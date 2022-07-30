Приховування слідів катувань українців та розтрати бюджетних коштів керівництвом колонії, - Лубінець про можливі мотиви теракту в Оленівці

Однією з причин спланованого теракту в колонії Оленівки може бути бажання керівництва закладу приховати власні злочини.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець розповів в ефірі "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно ми розглядаємо як один з варіантів - приховування фактів катувань та неналежного тримання українців. На наступному тижні планувався приїзд делегації з Москви (до Оленівської колонії - ред.), яка мала б перевірити витрачання бюджетних коштів. Росіяни, які керували всім цим процесом, могли спланувати подібний теракт, саме для того, щоб приховати в тому числі й неналежне витрачання коштів перед своїми московськими кураторами", - наголосив Лубінець.

Також він додав, що 29 липня звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, до моніторингової місії ООН з тим, щоб він як уповноважений ВРУ з прав людини мав можливість відвідати місце злочину особисто. Крім того, омбудсмен також направив листа до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової із закликом прибути разом з ним на місце події та пересвідчитися в тому, що відібрано необхідні матеріали для експертизи в міжнародних інстанціях.

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Із запитом на прибуття на місце трагедії до керівництва Росії звернулися й представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, наразі вони дозволу ще не отримали, говорить Лубінець. Він додав, що запитань є багато, однак розслідування мають проводити фахівці інших країн, а не Росії, й, можливо, не з України, аби воно було максимально об'єктивне та прозоре.

Саме ООН та Червоний Хрест були гарантами безпеки та повернення військових з Маріуполя в режимі обміну полоненими під час виведення захисників з території "Азовсталі", зазначив омбудсмен.

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За його словами, з попереднього аналізу відео, є припущення, що це був вибух з середини бараку, до того ж сусідні будівлі не постраждали. Це неможливо, якщо вибух був від обстрілу артилерією чи ракетами.

"Кажуть, що бараки, які стоять неподалеку від цього, взагалі не постраждали - навіть скло на вікнах. Думаю, що всі військові експерти в один голос скажуть, що це в принципі неможливо, якщо в барак влучила яка-небудь ракета. Якимось дивом не постраждали російські військові, які там знаходилися - жоден працівник цієї виправної установи теж не постраждав. При обстрілі Хаймерсами чи "Градами" це в принципі неможливо", - зазначив він.