовку, - Лубинец

оленівка

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что россияне до сих пор не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Оленовке представителям Международного комитета Красного креста, а ООН не реагирует на запросы омбудсмена по поводу этой ситуации.

Об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Оленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ".

У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", – рассказал он.

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Лубинец также заявил, что получил "сигнал" о том, что российская сторона рассматривает его запрос о посещении Оленовки и общении с ранеными украинскими пленными.

"Сегодня я получил сигнал, что они рассматривают такую ​​мою инициативу", – сказал омбудсмен. В то же время он не ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.

На вопрос, готова ли Россия вернуть Украине тела погибших в Оленовке пленных, Лубинец сказал: "Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили".

россия (95702) Красный Крест (441) пленные (2143) Лубинец Дмитрий (468) военные преступления (1440)


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Топ комментарии
+5
боже, яке воно безпорадне. яке воно ніяке. піднімай хвилю на весь світ, горлай, кричи, пиши, викликай світові ЗМІ, давай інтерв'ю, виступай на ВВС в прайм-тайм.
іди до Гутерріша на сторінки - я там вчора була, там гутерріш постить свої фотки в підтяжках і обговорює глобальне потепління, що це таке??
залучай партнерів якихось пристойних, анджеліні джолі пиши, вірусне відео роби, які там сьогодні є заходи - будь там, виступай там, кричи!
хай подоляк тобі своїх ботів дасть, та що ж це таке!
боже, ну як так можна!!!!!!!!
отака вона вся, ця зекоманда, му-му. я писав, мені не відповідають. ну то звільняйся, чортове помело, як ти професійно непридатний, *****!
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01.08.2022 21:36
+5
я не можу просто, ну як так, зелені, ви віддали людей на поталу, їх там катують, убивають просто зараз, 2000 людей як мінімум, ви сидите, язик в жопу засунули. ви брехали, ви не дозволяли нікому говорити про це - і що далі????
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01.08.2022 21:54
+3
ООН ні на що не реагує, поки негри ситі, треба кораблі з зерном пригальмувати - і в Гутерріша одразу спрацює нічний будильник.
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01.08.2022 21:29
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оон і червоний хрест мають від кацапів великі дотації.
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01.08.2022 21:15 Ответить
мож концы вправо завернуть?
хреста канешно...шоб жыдоугрофиннобуряты не путались в яку сторону зиговать...якщо ***** не рядом.
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01.08.2022 21:18 Ответить
А ти і дальше спостерігай. В нього з ООН нема комунікації ! Та хто ти такий ? Що в Україні немає представництва в ООН ? А де агрохімія, чолго мовчить, комунікатор хренов ? В кущах вже і біїться показуватись, підлота зелена.
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01.08.2022 21:27 Ответить
представництво то є але очолює його Матільда Богнер, яка товаришує з "обмбудсменкою" з днр, і бачить в русскіх окупантах страждальців, а нашіх страждань не бачить в упор.
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01.08.2022 22:39 Ответить
ООН ні на що не реагує, поки негри ситі, треба кораблі з зерном пригальмувати - і в Гутерріша одразу спрацює нічний будильник.
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01.08.2022 21:29 Ответить
це неправда, оон реагує. На гроші.
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01.08.2022 22:40 Ответить
боже, яке воно безпорадне. яке воно ніяке. піднімай хвилю на весь світ, горлай, кричи, пиши, викликай світові ЗМІ, давай інтерв'ю, виступай на ВВС в прайм-тайм.
іди до Гутерріша на сторінки - я там вчора була, там гутерріш постить свої фотки в підтяжках і обговорює глобальне потепління, що це таке??
залучай партнерів якихось пристойних, анджеліні джолі пиши, вірусне відео роби, які там сьогодні є заходи - будь там, виступай там, кричи!
хай подоляк тобі своїх ботів дасть, та що ж це таке!
боже, ну як так можна!!!!!!!!
отака вона вся, ця зекоманда, му-му. я писав, мені не відповідають. ну то звільняйся, чортове помело, як ти професійно непридатний, *****!
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01.08.2022 21:36 Ответить
мені не відповіли - "убіжала вся в слізах", тьфу
колеги, закликаю вас, ідіть до нього на фб сторінку, пишіть там, тисніть на нього
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01.08.2022 21:50 Ответить
я не можу просто, ну як так, зелені, ви віддали людей на поталу, їх там катують, убивають просто зараз, 2000 людей як мінімум, ви сидите, язик в жопу засунули. ви брехали, ви не дозволяли нікому говорити про це - і що далі????
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01.08.2022 21:54 Ответить
Після Бучі, Ірпіня, ....,Маріуполя. для Зелі і Ко - це просто цифри, емпатії ніякої., бо профі. Мертві не розповідають і питань не задають, в ОПі вже давно зрозуміли.
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02.08.2022 11:53 Ответить
а вам, Цензор, я висловлюю свій захват і повагу, за те, що не забуваєте про наших, за те, що постите саме ці новини, що створюєте актуальний, по-справжньому важливий порядок денний, на відміну від багатьох убогих майданчиків ніачьом.
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01.08.2022 22:26 Ответить
Для москалей - это явка с повинной, так как есть что скрывать.
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01.08.2022 22:37 Ответить
сигнали він отримує від русскіх. і скільки нулів у того сигнала, пан "Я Люблю Незаконні Збагачення"?
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01.08.2022 22:41 Ответить
Підери зелені звільнили Денисову, а з призначенням цього омбудспоца тягнули, щоб з азовцями остаточно все похоронити і їм таки вдалося, бо з полону рашисти повертають тільки мертвих.
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02.08.2022 11:48 Ответить
 
 