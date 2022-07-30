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Новини Війна Російська агресія
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Приховування слідів катувань українців та розтрати бюджетних коштів керівництвом колонії, - Лубінець про можливі мотиви теракту в Оленівці

лубінець

Однією з причин спланованого теракту в колонії Оленівки може бути бажання керівництва закладу приховати власні злочини.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець розповів в ефірі "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно ми розглядаємо як один з варіантів - приховування фактів катувань та неналежного тримання українців. На наступному тижні планувався приїзд делегації з Москви (до Оленівської колонії - ред.), яка мала б перевірити витрачання бюджетних коштів. Росіяни, які керували всім цим процесом, могли спланувати подібний теракт, саме для того, щоб приховати в тому числі й неналежне витрачання коштів перед своїми московськими кураторами", - наголосив Лубінець.

Також він додав, що 29 липня звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, до моніторингової місії ООН з тим, щоб він як уповноважений ВРУ з прав людини мав можливість відвідати місце злочину особисто. Крім того, омбудсмен також направив листа до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової із закликом прибути разом з ним на місце події та пересвідчитися в тому, що відібрано необхідні матеріали для експертизи в міжнародних інстанціях.

Читайте також: Катування військового ЗСУ окупантами: омбудсмен Лубінець заявив про воєнний злочин

Із запитом на прибуття на місце трагедії до керівництва Росії звернулися й представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, наразі вони дозволу ще не отримали, говорить Лубінець. Він додав, що запитань є багато, однак розслідування мають проводити фахівці інших країн, а не Росії, й, можливо, не з України, аби воно було максимально об'єктивне та прозоре.

Саме ООН та Червоний Хрест були гарантами безпеки та повернення військових з Маріуполя в режимі обміну полоненими під час виведення захисників з території "Азовсталі", зазначив омбудсмен.

Також читайте: В ООН шоковані відео з катуванням і вбивством полоненого українського військовослужбовця

За його словами, з попереднього аналізу відео, є припущення, що це був вибух з середини бараку, до того ж сусідні будівлі не постраждали. Це неможливо, якщо вибух був від обстрілу артилерією чи ракетами.

"Кажуть, що бараки, які стоять неподалеку від цього, взагалі не постраждали - навіть скло на вікнах. Думаю, що всі військові експерти в один голос скажуть, що це в принципі неможливо, якщо в барак влучила яка-небудь ракета. Якимось дивом не постраждали російські військові, які там знаходилися - жоден працівник цієї виправної установи теж не постраждав. При обстрілі Хаймерсами чи "Градами" це в принципі неможливо", - зазначив він.

армія рф (17509) полонені (2267) Лубінець Дмитро (600)


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Топ коментарі
+10
Азовцев убили, потому что это одни из самых мотивированных воинов, которые в 14 году отстояли Мариуполь. Азовцев убили, потому что не смогли использовать в своих пропагандонских целях на полную катушку. Азовцев убили, потому что они нанесли большой ущерб кацапне. Вот основные причины.
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30.07.2022 12:13
+7
это такая отмазка для убийц? кошти?
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30.07.2022 12:07
+7
Кому цікаві мотиви? Це щось змінить? Може краще діяти почніть?? Всі й так давно знають, що рашка то угруповування збочених катів.
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30.07.2022 12:08
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это такая отмазка для убийц? кошти?
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30.07.2022 12:07 Відповісти
гниды заговаривают тему...
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30.07.2022 12:08 Відповісти
это лапша для лохов, в которую даже арестович не верит (или типа не верит)
все знают, что уничтожение азовцев планировалось еще в начале июня
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30.07.2022 12:14 Відповісти
Перша була озвучена приховати катування, а уже потім фінансова. Це у буданова була версія крадіжки, а не убивства.
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30.07.2022 12:22 Відповісти
Кому цікаві мотиви? Це щось змінить? Може краще діяти почніть?? Всі й так давно знають, що рашка то угруповування збочених катів.
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30.07.2022 12:08 Відповісти
///
У рашистов одни и те же обломки HIMARS путешествуют по разным местам

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/9130 https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/9130

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30.07.2022 12:12 Відповісти
Там під фото вказано "Архивное фото". Так що це не доказ нажаль і форсити таке безглуздо.
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30.07.2022 12:17 Відповісти
Ну, звісно, пане Лубінець, це працівники колонії підірвали наших полонених, щоб приховати фінансові зловживання! Що в цієї зелені в голові?
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30.07.2022 12:12 Відповісти
Азовцев убили, потому что это одни из самых мотивированных воинов, которые в 14 году отстояли Мариуполь. Азовцев убили, потому что не смогли использовать в своих пропагандонских целях на полную катушку. Азовцев убили, потому что они нанесли большой ущерб кацапне. Вот основные причины.
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30.07.2022 12:13 Відповісти
Так знищення "Азовців" і для ЗЕвлади зручне-не буде кому запитання про здачу півдня ставити. А ті хлопці не журналісти, вони панькатися не будуть. І їх не залякаєш.
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30.07.2022 12:34 Відповісти
Що за несінітниці. Яке витрачання коштів, яка перевірка? Перевірка як замордували? У владу обирають за рівнем ідіотизму?
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30.07.2022 12:14 Відповісти
гаспадин (или таварищ) лубинец, сколько вам грушники на карточку закинули, за весь этот бред? деньги ведь не пахнут?
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30.07.2022 12:16 Відповісти
Не глузуйте, які кошти. Це для "лохів".
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30.07.2022 12:16 Відповісти
От так от рашистів зелені відбілюють, то самоуправство на місцях виявляється. 3.14.
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30.07.2022 12:18 Відповісти
Ось і почав відпрацьовувати свою посаду - відбілювати політику вищого керівництва пітьми на знищення полонених азовців перекладанням їхнього вбивства на якийсь ексцес виконавця з корупційних мотивів.
Буцім то мультиміліонер і рашист пригожин наказав підірвати/розстріляти тюремний барак з полоненими українцями, щоб приховати розкрадання декількрх десятків тисяч долярів - от яка бздура виходить з уст новоявленого захисника прав і людяності.
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30.07.2022 12:18 Відповісти
Провести розслідування вибуху в бараці простіше простішого - неупереджені експерти незалежно один від одного беруть зразки матеріалу в підірваному бараці . і там прилад покаже яка речовина вибухнула, яке ракетне паливо згорілр, матеріал снаряда
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30.07.2022 12:18 Відповісти
Це показове вбивство полонених на весь світ. Яке нах приховування розтрат керівництвом колонії? Ви в#****** за своє сране зерно, готові і для таких злочинів кацапів вигадувати @бануті версії ,щоб не кидати тінь на свинособак? Мерзотники, з самого початку було зрозуміло, за що незаконно звільнили Денисову.
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30.07.2022 12:18 Відповісти
Тебе, каломойшину шістку, також поствили замість Денисової саме для приховування злочинів та відмазування рашистів.
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30.07.2022 12:22 Відповісти
судя по кривым отмазкам, это не просто заранее спланированная акция, а тут еще и руководство не только одной рф замешано
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30.07.2022 12:22 Відповісти
Гарантом були також розвідка, верещук, зеленський і потім решта. Чому вони не фіксуються в заяві. А також білецький. Пам'ятаю очі Калина,уже писала,погашенні недовірою до рішення вищевказаних
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30.07.2022 12:25 Відповісти
Це йому з ОП дозволили хоть щось сказати
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30.07.2022 12:29 Відповісти
Вторая часть версии выглядит откровенно неубедительно. Зачем кацапским пид@р@м прятать миллионы, если они и так распоряжаются расией как хотят.
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30.07.2022 12:34 Відповісти
дубінець, прикрий своє помело, Які бюджетні кошти ? Ти менше слухай свого шефа. Це було закінчене ритуальне вбивство до державного свята України. Мокшанець пушилін зразу ж базікав, щщо будуть вішати, страчувати як в старину андрофаги.
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30.07.2022 12:52 Відповісти
І оце перше що воно родило за два місяці на посаді! ?Як вже дістають ці недолугі бовкали- брехуни з шобли слуг бєні.Та пішли ви всі за кацапським корабльом з вашими версіями. За загибель Азовців зечмоні будуть відповідати. Якщо не зараз то в майбутньому точно.
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30.07.2022 13:05 Відповісти
Нужно независимое расследование.
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30.07.2022 13:09 Відповісти
Притягнути до відповідальності відповідальних: ООН, Червоний Хрест і Зеленоянелоха.
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31.07.2022 12:43 Відповісти
 
 