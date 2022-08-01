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Новости Война
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Убийство военнопленных в Оленовке: Стефанчук анонсировал обращение к миру о признании РФ государством-террористом

оленівка

Руководство ВР готовит обращение к международному сообществу в связи с умышленным артиллерийским обстрелом колонии в Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Парламент обязательно отреагирует. Сегодня-завтра будет опубликовано заявление от имени руководства Верховной Рады Украины, в котором мы обратимся ко всем парламентам мира с тем, чтобы не просто осудить, а ускорить все вопросы, связанные с признанием Российской Федерации страной- террористом и помочь Украине в расследовании этого преступления, чтобы эти дела обязательно дошли до суда и виновные в совершении этого теракта были наказаны", - сказал спикер в комментарии агентству.

По словам Стефанчука, это обращение, кроме него, подпишут первый вице-спикер Александр Корниенко и заместитель председателя ВР Елена Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Азов" обратился к Путину: "Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами"

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

военнопленные (1080) терроризм (18691) Азов (795) военные преступления (1440)


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Топ комментарии
+6
Не понимаю, когда говорят, что расея спонсор тероризма. Кого она спонсирует? Она и есть терорист !!!
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01.08.2022 16:58
+6
А Стефанчук не планує ініціювати голосування ВР, щодо визнання кацапіі, державою-терористом?
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01.08.2022 17:01
+4
з санкцій там тільки заборона символіки краще б доповнили всім тим що є у законі США щодо терористів...
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01.08.2022 17:21
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Не понимаю, когда говорят, что расея спонсор тероризма. Кого она спонсирует? Она и есть терорист !!!
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01.08.2022 16:58 Ответить
Спонсор тероризму це суто американське визначення яке по суті є з ширшим поняттям ніж просто країна терорист,ми можемо ухвалити своє рішення але воно буде з таким самим змістом як і у США.
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01.08.2022 17:10 Ответить
А Стефанчук не планує ініціювати голосування ВР, щодо визнання кацапіі, державою-терористом?
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01.08.2022 17:01 Ответить
https://portal.lviv.ua/news/2022/04/14/ukraina-vyznala-rosiiu-derzhavoiu-terorystom-i-vyznala-dii-rf-henotsydom-ukraintsiv
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01.08.2022 17:09 Ответить
Цей ухвалений закон пустий.
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01.08.2022 17:18 Ответить
з санкцій там тільки заборона символіки краще б доповнили всім тим що є у законі США щодо терористів...
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01.08.2022 17:21 Ответить
https://portal.lviv.ua/news/2022/04/14/ukraina-vyznala-rosiiu-derzhavoiu-terorystom-i-vyznala-dii-rf-henotsydom-ukraintsiv
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01.08.2022 17:08 Ответить
Які санкції він накладає?
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01.08.2022 17:23 Ответить
до китая, угорщини, сербії та ін. лайна не звертайся
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01.08.2022 17:06 Ответить
стіфанчюк, а визнати парашу країною-терористом у тебе ще не на часі, відібрати вкрадену русньою лавру у тебе, свині жирної, ще не на часі?
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01.08.2022 17:09 Ответить
Визнана росія як держава терорист ЗУ від 22 травня 2022 року
№ 2265-IX
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01.08.2022 17:10 Ответить
пока кацапы имеют право вето в Совбезе ООН - то можно считать что такой организации как ООН нет
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01.08.2022 17:13 Ответить
Наш верховний Поц з шапіто-95 веде бізнес з рашкою-терористом, а це не порушення чи це щось інше.
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01.08.2022 17:49 Ответить
Руссо Фашистская Орда есть-террорист !
Пособники - Меркель ,Макрон и прочие продажные *********** - путирасты!
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01.08.2022 18:01 Ответить
Европа с этим не согласится, иначе признает себя спонсором терроризма.
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01.08.2022 18:28 Ответить
ВР тільки збирається роздуплитися і проявити імітацію хоча б якоїсь роботи за період повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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01.08.2022 19:48 Ответить
 
 