Санду звинуватила Росію в масовому вбивстві "азовців" у Оленівці
Президентка Молдови Майя Санду вважає Росію винною в масовому вбивстві українських полонених в окупованій Оленівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, прро це вона написала у Twitter.
"Вражена і налякана вбивством Росією українських військовополонених у виправній установі в Оленівці. Ця невиправдана війна проти України є серйозним порушенням міжнародного права і порушенням прав людини. Ми рішуче засуджуємо її дії та закликаємо до міжнародного розслідування і санкцій", - зазначила Санду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
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Приднестров'е твое зникне за один день.
Согласно расчётам, пострадают не только приднестровские, но также украинские и молдавские населённые пункты. На месте склада образуется воронка радиусом 1,5 км и глубиной до 75 м. Полное разрушение кирпичных и бетонных стен грозит домам в радиусе до 4,5 км от складов."
Підходить ! 😠
А шо там с пятью не летающими МИГ29 которые хотела купить на запчасти у Молдавии Украина?
потвор. Фізично! Ермака нахер!
Ермака и Верещук -в СИЗО за тупое вредительство
Хоча може і американці з британцями розуміють але мовчать, бо ідея видати в полон
азовців була зеленського. Що вони скажуть ?
Наверное это уже такое предательство с особым ценизмом.
Тут навіть нема про ,що говорити.