Убийство военнопленных в Оленовке: Стефанчук анонсировал обращение к миру о признании РФ государством-террористом

Руководство ВР готовит обращение к международному сообществу в связи с умышленным артиллерийским обстрелом колонии в Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Парламент обязательно отреагирует. Сегодня-завтра будет опубликовано заявление от имени руководства Верховной Рады Украины, в котором мы обратимся ко всем парламентам мира с тем, чтобы не просто осудить, а ускорить все вопросы, связанные с признанием Российской Федерации страной- террористом и помочь Украине в расследовании этого преступления, чтобы эти дела обязательно дошли до суда и виновные в совершении этого теракта были наказаны", - сказал спикер в комментарии агентству.

По словам Стефанчука, это обращение, кроме него, подпишут первый вице-спикер Александр Корниенко и заместитель председателя ВР Елена Кондратюк.

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Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".