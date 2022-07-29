В ООН шоковані відео з катуванням і вбивством полоненого українського військовослужбовця

Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) прокоментувала відео з катуванням і подальшим вбивством українського військовополоненого.

Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених є воєнним злочином, передає Цензор.НЕТ.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини", – заявляє пресслужба місії ООН.

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Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового.

"Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам. Вони мають швидко та ефективно розслідувати всі звинувачення в катуваннях і протиправних вбивствах. Ті, хто коїть воєнні злочини, повинні бути піддані розслідуванню та постати перед компетентним судом", – йдеться в заяві HRMMU.