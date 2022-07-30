Санду обвинила Россию в массовом убийстве "азовцев" в Оленовке

Президент Молдовы Майя Санду считает Россию виновной в массовом убийстве украинских пленных в оккупированной Оленовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Потрясена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Оленовке. Эта неоправданная война против Украины является серьезным нарушением международного права и нарушением прав человека. Мы решительно осуждаем ее действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - отметила Санду.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. На сегодняшний день известно о гибели 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.