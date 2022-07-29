В ООН шоковані відео з катуванням і вбивством полоненого українського військовослужбовця
Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) прокоментувала відео з катуванням і подальшим вбивством українського військовополоненого.
Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених є воєнним злочином, передає Цензор.НЕТ.
"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини", – заявляє пресслужба місії ООН.
Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового.
"Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам. Вони мають швидко та ефективно розслідувати всі звинувачення в катуваннях і протиправних вбивствах. Ті, хто коїть воєнні злочини, повинні бути піддані розслідуванню та постати перед компетентним судом", – йдеться в заяві HRMMU.
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Хтось щось подібне бачив?
Там нібито українські військові стріляють по ногам лежачим полоненим свинособакам, але як завжди москалі все роблять через сраку, тож наробили багато ляпів, і їх кіно одразу вивели на чисту воду і натім забули, бо навіть кацапи зрозуміли що обісрались. Дивно що така нібито серйозна організація як ООН посилається на відвертий москальський фейк
Всі сторони, це про кого? Кацапи і лднр?
війну, а ця що зробила?
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
То напевно кацапи переодягнулись в українську форму, а полоненого в свою форму. Кацапи найбільш хитрі і підлі на землі.
Які *** сторони? Москалі на нас напали.Які ж сволоти сидять в цих організаціях.І в ЄС такі ж самі і навіть папа римський,така сама сволота.
Вона дає можливість раськє фєдєраськє класти болт(вето) на увесь світ та робити будь які злочини проти людяності.
Терор московіі проти України проводиться уже 9 років!!!!
Методики знищення убивць та катів громадян Ізраїлю, Українцям необхідно використовувати уже зараз!!!😡🤬⚔️🇺🇦‼️
А ничего, что это ОРКИ ввалились в Украину, убивают и разрушают страну??? Украинцы ведут ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ! Это их право и долг убивать оккупантов, защищая свою страну, людей и территорию!
ООН давно надо разогнать и создавать новую международную организацию цивилизованных стран. А с Сев. Кореей и Эфиопией с Нигерией пусть кремляди дружат.🤬
т.е. ООН хочет сказать, что русским можно то что они сделали, потому что наши стреляли в нос кацапу??!!
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп".
НО затем они обвиняют наших военных в военных преступлениях без каких либо доказательств и суда. Шо такое, ООН?
"Наша Миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата".
Крепко путен держит за яйца Гуттереша, солидный компроматик имеется. Видать окажется потом каким-нибудь любителем маленьких мальчиков.