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Новини Війна
2 201 16

Теракт у Оленівці: Україна вимагає міжнародного розслідування та чекає від РФ список жертв, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

оленівка

Росія має надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників.

Про це заявив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як наголошується, 29 липня штаб звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених унаслідок теракту.

"Всі поранені мають отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих воїнів повинні бути повернені для належного поховання. Наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення", - йдеться у повідомленні.

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Штаб закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Наголошується також на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених.

"Злочин, що стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та здійснення теракту має бути найсуворішим та невідворотним", - заявили у штабі.

Водночас підкреслюється, що "попри цей показово жорстокий злочин страти українських захисників, Координаційний штаб продовжує роботу з обміну й повернення оборонців України додому".

Автор: 

полонені (2267)


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Топ коментарі
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30.07.2022 17:59
+6
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"

А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.

І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.

Carthago delenda est (с).
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30.07.2022 18:01
+6
Сумніваюсь, що вони повернуть тіла наших воїнів, бо бояться, що криміналісти точно визначать, чим були вбиті наші герої. Рашка ж не повернула до цього часу фрагменти збитого літака в Смоленську і не поверне ніколи, бо на них докази теракту
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30.07.2022 18:12
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30.07.2022 17:59 Відповісти
красный крест и оон так и побежали выполнять
они пока даже озабоченности не высказали(если я не ошибаюсь), а через неделю и вовсе все забудется
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30.07.2022 17:59 Відповісти
Віддали в катівні хлопців, добре хоч згадали про них хоч і такою ціною, що з ними, в яких вони умовах, хто живий, кого замучили зеленим плювати, головне випали з інформ простору й перестали шкодити рейтингу, бо це ж головне.
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30.07.2022 18:00 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"

А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.

І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.

Carthago delenda est (с).
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30.07.2022 18:01 Відповісти
так уже ж виклали в ТГ каналах цей список.
ви б краще тими полоненими, хто ще живий, зацікавилися б.
боже, які кончені(((
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30.07.2022 18:05 Відповісти
Сумніваюсь, що вони повернуть тіла наших воїнів, бо бояться, що криміналісти точно визначать, чим були вбиті наші герої. Рашка ж не повернула до цього часу фрагменти збитого літака в Смоленську і не поверне ніколи, бо на них докази теракту
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30.07.2022 18:12 Відповісти
Польський Ту-154 було знищено вибухом зсередини.
Про це свідчать характерно деформовані частини центроплану літака.
І будівлі з українськими полоненими було спочатку підірвано зсередини.
А потів накрили вогнем Градів.
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30.07.2022 19:04 Відповісти
Потім. Щоб замести сліди.
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30.07.2022 19:25 Відповісти
Поздно. Если нет мозгов, то это навсегда. Надо учиться на любом месте.
А жизнь --это не балаган- 95 и отвечать за свои поступки надо.
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30.07.2022 18:24 Відповісти
Мы найдём что сделать в ответ.
Когда Россия, сдав всё ядерное оружие, будет вымаливать немножко больше продуктов и медикаментов, ей откажут, а на вопрос "за что?"
будут называть Бучу, Ирпень, Донецкий аэропорт, Иловайск, Оленивку
и другие причины.
А сидящий в кремле Хабад, который начал эту войну,
должен будет сполна ответить в суде.
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30.07.2022 18:57 Відповісти
К сожалению, Россия от нас слишком близко, чтобы остановить бойню
ещё одной Хиросимой: ударом по Москве и нескольким центрам.
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30.07.2022 19:07 Відповісти
ООН уже отреагировало глубокой озабоченностью.
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30.07.2022 19:03 Відповісти
Нет, глубокой озабоченность ответил Зеленский
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30.07.2022 20:41 Відповісти
Як віддати наказ про здачу то вимагань не було а як нести відповідальність про вбитих хлопців від когось щось вимагають ні так не пройде,хто ініціював цей наказ нехай відповілає своїм життям.
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30.07.2022 20:36 Відповісти
еще вчера черный эскадрон должен был выехать за вокнными преступниками болот мацковии. По законам военного времени Смерть
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31.07.2022 07:43 Відповісти
 
 