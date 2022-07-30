Санду обвинила Россию в массовом убийстве "азовцев" в Оленовке
Президент Молдовы Майя Санду считает Россию виновной в массовом убийстве украинских пленных в оккупированной Оленовке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.
"Потрясена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Оленовке. Эта неоправданная война против Украины является серьезным нарушением международного права и нарушением прав человека. Мы решительно осуждаем ее действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - отметила Санду.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. На сегодняшний день известно о гибели 50 украинских военнопленных.
Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.
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Приднестров'е твое зникне за один день.
Согласно расчётам, пострадают не только приднестровские, но также украинские и молдавские населённые пункты. На месте склада образуется воронка радиусом 1,5 км и глубиной до 75 м. Полное разрушение кирпичных и бетонных стен грозит домам в радиусе до 4,5 км от складов."
Підходить ! 😠
А шо там с пятью не летающими МИГ29 которые хотела купить на запчасти у Молдавии Украина?
потвор. Фізично! Ермака нахер!
Ермака и Верещук -в СИЗО за тупое вредительство
Хоча може і американці з британцями розуміють але мовчать, бо ідея видати в полон
азовців була зеленського. Що вони скажуть ?
Наверное это уже такое предательство с особым ценизмом.
Тут навіть нема про ,що говорити.