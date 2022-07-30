Теракт у Оленівці: Україна вимагає міжнародного розслідування та чекає від РФ список жертв, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія має надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників.

Про це заявив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як наголошується, 29 липня штаб звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених унаслідок теракту.

"Всі поранені мають отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих воїнів повинні бути повернені для належного поховання. Наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення", - йдеться у повідомленні.

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Штаб закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Наголошується також на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених.

"Злочин, що стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та здійснення теракту має бути найсуворішим та невідворотним", - заявили у штабі.

Водночас підкреслюється, що "попри цей показово жорстокий злочин страти українських захисників, Координаційний штаб продовжує роботу з обміну й повернення оборонців України додому".