Санду звинуватила Росію в масовому вбивстві "азовців" у Оленівці

Президентка Молдови Майя Санду вважає Росію винною в масовому вбивстві українських полонених в окупованій Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, прро це вона написала у Twitter.

"Вражена і налякана вбивством Росією українських військовополонених у виправній установі в Оленівці. Ця невиправдана війна проти України є серйозним порушенням міжнародного права і порушенням прав людини. Ми рішуче засуджуємо її дії та закликаємо до міжнародного розслідування і санкцій", - зазначила Санду.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.