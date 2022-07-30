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Новини Війна
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Санду звинуватила Росію в масовому вбивстві "азовців" у Оленівці

санду

Президентка Молдови Майя Санду вважає Росію винною в масовому вбивстві українських полонених в окупованій Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, прро це вона написала у Twitter.

"Вражена і налякана вбивством Росією українських військовополонених у виправній установі в Оленівці. Ця невиправдана війна проти України є серйозним порушенням міжнародного права і порушенням прав людини. Ми рішуче засуджуємо її дії та закликаємо до міжнародного розслідування і санкцій", - зазначила Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія, знищуючи українських полонених в Оленівці

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Автор: 

військовополонені (940) росія (65346) вбивство (3095) Азов (778) Мая Санду (255) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+18
респект что хоть тут не зассала и не промолчала..
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30.07.2022 19:43
+11
Санду, досить мять свої сіськи, неси в посольство України бумажку, яку ми чекаємо від тебе.
Приднестров'е твое зникне за один день.
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30.07.2022 19:41
+7
ООН и красный крест ДАЛИ ГАРАНТИИ ПО АЗОВЦАМ - тогда почему азовцев отдали оккупанту , а не сделали отряд миротворцев ООН для охраны азовцев ?

Ермака и Верещук -в СИЗО за тупое вредительство
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30.07.2022 20:26
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Санду, досить мять свої сіськи, неси в посольство України бумажку, яку ми чекаємо від тебе.
Приднестров'е твое зникне за один день.
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30.07.2022 19:41 Відповісти
респект что хоть тут не зассала и не промолчала..
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30.07.2022 19:43 Відповісти
Санду, для начала надо, чтобы в Колбасной выучили слово "БАВОВНА".
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30.07.2022 19:45 Відповісти
Бавовна в колбасной это стёртые с лица земли 50 км. И до 200 км разрушений
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30.07.2022 20:06 Відповісти
З якого дива?
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30.07.2022 20:32 Відповісти
Есть расчеты математические и баллистические. 21 тонна старых взрывоопасных боеприпасов. Укрыты саркофагом. Насколько надёжен саркофаг никто не знает
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30.07.2022 20:46 Відповісти
"если на складе произойдет взрыв, то его сила, согласно исследованию АН РМ, будет такой же, что и при сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Генерал отметил, что срок хранения боеприпасов и вооружений давно истек, и поэтому над арсеналом в Колбасне необходимо незамедлительно установить международный контроль."
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30.07.2022 20:49 Відповісти
Это как в Мариуполе, или больше???
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30.07.2022 22:45 Відповісти
"Общий радиус действия первичной ударной волны может составить 40 - 50 км и более. В этом случае последствия разрушений сравнимы с землетрясением силой в 7 - 7,5 балла», - говорится в сообщении АН РМ.

Согласно расчётам, пострадают не только приднестровские, но также украинские и молдавские населённые пункты. На месте склада образуется воронка радиусом 1,5 км и глубиной до 75 м. Полное разрушение кирпичных и бетонных стен грозит домам в радиусе до 4,5 км от складов."
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30.07.2022 23:48 Відповісти
ПМР перестане існувати як фізичне явище!

Підходить ! 😠
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31.07.2022 00:22 Відповісти
Осталось спросить согласия у жителей Балты, Ольгополя и кучи других украинских сел и городов, входящих в радиус поражения... Шутка. Не дай Господь ни вам ни нам, чтобы в Колбасне рвануло
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31.07.2022 01:26 Відповісти
Не гоните волну без причины, не будет детонации одновременной, просто даже по той причине, что вы пишите - "срок хранения боеприпасов и вооружений давно истек" , а такой бк не будет детонировать одновременно, да и вообще кто будет этот склад трогать, зайдут хлопци тихо в составе 3 - 5 батальонов и усё...
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31.07.2022 09:22 Відповісти
А вы уверены, что к детонации на случай входа 3-4 батальонов хлопцев там уже давно всё не подготовлено? Я лично ничего хорошего не ожидаю от Тираспольского режима
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31.07.2022 11:04 Відповісти
Ця Колбасна - то "біла ворона" для лохів, бажаючих полякати і поговорити. Там уже давно немає жодних (тим більше - стратегічних!) артзапасів. Стратегічні артзапаси (що "тягнуть на Хиросиму!") так не охороняються - купкою долбоюобів бе з належнлї ППО і ПРО. "Колосальні артсклади" - то "відмазка" для сикунів з керівництва Молдови, щоб туди не соватися. Може воно і правильно (навіть - мудро!) - то споконвічна українська земля і вона Молдавії нах.р не потрібна (самий геморой)
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31.07.2022 14:25 Відповісти
Санду, как и все адекватные политики в мире сделала правильное заявление.
А шо там с пятью не летающими МИГ29 которые хотела купить на запчасти у Молдавии Украина?
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30.07.2022 19:59 Відповісти
В нашей стране, где избавились от всех кто мешал счастливо жить, может оказаться так, что эти самолёты есть только на бумаге
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30.07.2022 20:12 Відповісти
те МИГи давно на приколе и в таком состоянии что даже на запчасти не годятся.
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30.07.2022 20:25 Відповісти
З Арестовіча і ермака русня вже відверто глузує, та знущаеться. Люди ! Чи вам повилазило? Чи жити набридло? Чм ви хочете,щоб ваших дітей згалтували та вбили? Пора вбити тих
потвор. Фізично! Ермака нахер!
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30.07.2022 20:02 Відповісти
ООН и красный крест ДАЛИ ГАРАНТИИ ПО АЗОВЦАМ - тогда почему азовцев отдали оккупанту , а не сделали отряд миротворцев ООН для охраны азовцев ?

Ермака и Верещук -в СИЗО за тупое вредительство
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30.07.2022 20:26 Відповісти
Разве не знаете, что ООН это Отстойная Организация Не адекватов и раша там на правах похана, а гутеришь шестёрка кремля
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30.07.2022 20:43 Відповісти
И ещё Гарантии даёт только сила , возможности и превосходство "Марк Вон Фигильштэйн "
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30.07.2022 20:48 Відповісти
София а вы знаете графа Марка Bон Фигильштейна (Mark Von Figilstein)
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30.07.2022 21:53 Відповісти
та плювали рашенфашисти на міжнародне право й права людини.
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30.07.2022 20:33 Відповісти
Слава Молдове🤪смерть быдлонасекомышам болот мацко́вии
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30.07.2022 21:01 Відповісти
Хоч Санду в адекваті.
Хоча може і американці з британцями розуміють але мовчать, бо ідея видати в полон
азовців була зеленського. Що вони скажуть ?
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30.07.2022 22:12 Відповісти
Выходит пацаны получили приказ сложить оружие во имя спасения, для дальнейшего уничтожения в кандалах?
Наверное это уже такое предательство с особым ценизмом.
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31.07.2022 09:34 Відповісти
Кожна моя клітинка розуміла, що здача в полон для Азову=смерть, тепер, УСІ,хто сприяв цьому, гарантував, стають співучасниками цього злочину.....
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31.07.2022 10:11 Відповісти
А,хто ще міг вбити азовців крім кацапів?
Тут навіть нема про ,що говорити.
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31.07.2022 12:19 Відповісти
 
 