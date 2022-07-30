РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5114 посетителей онлайн
Новости Война
9 374 28

Санду обвинила Россию в массовом убийстве "азовцев" в Оленовке

санду

Президент Молдовы Майя Санду считает Россию виновной в массовом убийстве украинских пленных в оккупированной Оленовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Потрясена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Оленовке. Эта неоправданная война против Украины является серьезным нарушением международного права и нарушением прав человека. Мы решительно осуждаем ее действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - отметила Санду.

Читайте также: В СНБО назвали семь целей, которые преследовала Россия, уничтожая украинских военнопленных в Оленовке

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. На сегодняшний день известно о гибели 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Автор: 

военнопленные (1074) россия (95660) убийство (6491) Азов (794) Мая Санду (213) военные преступления (1437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
респект что хоть тут не зассала и не промолчала..
показать весь комментарий
30.07.2022 19:43
+11
Санду, досить мять свої сіськи, неси в посольство України бумажку, яку ми чекаємо від тебе.
Приднестров'е твое зникне за один день.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:41
+7
ООН и красный крест ДАЛИ ГАРАНТИИ ПО АЗОВЦАМ - тогда почему азовцев отдали оккупанту , а не сделали отряд миротворцев ООН для охраны азовцев ?

Ермака и Верещук -в СИЗО за тупое вредительство
показать весь комментарий
30.07.2022 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санду, досить мять свої сіськи, неси в посольство України бумажку, яку ми чекаємо від тебе.
Приднестров'е твое зникне за один день.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:41 Ответить
респект что хоть тут не зассала и не промолчала..
показать весь комментарий
30.07.2022 19:43 Ответить
Санду, для начала надо, чтобы в Колбасной выучили слово "БАВОВНА".
показать весь комментарий
30.07.2022 19:45 Ответить
Бавовна в колбасной это стёртые с лица земли 50 км. И до 200 км разрушений
показать весь комментарий
30.07.2022 20:06 Ответить
З якого дива?
показать весь комментарий
30.07.2022 20:32 Ответить
Есть расчеты математические и баллистические. 21 тонна старых взрывоопасных боеприпасов. Укрыты саркофагом. Насколько надёжен саркофаг никто не знает
показать весь комментарий
30.07.2022 20:46 Ответить
"если на складе произойдет взрыв, то его сила, согласно исследованию АН РМ, будет такой же, что и при сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Генерал отметил, что срок хранения боеприпасов и вооружений давно истек, и поэтому над арсеналом в Колбасне необходимо незамедлительно установить международный контроль."
показать весь комментарий
30.07.2022 20:49 Ответить
Это как в Мариуполе, или больше???
показать весь комментарий
30.07.2022 22:45 Ответить
"Общий радиус действия первичной ударной волны может составить 40 - 50 км и более. В этом случае последствия разрушений сравнимы с землетрясением силой в 7 - 7,5 балла», - говорится в сообщении АН РМ.

Согласно расчётам, пострадают не только приднестровские, но также украинские и молдавские населённые пункты. На месте склада образуется воронка радиусом 1,5 км и глубиной до 75 м. Полное разрушение кирпичных и бетонных стен грозит домам в радиусе до 4,5 км от складов."
показать весь комментарий
30.07.2022 23:48 Ответить
ПМР перестане існувати як фізичне явище!

Підходить ! 😠
показать весь комментарий
31.07.2022 00:22 Ответить
Осталось спросить согласия у жителей Балты, Ольгополя и кучи других украинских сел и городов, входящих в радиус поражения... Шутка. Не дай Господь ни вам ни нам, чтобы в Колбасне рвануло
показать весь комментарий
31.07.2022 01:26 Ответить
Не гоните волну без причины, не будет детонации одновременной, просто даже по той причине, что вы пишите - "срок хранения боеприпасов и вооружений давно истек" , а такой бк не будет детонировать одновременно, да и вообще кто будет этот склад трогать, зайдут хлопци тихо в составе 3 - 5 батальонов и усё...
показать весь комментарий
31.07.2022 09:22 Ответить
А вы уверены, что к детонации на случай входа 3-4 батальонов хлопцев там уже давно всё не подготовлено? Я лично ничего хорошего не ожидаю от Тираспольского режима
показать весь комментарий
31.07.2022 11:04 Ответить
Ця Колбасна - то "біла ворона" для лохів, бажаючих полякати і поговорити. Там уже давно немає жодних (тим більше - стратегічних!) артзапасів. Стратегічні артзапаси (що "тягнуть на Хиросиму!") так не охороняються - купкою долбоюобів бе з належнлї ППО і ПРО. "Колосальні артсклади" - то "відмазка" для сикунів з керівництва Молдови, щоб туди не соватися. Може воно і правильно (навіть - мудро!) - то споконвічна українська земля і вона Молдавії нах.р не потрібна (самий геморой)
показать весь комментарий
31.07.2022 14:25 Ответить
Санду, как и все адекватные политики в мире сделала правильное заявление.
А шо там с пятью не летающими МИГ29 которые хотела купить на запчасти у Молдавии Украина?
показать весь комментарий
30.07.2022 19:59 Ответить
В нашей стране, где избавились от всех кто мешал счастливо жить, может оказаться так, что эти самолёты есть только на бумаге
показать весь комментарий
30.07.2022 20:12 Ответить
те МИГи давно на приколе и в таком состоянии что даже на запчасти не годятся.
показать весь комментарий
30.07.2022 20:25 Ответить
З Арестовіча і ермака русня вже відверто глузує, та знущаеться. Люди ! Чи вам повилазило? Чи жити набридло? Чм ви хочете,щоб ваших дітей згалтували та вбили? Пора вбити тих
потвор. Фізично! Ермака нахер!
показать весь комментарий
30.07.2022 20:02 Ответить
ООН и красный крест ДАЛИ ГАРАНТИИ ПО АЗОВЦАМ - тогда почему азовцев отдали оккупанту , а не сделали отряд миротворцев ООН для охраны азовцев ?

Ермака и Верещук -в СИЗО за тупое вредительство
показать весь комментарий
30.07.2022 20:26 Ответить
Разве не знаете, что ООН это Отстойная Организация Не адекватов и раша там на правах похана, а гутеришь шестёрка кремля
показать весь комментарий
30.07.2022 20:43 Ответить
И ещё Гарантии даёт только сила , возможности и превосходство "Марк Вон Фигильштэйн "
показать весь комментарий
30.07.2022 20:48 Ответить
София а вы знаете графа Марка Bон Фигильштейна (Mark Von Figilstein)
показать весь комментарий
30.07.2022 21:53 Ответить
та плювали рашенфашисти на міжнародне право й права людини.
показать весь комментарий
30.07.2022 20:33 Ответить
Слава Молдове🤪смерть быдлонасекомышам болот мацко́вии
показать весь комментарий
30.07.2022 21:01 Ответить
Хоч Санду в адекваті.
Хоча може і американці з британцями розуміють але мовчать, бо ідея видати в полон
азовців була зеленського. Що вони скажуть ?
показать весь комментарий
30.07.2022 22:12 Ответить
Выходит пацаны получили приказ сложить оружие во имя спасения, для дальнейшего уничтожения в кандалах?
Наверное это уже такое предательство с особым ценизмом.
показать весь комментарий
31.07.2022 09:34 Ответить
Кожна моя клітинка розуміла, що здача в полон для Азову=смерть, тепер, УСІ,хто сприяв цьому, гарантував, стають співучасниками цього злочину.....
показать весь комментарий
31.07.2022 10:11 Ответить
А,хто ще міг вбити азовців крім кацапів?
Тут навіть нема про ,що говорити.
показать весь комментарий
31.07.2022 12:19 Ответить
 
 