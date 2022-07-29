УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8284 відвідувача онлайн
Новини Війна
47 098 87

В ООН шоковані відео з катуванням і вбивством полоненого українського військовослужбовця

оон

Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) прокоментувала відео з катуванням і подальшим вбивством українського військовополоненого.

Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених є воєнним злочином, передає Цензор.НЕТ.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини", – заявляє пресслужба місії ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест намагатиметься дістатися до обстріляної колонії в Оленівці: вже подали запит на відвідання

Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового.

"Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам. Вони мають швидко та ефективно розслідувати всі звинувачення в катуваннях і протиправних вбивствах. Ті, хто коїть воєнні злочини, повинні бути піддані розслідуванню та постати перед компетентним судом", – йдеться в заяві HRMMU.

Автор: 

ООН (3358) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
ООН-- пусте месце. Ліга націй у 1939р. виключили СРСР за фінську
війну, а ця що зробила?
показати весь коментар
29.07.2022 23:42
+32
І що ви зробите висловите занепокоєння ?Ви навіть неможете позбавити терористичну росію місця у себе в раді безпеки ООН де вона доречі має право вето на любе питання яке не подобається бункерному *****.Ганьба!
показати весь коментар
29.07.2022 23:41
+26
Чтобы вашу ООН накрыло 10-ти тонной авиабомбой. Козлы бесполезные. Зато про каких то голодающих африканских мальчиков, которых никто не видел каждый день рассказывают что нужно зерно с Украины вывести любой ценой. А то что в Украине каждый день гибнут сотни людей от бомбежек и жертв росийских нацистов это никого не волнует. Я уже понял что ООН ни капли не заботит человеческие жизни по тому как рашисты безнаказанно ровняли сирийский город Алеппо вместе с детьми и больницами. А с зерна члены ООН имеют видимо чисто неплохой гешефт.
показати весь коментар
29.07.2022 23:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та шо вы гаварите
показати весь коментар
29.07.2022 23:36 Відповісти
"Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового. Джерело: "

Хтось щось подібне бачив?
показати весь коментар
29.07.2022 23:37 Відповісти
То напевно кацапи переодягнулись в українську форму, а полоненого в свою форму.
показати весь коментар
29.07.2022 23:43 Відповісти
100%
показати весь коментар
30.07.2022 00:05 Відповісти
То було постановочне відео яке рашисти зняли ще на початку війни, і його багато хто бачив
Там нібито українські військові стріляють по ногам лежачим полоненим свинособакам, але як завжди москалі все роблять через сраку, тож наробили багато ляпів, і їх кіно одразу вивели на чисту воду і натім забули, бо навіть кацапи зрозуміли що обісрались. Дивно що така нібито серйозна організація як ООН посилається на відвертий москальський фейк
показати весь коментар
30.07.2022 00:54 Відповісти
ты бред написал было видео с "грузинским легионам" но тот легион очень мутный неизвестно на кого он работает
показати весь коментар
30.07.2022 09:42 Відповісти
за гроші вони і не таке зроблять
показати весь коментар
30.07.2022 22:04 Відповісти
В видео с грузинским легионом, это было не добивание раненого, а Удар милосердия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. coup de grâce). Добить агонизирующего врага это милосердие, в отличие от садистких пыток.
показати весь коментар
30.07.2022 02:31 Відповісти
и все???
показати весь коментар
29.07.2022 23:37 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
29.07.2022 23:38 Відповісти
Шо, и даже не озабочены?
показати весь коментар
29.07.2022 23:39 Відповісти
Озабоченная шмеркельша ушла на пензию.
показати весь коментар
30.07.2022 00:25 Відповісти
Писав відповідь психолог, зіскочили й закінчили на тому що Українські військові нібито катують кацапів, рашистські гроші не пахнуть.
показати весь коментар
29.07.2022 23:39 Відповісти
І що ви зробите висловите занепокоєння ?Ви навіть неможете позбавити терористичну росію місця у себе в раді безпеки ООН де вона доречі має право вето на любе питання яке не подобається бункерному *****.Ганьба!
показати весь коментар
29.07.2022 23:41 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на резолюцію, яка засуджує і закликає: "Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам"
Всі сторони, це про кого? Кацапи і лднр?
показати весь коментар
29.07.2022 23:41 Відповісти
Грёбаные проститутки
показати весь коментар
29.07.2022 23:41 Відповісти
ООН-- пусте месце. Ліга націй у 1939р. виключили СРСР за фінську
війну, а ця що зробила?
показати весь коментар
29.07.2022 23:42 Відповісти
Пусте місце стосовно ООН дуже дипломатично - ООН гниле місце , і цей душок по всьому світові розійшовся (( Зазвичай гній видаляють ((
показати весь коментар
30.07.2022 11:06 Відповісти
ООН - *********
показати весь коментар
29.07.2022 23:43 Відповісти
О-ооооотака вам обєспокоєность!!!
показати весь коментар
29.07.2022 23:44 Відповісти
штоб вы сдохли с*ки ООНовские. А мы потом обеспокоимся.
показати весь коментар
29.07.2022 23:44 Відповісти
Як одна заява нашого президента може, ООН і весь гнилий світ поставити раком!!!
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
показати весь коментар
29.07.2022 23:44 Відповісти
Дурня.це можна зробити і на росії.бцде цікавіше
показати весь коментар
30.07.2022 00:37 Відповісти
Оті підараси з ООН, що роблять публічні припущення в бік України по неперевірених експертами відео, мають бути негайно звільнені з роботи, як хабарники і дилетанти.
показати весь коментар
29.07.2022 23:46 Відповісти
я бы с удовольствием отрезал бы им яйца, а затем пристрелил!
показати весь коментар
30.07.2022 00:08 Відповісти
А хто тобі заважає? Тільки обов'язково зроби відео. Чекаємо.
показати весь коментар
30.07.2022 10:09 Відповісти
это онп еще не видили то что ермаковская ********* скрывает А то волосы дыбки встали
показати весь коментар
29.07.2022 23:46 Відповісти
Чтобы вашу ООН накрыло 10-ти тонной авиабомбой. Козлы бесполезные. Зато про каких то голодающих африканских мальчиков, которых никто не видел каждый день рассказывают что нужно зерно с Украины вывести любой ценой. А то что в Украине каждый день гибнут сотни людей от бомбежек и жертв росийских нацистов это никого не волнует. Я уже понял что ООН ни капли не заботит человеческие жизни по тому как рашисты безнаказанно ровняли сирийский город Алеппо вместе с детьми и больницами. А с зерна члены ООН имеют видимо чисто неплохой гешефт.
показати весь коментар
29.07.2022 23:47 Відповісти
слышишь а тебя волновало когда убивали сирийских людей или иракцев ты писал жалобы в ООН? нет так чего же вы сейчас ноете тем более оон жто не один человек а организауия где любое рещение может заблокировать китай и укблюдочная рашка
показати весь коментар
30.07.2022 09:46 Відповісти
"Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового".

То напевно кацапи переодягнулись в українську форму, а полоненого в свою форму. Кацапи найбільш хитрі і підлі на землі.
показати весь коментар
29.07.2022 23:47 Відповісти
Та досить цей брєд постити по усій сторінці! Українські воїни що, святі ангели, чи може беземоційні роботи? Піди на передову повоюй, побачимо, що за місяць ти будеш робити з полоненими кацапами. У людей на війні зриває дах, бо це війна! І люди - не роботи. Це ніяким чином не виправдовує звірства кацапів, але треба бути объєктивними, війна - це бруд. На війні "лицарями" всі не можуть бути. Я наприклад сам не знаю, що робив би з полоненими кацапами... Це залежало б від мого емоційного стану, від того, скільки побратимів втратив...
показати весь коментар
30.07.2022 00:01 Відповісти
В смысле все хороши? А ничего что война идет на украинской земле и мокши оккупанты, а украинцы защитники своей земли?
показати весь коментар
30.07.2022 00:28 Відповісти
Українська армія свою землю захищає.тому з орками може робити і має право що схоче.також підараси Путіна не мають статусу військовополонених, оскільки війну рф не об'явила
показати весь коментар
30.07.2022 00:41 Відповісти
не ***** кацап епанный украинцы не пытают кацапов а тихо прикапывают
показати весь коментар
30.07.2022 09:47 Відповісти
"Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам. Вони мають швидко та ефективно розслідувати всі звинувачення в катуваннях і протиправних вбивствах. Ті, хто коїть воєнні злочини, повинні бути піддані розслідуванню та постати перед компетентним судом", - йдеться в заяві HRMMU.

Які *** сторони? Москалі на нас напали.Які ж сволоти сидять в цих організаціях.І в ЄС такі ж самі і навіть папа римський,така сама сволота.
показати весь коментар
29.07.2022 23:51 Відповісти
ООН це вже якась *****, яка нічого не вирішує. Просто сидять жлоби зажирівші і дрочать. Такої організації не повинно існувати.
показати весь коментар
29.07.2022 23:55 Відповісти
А теперь перевожу на нормальный - "Можно убивать и казнить кого угодно, это плохо но все так делают, тем более один хрен никому ничего за это не будет" Так умирают институты нынешнего мирового порядка, выстроенные после второй мировой. Скоро нужно будет выстраивать новые, рабочие. Но только после очередной мировой войны. Собственно чего и ожидаем.
показати весь коментар
29.07.2022 23:55 Відповісти
І шо? ООН безглузда організація , вона не виконує те заради чого її створили
показати весь коментар
29.07.2022 23:56 Відповісти
Тупо проїдають гроші платників податків! Абсолютно непотрібна організація.
показати весь коментар
30.07.2022 00:09 Відповісти
Як це не виконує?
Вона дає можливість раськє фєдєраськє класти болт(вето) на увесь світ та робити будь які злочини проти людяності.
показати весь коментар
30.07.2022 01:35 Відповісти
Від ООН Азербайджан чекав справедливості щодо окупованого Арменією Карабаха 30 років… Так і недочикався!!!
Терор московіі проти України проводиться уже 9 років!!!!
Методики знищення убивць та катів громадян Ізраїлю, Українцям необхідно використовувати уже зараз!!!😡🤬⚔️🇺🇦‼️
показати весь коментар
29.07.2022 23:57 Відповісти
а зачем вы обращаетесь в оон если она ничего не решает
показати весь коментар
30.07.2022 09:49 Відповісти
В куда мне надо весь этот ООН отъиметь, чтоб весь мир был шокирован?
показати весь коментар
29.07.2022 23:57 Відповісти
І х оцим ВАЗеленський розділив відповідальність за гарантіями безпеки азовців?
показати весь коментар
29.07.2022 23:57 Відповісти
так азовцы сами зеленскогои его предательское кодло и выбрали - мариуполь почти весь процентов голосовал за клоуна каломойши
показати весь коментар
30.07.2022 09:51 Відповісти
ООН такі самі ******** як наша ВР.
показати весь коментар
29.07.2022 23:57 Відповісти
В ООН шоковані відео з катуванням і вбивством полоненого українського військовослужбовця - ну и что дальше - импотенты они и есть импотенты
показати весь коментар
29.07.2022 23:58 Відповісти
дурень а что они могут сделать? у них нет армии нет банков нет средства нет нефти и газа? при чем тут оон
показати весь коментар
30.07.2022 09:52 Відповісти
Единственное что может сделать ООН - єто самораспуститься в связи с полной бесполезностью и импотентностью. Я серьезно: тогда у России не будет международной платформьі и права вето хоть чего нибудь.
показати весь коментар
30.07.2022 00:01 Відповісти
так у рашки и сейчас нет вето на поставку оружия Украине
показати весь коментар
30.07.2022 09:53 Відповісти
UN is a SHIT organization. During the russian invasion of the Ukraine, they've proven beyond ANY reasonable ***** that they mean ABSOLUTELY NOTHING. They should disband ASAP.
показати весь коментар
30.07.2022 00:02 Відповісти
да пошли они на йух, озабоченные и шокированные. от них толку ноль
показати весь коментар
30.07.2022 00:05 Відповісти
Да кацапы на *** вертели эту оон
показати весь коментар
30.07.2022 00:09 Відповісти
гребанные шлюхи
показати весь коментар
30.07.2022 00:09 Відповісти
Я в шоке от этих *********. Надо замкнуться и молча делать свое дело. Тупо ******* орков. Все.
показати весь коментар
30.07.2022 00:10 Відповісти
НАЙПЕРШЕ шо має зробити Україна після Перемоги над ордою - це заявити про ВІДНОВЛЕННЯ СВОГО ЯДЕРНОГО СТАТУСУ!!! І хай там вся та імпотентна бюрократична шлоїбєнь з оон-обсє та інших подібних козлячих контор щось спробують нам на те сказати!!! Підуть усі гуртом слідом за рюзьгєкарабльом! Як показує практика - у ********* світі відносну безпеку і шанобливе відношення міжнародної спільноти до країни може гарантувати тільки груба воєнна сила примножена ядерним потенціалом! Досить з нас тих "будапештських" хєрантій та інших нічого не вартих папірців - якими нас годували і зараз намагаються нагодувати!🤬
показати весь коментар
30.07.2022 00:13 Відповісти
не заявляти. Тишком нишком відновити
показати весь коментар
30.07.2022 00:22 Відповісти
ще слід створити засоби доставки. Нам треба ракети середньої дальності хочаб на 1000 км. Хочаби.
показати весь коментар
30.07.2022 00:26 Відповісти
два кацапских долпайопа
показати весь коментар
30.07.2022 09:58 Відповісти
не писти кацапский бот - самое первое что нужно сделать это посадить зеленского и его банду за предательство и нарушение Конституции Украины а потом подать заявку на вступление в НАТО и ЕС - а ядерное оржие засунь в свою дурную башку и взорвись на х..й
показати весь коментар
30.07.2022 09:57 Відповісти
В связи с этим хочу передать привет нашим ребятам на передовой и чтобы они особо не сдерживались. Можно резать этих ********* на кусочки без зазрения совести. Как обменный фонд они почти бесполезны. В градации унтерменьшей в мокшостане они на последней ступени. Чеченцев и офицеров титульной нации можно и поберечь попинав немного перед этим, потом обменять на наших. А оленеводы для них как ходячий биомусор, а показать что с ними будет таки нужно.
показати весь коментар
30.07.2022 00:20 Відповісти
Главное видео не снимать.
показати весь коментар
30.07.2022 00:29 Відповісти
Они практически ставят на одну доску экзекуции и убийства украинцев и выстрел в ноги оркам???
А ничего, что это ОРКИ ввалились в Украину, убивают и разрушают страну??? Украинцы ведут ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ! Это их право и долг убивать оккупантов, защищая свою страну, людей и территорию!
ООН давно надо разогнать и создавать новую международную организацию цивилизованных стран. А с Сев. Кореей и Эфиопией с Нигерией пусть кремляди дружат.🤬
показати весь коментар
30.07.2022 00:31 Відповісти
Ага, складывается впечатление, что мы по мнению оон с мокшами где-то во Вьетнамах воюем, а не на своей земле.
показати весь коментар
30.07.2022 00:59 Відповісти
Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового

т.е. ООН хочет сказать, что русским можно то что они сделали, потому что наши стреляли в нос кацапу??!!
показати весь коментар
30.07.2022 00:34 Відповісти
Чудова відповідь Зеленському від ООН на заяви про те, що ООН мала там щось гарантувати в Оленівці.
показати весь коментар
30.07.2022 00:54 Відповісти
А еще ООН обвинили во всем Украину, если коротко. В первой цитате российские военные под грифом "якобы", потому что видите ли не было суда и расследования.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп".

НО затем они обвиняют наших военных в военных преступлениях без каких либо доказательств и суда. Шо такое, ООН?

"Наша Миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата".

Крепко путен держит за яйца Гуттереша, солидный компроматик имеется. Видать окажется потом каким-нибудь любителем маленьких мальчиков.
показати весь коментар
30.07.2022 01:04 Відповісти
просто твари
показати весь коментар
30.07.2022 01:16 Відповісти
Законченные сволочи.
показати весь коментар
30.07.2022 01:23 Відповісти
Довбані імпотенти.
показати весь коментар
30.07.2022 01:54 Відповісти
ООНівські суки. У них все як завжди: не все так однозначно (свинособачою мовою).
показати весь коментар
30.07.2022 07:16 Відповісти
Этот пустой и продажный состоящий в основном из жидосов оон ловко играет между струями дождя и всегда выходит сухим . Из этого пустого заявления стало понятно что эта шайка миротворцев вовсе не рассматривает агрессию росси как войну а просто констатирует как вооруженный конфликт между Украиной и Росией. Соответственно зверства оккупанта рассматривается просто как обюдная вина воюющих сторон. Вот увидите если закончится война эта преступная шайка по имени оон не будет односторонно обвинять росию в агрессии. А просто вину поделит так что и Украина тоже будет ответчиком. Повторяю эти паразиты оон так и не собираются назвать росию агрессором и оккупантом. Это много означает...
показати весь коментар
30.07.2022 07:49 Відповісти
А що ж так - тільки шоковані? А де "занепокоєння" глибоке "занепокоєння" "обурення"???
показати весь коментар
30.07.2022 07:59 Відповісти
оон старається зберегти легітивність при тому, що вона вже давно посипалась, світовий порядок виявився мильною бульбашкою
показати весь коментар
30.07.2022 08:04 Відповісти
Но Россию из ООН не исключим. Это же не Лига наций, это другое.
показати весь коментар
30.07.2022 08:28 Відповісти
ООН бесполезный кусок говна
показати весь коментар
30.07.2022 10:09 Відповісти
Стурбометр показав 350 міллімеркелей.
показати весь коментар
30.07.2022 10:11 Відповісти
выражают как всегда озабоченность?
показати весь коментар
30.07.2022 11:33 Відповісти
оон ,крас.крест канторы ряженные с умными фейсами в очках и только бла бла..,а суки которые с расее при пёрлись в Украину очков не носят и рыла у всех кацапав в пуху.суки путинского недоноска.
показати весь коментар
30.07.2022 15:25 Відповісти
А раніше не відомо було!? Це все твориться російськими мразям з 2014 року ,а ООН шоковано!? Двулічні покидьки це "міжнародне товариство організації обеспокоїних націй"((((
показати весь коментар
30.07.2022 18:06 Відповісти
пусте місце. Шоб шось зробить для покарання, вони трактовкой займаються. Тому хто захоче покарать і опинеться у Башкирії у Елісті їхні трактовки вже будуть непотрібні.
показати весь коментар
30.07.2022 22:52 Відповісти
 
 