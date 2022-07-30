ООН готова розслідувати вбивство полонених в Оленівці "з дозволу сторін"

ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці, окупованій росіянами Донецької області.

Про це йдеться у коментарі заступника офіційного представника генсека ООН Фархана Хака, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін", - йдеться у заяві.

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